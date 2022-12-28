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Сегодня, 16:16

«Динамо» на сборах сыграет с «Оренбургом», «Химками» и ЦСКА

Руслан Минаев
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«Динамо» проведет девять товарищеских матчей во время зимних сборов, сообщает пресс-служба клуба. Они пройдут в Абу-Даби (ОАЭ) и Белеке (Турция).

В Эмиратах бело-голубые сыграют с местной командой «Грин Херонс» 18 января и с «Оренбургом» 22-го.

В Турции динамовцев ждут встречи против боснийского клуба «Борац» 29 января, болгарского клуба «Арда» 2 февраля, «Енисея» 6 февраля.

12-го числа «Динамо» сыграет с «Химками», 15-го — с «Аланией» и ЦСКА.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
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