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Вальверде о поражении «Ньюкаслу» в товарищеском матче: «Атлетик» начал слишком уважать соперника»

Алексей Еремин
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Главный тренер «Атлетика» Эрнесто Вальверде прокомментировал поражение в товарищеском матче против «Ньюкасла» (1:2).

«Думаю, это было очень хорошее испытание для нас. Отличная атмосфера, отличный стадион и хорошая команда напротив, которая проведет первый матч в АПЛ на следующей неделе. Мы начали слишком уважать соперника, и «Ньюкасл» забил свой гол. После этого мы стали создавать больше моментов с игры. В конце мы явно доминировали, и у нас были шансы сравнять счет и даже победить», — цитирует Marca Вальверде.

58-летний испанский специалист возглавил «Атлетик» в июне. До этого Вальверде работал в клубе с июля 2003 по июнь 2005 года и с июля 2013 по июнь 2017 года.

«Атлетик» проведет первый матч в чемпионате Испании 15 августа против «Мальорки». «Ньюкасл» сыграет с «Ноттингем Форест» в матче 1-го тура АПЛ 6 августа.

Источник: https://www.marca.com/futbol/athletic/2022/07/30/62e5688146163fd28f8b45cb.html

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