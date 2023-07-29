«Барселона» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)
Прямая трансляция матча «Барселона» — «Реал» начнется в 00.00 мск
В ночь с субботы на воскресенье, 30 июля, «Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч в рамках предсезонного турнира Soccer Champions Tour. Встреча пройдет стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало — 00:00 по московскому времени.
Смотреть видеотрансляцию игры «Барселона» — «Реал» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.
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