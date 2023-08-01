«Селтик» одержал волевую победу над «Атлетиком» в товарищеском матче

«Селтик» победил «Атлетик» в товарищеском матче — 3:2.

Клуб из Глазго дважды отыгрывался по ходу встречи, забив последние два гола за четыре минуты — на 66-й и 70-й.

5 августа «Селтик» дома сыграет в первом туре чемпионата Шотландии против «Росс Каунти».

«Атлетик» 3 августа встретится в товарищеском матче с «Эйбаром», а 6-го числа — с «Манчестер Юнайтед». Баски в 1-м туре чемпионата Испании дома примут «Реал» 12 августа.