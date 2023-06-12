Сборная Германии сыграла вничью с командой Украины в товарищеском матче

Сборная Германии сыграла вничью с национальной командой Украины в товарищеском матче — 3:3. Встреча прошла в Бремене.

В составе немецкой команды отличились Никлас Фуллкруг, Кай Хаверц и Йозуа Киммих. У украинской сборной дублем отметился Виктор Цыганков. Еще один гол забил защитник сборной Германии Антонио Рюдигер в свои ворота.

Следующий товарищеский матч сборная Германии проведет с командой Польши (16 июня). Украинская сборная встретится с командой Северной Македонии в матче третьего тура отбора Евро-2024 (16 июня).