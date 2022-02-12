Тульский «Арсенал» обыграл «Раннерс» в товарищеском матче

В товарищеском матче тульский «Арсенал» победил датский «Раннерс» (3:2).

Дубль в состеве победителей сделал Кингс Кангва. Также отличился Горан Чаушич.

Сегодня «Арсенал» провел еще один товарищеский матч, в котором уступил польской «Ресовии» (0:2).

Товарищеский матч

«Раннерс» (Дания) — «Арсенал Т» (Россия) — 2:3 (1:0)

Голы: Одей, 32 (1:0). К.Кангва, 50 (1:1). Одей, 52 (2:1). К.Кангва, 60 (2:2). Чаушич, 85 (2:3).

«Арсенал Т»: Коченков, Смольников, Сокол, Степанов, Ткачев, Гулиев, Костадинов, Чаушич, К.Кангва (Хабибов, 75), Марков (Луценко, 66), Э.Кангва.

12 февраля