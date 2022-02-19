«Спартак» в заключительном контрольном матче победил карагандинский «Шахтер»

«Спартак» в товарищеском матче победил «Шахтер» из Караганды со счетом 3:1. Встреча снова прошла в закрытом режиме.

В следующем матче в рамках 19-го тура РПЛ «Спартак» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет на Открытие Арене 26 февраля.

Товарищеский матч

«Спартак» (Россия) — «Шахтер» (Казахстан) — 3:1