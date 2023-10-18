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Франция разгромила Шотландию в товарищеском матче

Евгений Козинов
Корреспондент
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17 октября. Франция — Шотландия — 4:1.
Фото Reuters

Сборная Франции переиграла Шотландию в товарищеском матче — 4:1. Встреча прошла в Лилле.

На 11-й минуте Билли Гилмур вывел шотландцев вперед. Почти сразу французы отыгрались благодаря голу Бенжамена Павара, а к середине первого тайма защитник «Интера» оформил дубль. В конце первой половины Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Единственный гол во втором тайме забил Кингсли Коман, вышедший на замену.

Ранее сборная Франции гарантировала себе выход в финальную стадию чемпионата Европы-2024.

Товарищеские матчи.
17 окт, 22:00. Stadium Lille Metropole (Вильнев-д’Аск)
Франция
4:1
Шотландия

Футбол
Сборная Франции по футболу
Сборная Шотландии по футболу
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