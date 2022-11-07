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Член оргкомитета ЧМ-2022: «Если Узбекистан будет играть с полной самоотдачей, то не должен проиграть России»

Алишер Никимбаев поделился ожиданиями от товарищеского матча Узбекистан — Россия
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший начальник управления сборных команд Футбольной ассоциации Узбекистана (UFA) и член оргкомитета ЧМ-2022 Алишер Никимбаев поделился ожиданиями от товарищеского матча Узбекистан — Россия.

«Пока неизвестно, каким составом будет играть главный тренер Сречко Катанец. Например, у меня есть вопрос по поводу использования игроков «Насафа» — этот клуб в феврале будет играть в Лиге чемпионов АФК. К тому же Кубок Азии перенесли с лета 2023 года на январь 2024-го, поэтому вся подготовка к турниру должна быть изменена.

Не знаю, что ждать от матча, потому что неизвестно, в каком состоянии будут многие игроки. По расширенному составу сборной России я бы сказал, что она уже не такой явный фаворит. На мой взгляд, Узбекистан точно не должен проиграть, если выйдет на поле с желанием и будет играть с полной самоотдачей», — приводит слова Никимбаева Metaratings.ru.

Товарищеский матч между сборными Узбекистана и России пройдет в Ташкенте на стадионе «Пахтакор» 20 ноября.

Источник: https://metaratings.ru/news/chlen-orgkomiteta-chm-2022-nikimbaev-esli-uzbekistan-budet-igrat-s-polnoy-samootdachey-to-ne-dolzhen-1406542/
Сборная России по футболу
Сборная Узбекистана по футболу
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