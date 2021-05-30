Северная Ирландия обыграла Мальту в товарищеском матче
21:06
Сборная Северной Ирландии в товарищеском матче победила команду Мальты (3:0).
В составе победителей голы забивали Джордан Джонс, Гэвин Уайт и Алистер Макканн.
Товарищеский матч
Мальта — Северная Ирландия — 0:3 (0:1)
Голы: Джонс, 2, Уайт,53, Макканн, 55.
30 мая. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».
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