Франция разгромила Шотландию в товарищеском матче

Сборная Франции переиграла Шотландию в товарищеском матче — 4:1. Встреча прошла в Лилле.

На 11-й минуте Билли Гилмур вывел шотландцев вперед. Почти сразу французы отыгрались благодаря голу Бенжамена Павара, а к середине первого тайма защитник «Интера» оформил дубль. В конце первой половины Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Единственный гол во втором тайме забил Кингсли Коман, вышедший на замену.

Ранее сборная Франции гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы-2024.