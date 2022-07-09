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Сегодня, 17:16

Главный тренер «Факела» Василенко прокомментировал победу над «Торпедо» в товарищеском матче

Алексей Еремин
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Главный тренер «Факела» Олег Василенко прокомментировал волевую победу воронежского клуба в товарищеском матче против против «Торпедо» (2:1) в последний день сборов.

«Сборы прошли хорошо, мы рады, что они завершились хорошей игрой, — сказал Василенко в интервью для пресс-службы «Факела». — Первый тайм матча был «от ножа», как мы и хотели, задавали высокий темп. Во втором тайме «Торпедо» выпустило новых футболистов, естественно, свежим игрокам нужно было противостоять. Игра получилась достаточно качественная, мы очень довольны».

Воронежий клуб отыгрался с 0:1, забив два гола после 85-й минуты в матче против «Торпедо». Игра проходила в закрытом режиме. Товарищеский матч против московского клуба стал заключительным для «Факела» на сборах.

Источник: https://youtu.be/FhzeLxxODZQ

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Футбол
РПЛ
ФК Торпедо (Москва)
ФК Факел (Воронеж)
Олег Василенко
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