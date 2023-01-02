Месси и Роналду могут сыграть в клубном товарищеском матче в середине января

«ПСЖ» и «Аль-Наср» планируют провести товарищеский матч в ближайшие недели, сообщает RMC.

По информации источника, игра между французским клубом и командой из Саудовской Аравии планировалась на январь 2022 года, но была отложена из-за пандемии коронавируса.

За «ПСЖ» выступает аргентинский нападающий Лионель Месси. В конце декабря стало известно, что португальский футболист Криштиану Роналду подписал контракт с «Аль-Насром».

В последний раз Месси и Роналду встречались в декабре 2020 года в матче Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Ювентусом». В этой встрече португальский форвард оформил дубль.