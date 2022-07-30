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Лопетеги о поражении «Арсеналу»: «Севилья» должна сделать выводы по предсезонной работе»

Лопетеги считает, что «Севилья» должна сделать выводы после поражения «Арсеналу» в товарищеском матче
Алексей Еремин
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Главный тренер «Севильи» Хулен Лопетеги прокомментировал разгромное поражение в товарищеском матче с «Арсеналом» (0:6).

«В матчах против отличных команд могут возникнуть такие ситуации. После 19-й минуты «Арсенал» вел в счете 4:0. Мы должны сделать выводы по предсезонной работе. У нас две игры с командами АПЛ и у нас есть проблемы с игроками стартового состава. Сейчас футболистам больно, но это поражение даст нам ценный урок», — приводит Marca слова Лопетеги.

«Севилья» 31 июля сыграет против «Лестера» в товарищеском матче. 12 августа в гостях команда Лопетеги проведет первый матч в чемпионате Испании против «Осасуны».

Источник: https://www.marca.com/futbol/sevilla/2022/07/30/62e53f0f268e3e59388b45fa.html

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⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Зенит 4
Локомотив 0
2-й тайм

Ф1(-1.5)

29%

1.81

Обе забьют - да

26%

1.86

ТБ 2.5

17%

1.48
⚽ Футбол. Англия. Суперкубок
Ливерпуль 0
Манчестер Сити 0
1-й тайм

Обе забьют - да

32%

1.68

П2

19%

2.40

ТБ 2.5

24%

1.83
⚽ Футбол. Россия. Премьер-лига
Спартак
Оренбург

П1

36%

1.59

Обе забьют - нет

17%

2.00

ИТБ1 (1.5)

11%

1.64
Хулен Лопетеги
Футбол
ФК Арсенал (Лондон)
ФК Севилья
0
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