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Кьеллини посетит товарищеский матч «Ювентус» — «Реал»

Алексей Еремин
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Защитник «Лос-Анджелеса» Джорджо Кьеллини заявил, что посетит товарищеский матч «Ювентуса» против «Реала».

«Конечно, я поеду на стадион. Буду болеть за свою команду, «Ювентус». Это отличная предсезонная игра. Я очень рад, что они сыграют с «Реалом», отличной командой с фантастическими игроками. Это лучший способ подготовиться к сезону не только для «Ювентуса», но и для «Реала», — приводит Marca слова Кьеллини.

Кьеллини выступал за «Ювентус» с 2005 года. Летом 2022 года 37-летний защитник покинул итальянский клуб в качестве свободного агента и присоединился к «Лос-Анджелесу».

27 июля итальянский клуб сыграл вничью с «Барселоной» в товарищеском матче (2:2). В следующей товарищеской игре «Ювентус» сыграет против «Реала». Матч запланирован на 31 июля.

Источник: https://www.marca.com/futbol/real-madrid/2022/07/30/62e4b150ca47412f618b456f.html

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Зенит 4
Локомотив 0
2-й тайм

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
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Ливерпуль 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Джорджо Кьеллини
Футбол
ФК Реал
ФК Ювентус
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