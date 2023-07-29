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Сегодня, 22:30

«Барселона» — «Реал»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «Барселона» — «Реал» начнется в 00.00 мск
Анастасия Рацкевич
Корреспондент
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«Барселона» — «Реал».
Фото Global Look Press

В ночь с субботы на воскресенье, 30 июля, «Барселона» и «Реал» проведут товарищеский матч в рамках предсезонного турнира Soccer Champions Tour. Встреча пройдет стадионе «Эй-Ти-энд-Ти» в Арлингтоне (США). Начало — 00:00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Барселона» — «Реал» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

Оба испанских клуба ранее провели по две товарищеские игры. «Барселона» победила «Виссел Кобе» (2:0) и проиграла"Арсеналу" (3:5). «Реал» стартовал с волевой победы над «Миланом» (3:2), а затем выиграл у «Манчестер Юнайтед» (2:0).

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном

Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
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