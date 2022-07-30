Лопетеги о поражении «Арсеналу»: «Севилья» должна сделать выводы по предсезонной работе»

Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче с «Арсеналом» (0:6).

«В матчах против отличных команд могут возникнуть такие ситуации. После 19-й минуты «Арсенал» вел в счете 4:0. Мы должны сделать выводы по предсезонной работе. У нас две игры с командами АПЛ и у нас есть проблемы с игроками стартового состава. Сейчас футболистам больно, но это поражение даст нам ценный урок», — приводит Marca слова Лопетеги.

«Севилья» 31 июля сыграет против «Лестера» в товарищеском матче. 12 августа в гостях команда Лопетеги проведет первый матч в чемпионате Испании против «Осасуны».