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Источник: товарищеский матч сборной России с Молдавией пройдет без зрителей из-за коронавируса

13:15
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Товарищеский матч между сборными Молдавии и России пройдет в Кишиневе при пустых трибунах из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правительстве Молдавии.

Игра должна пройти 31 марта в 21.45 по московскому времени. Ранее Федерация футбола Молдавии остановила продажи билетов на игру после введенного в республике запрета на массовые мероприятия.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport/7947041

Товарищеские матчи: турнирная таблица чемпионата, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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