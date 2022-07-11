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Сегодня, 13:20

«Ахмат» обыграл «Строгино» в товарищеском матче

Алексей Еремин
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«Ахмат» 11 июля обыграл «Строгино» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 3:0.

Отметим, что команды провели 2 тайма по 35 минут.

В первом тайме игроки грозненского клуба Абубакар Иналкаев и Мохамед Конате отметились забитыми мячами. Во втором тайме окончательный счет установил Алиев.

Сегодня, 11 июля, «Ахмат» также проведет товарищеский матч с «Шинником» в Новогорске. Начало встречи — 17.30 по московскому времени.

16 июля на «Ахмат Арене» грозненский клуб проведет первый матч РПЛ в новом сезоне против «Спартака».

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Строгино» — 3:0 (2:0)

Голы: Иналкаев, 10 (1:0). Конате, 34 (2:0). Алиев, 58 (3:0).

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Нижич (Журавлев, 39), Тодорович (Кадыров, 39), Ибишев, Кармаев, Олейников (Трошечкин, 39), Фольмер (Ильин, 39), Иналкаев, Мохаммед (Алиев, 39), Конате (Альсултанов, 39).

11 июля. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».

Мохамед Конате
Футбол
РПЛ
ФК Ахмат
ФК Строгино
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