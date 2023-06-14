Орлов сообщил о том, что запланирована новая дуэль ветеранов «Зенита» и «Спартака»

Российский комментатор Геннадий Орлов рассказал, что ближе к осени состоится новая дуэль между легендами «Зенита» и «Спартака».

«Мы перед началом ретро-матчей проводим с Виктором Гусевым такие «разминки», рассказываем на стадионе о футболе, об игроках. Так было в Волгограде, где 1 мая был матч ветеранов сталинградского «Динамо» и московского «Спартака», посвященный победе в Сталинградской битве. На стадионе собралось 36 тысяч зрителей! Я получил большое удовольствие от футбола, показанного командами. Слышал, что и ЦСКА собирается сыграть матч с участием футболистов, выигравших Кубок УЕФА в 2005 году. А в августе-сентябре планируется новая дуэль между легендами «Зенита» и «Спартака». Это уже такая хорошая традиция в нашем футболе. Все правильно, надо устраивать болельщикам праздники — живем в такое время, когда футбола не хватает», — приводит «РБ Спорт» слова Орлова.

15 июня на «Газпром Арене» в Санкт-Петербурге пройдет ретро-матч между легендами «Зенита» и сборной России. Встреча посвящена 15-летию победы петербургского клуба в Кубке УЕФА и бронзовым медалям национальной команды на Евро-2008. 9 июня РФС объявил составы на игру.