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«Барселона» — «Милан»: смотреть прямую трансляцию матча (видео онлайн)

Прямая трансляция матча «Барселона» — «Милан» начнется в 06.00 мск 2 августа
Сергей Баюшкин
Выпускающий редактор
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Футболист Ферран Торрес.
Ферран Торрес.
Фото USA Today Sports

2 августа в Лас-Вегасе (США) «Барселона» сыграет с «Миланом» в матче предсезонного турнира Soccer Champions Tour.

Встреча пройдет на стадионе «Эллиджент Стэдиум» в Чески Рай, начало — в 06.00 по московскому времени.

Смотреть видеотрансляцию игры «Барселона» — «Милан» можно будет в прямом эфире бесплатно в соцсети ВКонтакте.

В последний раз «Барселона» и «Милан» играли между собой 5 августа 2018 года. Тогда итальянский клуб победил каталонцев со счетом 1:0 в матче международного кубка чемпионов. Единственный гол забил Андре Силва.

Матчи и турниры топ-клубов Европы: расписание и результаты игр перед сезоном

Футбол
ФК Барселона
ФК Милан
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