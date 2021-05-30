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Северная Ирландия обыграла Мальту в товарищеском матче

21:06
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Сборная Северной Ирландии в товарищеском матче победила команду Мальты (3:0).

В составе победителей голы забивали Джордан Джонс, Гэвин Уайт и Алистер Макканн.

Товарищеский матч

Мальта — Северная Ирландия — 0:3 (0:1)

Голы: Джонс, 2, Уайт,53, Макканн, 55.

30 мая. Клагенфурт. Стадион «Вертерзе».

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