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Дубль Лосано принес сборной Мексики победу над Исландией в товарищеском матче

06:46
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Сборная Мексики в товарищеском матче обыграла Исландию со счетом 2:1.

Дубль на счету Ирвинга Лосано, гол в свои ворота забил Эдсон Альварес.

Следующий матч Мексика проведет 4 июня в рамках полуфинала Лиги наций КОНКАКАФ против Коста-Рики, Исландия в этот же день сыграет в товарищеском матче с Фарерскими островами.

Товарищеские матчи

Мексика — Исландия — 2:1 (0:1)

Голы: Альварес, 14 — в свои ворота (0:1). Лосано, 73 (1:1). Лосано, 78 (2:1).

30 мая. Арлингтон. Стадион «AT&T Stadium».

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