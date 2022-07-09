«Факел» в товарищеском матче одержал волевую победу над «Торпедо», забив два гола после 85-й минуты
«Факел» в товарищеском матче обыграл «Торпедо» со счетом 2:1.
Воронежцы отыгрались с 0:1, забив два гола после 85-й минуты. Встреча проходила в закрытом режиме.
Эта игра стала заключительной для «Факела» на сборах.
Товарищеские матчи. Клубы
«Факел» — «Торпедо» — 2:1 (0:0)
Голы: Лебеденко, 52 (0:1). Гонгадзе, 86 (1:1). Ивахнов, 89 (2:1).
9 июля. Бронницы. Стадион «УТЦ».
Волевая победа над «Торпедо» в последний день сборов ??— ФК «Факел» Воронеж (@pfcfakel) July 9, 2022
Голы «Факела»: Гонгадзе, Ивахнов#ФакелВоронеж #СборыФКФВ pic.twitter.com/DUEiITYxep
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