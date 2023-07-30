В воскресенье, 30 июля, в Сеуле состоится товарищеский матч «Атлетико» — «Манчестер Сити». Начало игры — 14:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Барселона» — «Реал» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В минувшем сезоне «Манчестер Сити» впервые в истории выиграл Лигу чемпионов, АПЛ и Кубок Англии. «Атлетико» занял 3-е место в чемпионате Испании.

В рамках подготовки к новому сезону «Сити» сыграл ряд товарищеских матчей, в последнем из которых обыграл «Баварию» (2:1). Мадридский клуб провел одну контрольную встречу, в которой уступил «K-лига Старс» (2:3).

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