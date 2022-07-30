Кьеллини посетит товарищеский матч «Ювентус» — «Реал»

Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини заявил, что посетит товарищеский матч «Ювентуса» против «Реала».

«Конечно, я поеду на стадион. Буду болеть за свою команду, «Ювентус». Это отличная предсезонная игра. Я очень рад, что они сыграют с «Реалом», отличной командой с фантастическими игроками. Это лучший способ подготовиться к сезону не только для «Ювентуса», но и для «Реала», — приводит Marca слова Кьеллини.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года. Летом 2022 года 37-летний защитник покинул итальянский клуб в качестве свободного агента и присоединился к «Лос-Анджелесу».

27 июля итальянский клуб сыграл вничью с «Барселоной» в товарищеском матче (2:2). В следующей товарищеской игре «Ювентус» сыграет против «Реала». Матч запланирован на 31 июля.