«Ахмат» обыграл «Строгино» в товарищеском матче

«Ахмат» 11 июля обыграл «Строгино» в товарищеском матче. Игра завершилась со счетом 3:0.

Отметим, что команды провели 2 тайма по 35 минут.

В первом тайме игроки грозненского клуба Абубакар Иналкаев и Мохамед Конате отметились забитыми мячами. Во втором тайме окончательный счет установил Алиев.

Сегодня, 11 июля, «Ахмат» также проведет товарищеский матч с «Шинником» в Новогорске. Начало встречи — 17.30 по московскому времени.

16 июля на «Ахмат Арене» грозненский клуб проведет первый матч РПЛ в новом сезоне против «Спартака».

Товарищеские матчи. Клубы

«Ахмат» — «Строгино» — 3:0 (2:0)

Голы: Иналкаев, 10 (1:0). Конате, 34 (2:0). Алиев, 58 (3:0).

«Ахмат»: Опарин, Уциев, Нижич (Журавлев, 39), Тодорович (Кадыров, 39), Ибишев, Кармаев, Олейников (Трошечкин, 39), Фольмер (Ильин, 39), Иналкаев, Мохаммед (Алиев, 39), Конате (Альсултанов, 39).

11 июля. Химки. Стадион «УТЦ Новогорск».