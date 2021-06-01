Бывший форвард сборной России Игорь Колыванов рассказал об ожиданиях от товарищеского матча национальной команды с Польшей.

«Матч товарищеский, тут самое то отработать все, что готовили на тренировках. Черчесов, наверное, даст время максимально возможному числу игроков, нужно посмотреть на всех в бою. Уже нужно приблизительно понимать, какие 11 человек будут в основе на Евро, все-таки до турнира осталось не так много времени. Интересно будет посмотреть, в какой физической форме находятся ребята. Вроде неплохо поработали на сборах, да и чемпионат недавно закончился, поэтому команда должна быть в полной боевой готовности», — цитирует «Известия» Колыванова.

Товарищеский матч Польша — Россия состоится сегодня, 1 июня. Начало — в 21.45 (мск).