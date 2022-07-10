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Ротенберг: «Каждая минута в «Локомотиве» — это самые счастливые моменты в моей жизни»

Ротенберг назвал выступления за «Локомотив» самыми счастливым моментами в жизни
Алексей Еремин
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Бывший защитник «Локомотива» Борис Ротенберг обратился к болельщикам московского клуба после товарищеского матча против «Динамо» (3:3).

«Ребята! Для меня это очень важно, что вы все пришли на эту игру, — сказал Ротенберг после матча. Спасибо вам огромное. Эти три с половиной года были очень тяжелыми. Но я мечтал вернуться на это поле, и я обещал, что я вернусь. И я пришел. Я хочу вам искренне сказать большое спасибо, потому что карьера моя в «Локомотиве» была тяжелой. Но каждая минута здесь — это самые счастливые моменты в моей жизни. Быть футболистом «Локомотива» — это прежде всего честь и привилегия. Я уверен, что ребята, которые рядом со мной, сделают все, чтобы называться легендами этого клуба. Спасибо вам огромное. Для меня было честью носить эту майку. Желаю вам всем добра. Спасибо, что сделали этот момент для меня, для моей семьи. Спасибо огромное!»

Ротенберг выступал за «Локомотив» с 2016 года. За шесть лет 36-летний футболист принял участие лишь в 17 матчах, пропустив большую часть игр из-за травм.

Источник: https://t.me/fclokomotiv
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