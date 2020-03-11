Источник: товарищеский матч сборной России с Молдавией пройдет без зрителей из-за коронавируса

Товарищеский матч между сборными Молдавии и России пройдет в Кишиневе при пустых трибунах из-за коронавируса, сообщает ТАСС со ссылкой на источники в правительстве Молдавии.

Игра должна пройти 31 марта в 21.45 по московскому времени. Ранее Федерация футбола Молдавии остановила продажи билетов на игру после введенного в республике запрета на массовые мероприятия.