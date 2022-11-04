Билялетдинов готов сыграть в выставочном матче ветеранов со сборной Бразилии

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов в разговоре с «СЭ» ответил на вопрос о возможном проведении выставочного матча против ветеранов сборной Бразилии.

«Буду участвовать, если все нормально будет. Пару дней назад позвонил Бородюк и спросил, могу ли я сыграть. Я ответил, что могу. На этом все, больше ничего не знаю. Организация процессов зависит не от меня. Меня спросили — готов ли я сыграть. Вот и все. Если что-то получится, здорово. Нет — так нет», — сказал Билялетдинов «СЭ».

Как ранее сообщил журналист Иван Карпов, ветераны сборной России состава Евро-2008 могут сыграть товарищеский матч против бывших игроков национальной команды Бразилии. При этом гонорар для бразильской сборной может составить 90 миллионов рублей.

Сборная России проведет ближайший товарищеский матч 17 ноября в Душанбе с командой Таджикистана.