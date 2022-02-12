Футбол
Другие
Товарищеские матчи
Новости
Все материалы Статьи Видео Фото Матчи
РџРµРєРёРЅ 2022
Главная
Футбол
Товарищеские матчи

Сегодня, 18:55

Тульский «Арсенал» обыграл «Раннерс» в товарищеском матче

Евгений Петров
Корреспондент

В товарищеском матче тульский «Арсенал» победил датский «Раннерс» (3:2).

Дубль в состеве победителей сделал Кингс Кангва. Также отличился Горан Чаушич.

Сегодня «Арсенал» провел еще один товарищеский матч, в котором уступил польской «Ресовии» (0:2).

Товарищеский матч

«Раннерс» (Дания) — «Арсенал Т» (Россия) — 2:3 (1:0)

Голы: Одей, 32 (1:0). К.Кангва, 50 (1:1). Одей, 52 (2:1). К.Кангва, 60 (2:2). Чаушич, 85 (2:3).

«Арсенал Т»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Костадинов, Чаушич, К.Кангва (Хабибов, 75), Марков (Луценко, 66), Э.Кангва.

12 февраля

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла лига
Вильярреал 0
Реал 0
Перерыв

1X

19%

1.49

X2

18%

1.53

Обе забьют - да

15%

1.68
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Наполи
Интер

ИТБ2 (1.0)

27%

1.51

1X

20%

1.55

П2

17%

2.55
⚽ Футбол. Италия. Серия А
Аталанта
Ювентус

Ф2 (0)

24%

1.79

П2

16%

2.50

ТБ 2.5

13%

1.90
ФК Арсенал (Тула)
0
Читайте также
«Еще 300 метров — и мы бы выиграли». Что думают скандинавы о золоте наших девушек в лыжной эстафете
Начинала Олимпиаду со слез, а теперь везет золото маленькому сыну: Юлия Ступак обеспечила преимущество сборной России — и победила в лыжной эстафете
Реклама
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

ЦСКА проиграл клубу из Люксембурга в товарищеском матче
Реклама
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости