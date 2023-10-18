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Сегодня, 00:54

Кларк: «Шотландия не может быть такой слабой в обороне»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Главный тренер сборной Шотландии Стив Кларк прокомментировал поражение от Франции (4:1) в товарищеском матче.

«Мы хорошо начали матч, особенно первые 30 минут. Пропускать гол с углового — неприятно. Мы знаем, что французы могут забивать так, как захотят, поэтому такой гол... Также я не думаю, что в конце первого тайма был пенальти. Судья должен был придерживаться своего первого решения, это была обычная борьба.

Второй тайм был хорош, но каждый раз, когда Франция владела мячом, у нее появлялись моменты. Важно улучшить наши стандарты, мы не должны радоваться этому проигрышу. Мы только что проиграли два матча, но не должны проиграть третий. Сказал игрокам после матча, что не можем быть такими слабыми в обороне», — цитирует L'Equipe Кларка.

 
17&nbsp;октября. Франция&nbsp;&mdash; Шотландия&nbsp;&mdash; 4:1. Франция разгромила Шотландию в товарищеском матче
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