«Шесть матчей с Головиным в старте равны шести победам подряд». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о российском футболисте в матче против «Сент-Этьена» (4:1).

Сумасшедший сериал монегасков

L'Equipe в своим обзоре матча даже в заголовке делает акцент на затяжной паузе, которая была вызвана применением пиротехники фанатами «Сент-Этьена». Болельщики явно увлеклись празднованием 30-летия ультрас-группировки «Зеленые ангелы».

«Сумасшедший сериал монегасков продолжается. Легко обыграв «Сент-Этьен» в эту субботу, «Монако» одерживает шестую победу подряд в лиге 1 и продолжает впечатляющий подъем в турнирной таблице, временно заняв третье место, что является синонимом предварительного раунда Лиги чемпионов по итогам сезона», — отмечено в материале L'Equipe.

Лучшим игроком матча по версии самого авторитетного СМИ Франции признан нападающий Фолланд. Его игра оценена восьмеркой, тогда как поразивший собственные ворота защитник соперника Колоджейчак наиграл на двойку.

Портал Maxifoot в своем комментарии отмечает, что «Монако» легко расправился с «Сент-Этьеном». В кратком тексте идет описание забитых мячей, а Головин упоминается как игрок, которого заменил организовавший автогол зеленых Якобс. Большое внимание уделено яркой атмосфере на трибунах в первой части игры и двух остановках матча по ходу второго тайма. «По возвращении из раздевалки шоу продолжилось на трибунах, а не на поле», — иронично замечает издание.

Monaco Tribune в своем обзоре игры задается вопросом: «Но где остановится «Монако»? Одержав шестую победу подряд в лиге 1, подопечные Филиппа Клемана в очередной раз продемонстрировали силу, которая, если она сохранится, может привести их к подиуму по итогам сезона. Случайность, на которую еще несколько недель назад не надеялись.

Но на волне успеха команда, которая восстановила всю свою уверенность благодаря проделанной бельгийским тренером работе, «Монако» завершает этот чемпионат на ура, как и в прошлом сезоне".

Игроком матча по версии Monaco Tribune стал Фолланд. Как подчеркивает издание, в последние недели все снова видят игрока, которого знали в прошлом сезоне. А в качестве статистического факта упомянуты 15 мячей, забитые монегасками по ходу впечатляющей победной серии.

Якобс принес больше, чем Головин

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал двумя героями игры голкипера Нюбеля и защитника Вандерсона, а так как счет оказался впечатляющим, портал ограничился единственным антигероем в лице Сидибе.

В этот раз реакция на игру Головина была в целом нейтральной. После трех результативных матчей — с голом и двумя ассистам — это было логично. Российского легионера не превозносили, но и не критиковали, в отличие от Сидибе и Боаду, промахи которого простили после четвертого гола.

Зато твиттер The Gambling Panel привел интересную статистику, согласно которой Головин — самый эффективный распасовщик «Монако». У Александра в среднем по 0,31 результативной передачи за матч. Кроме того, он входит в пятерку самых бьющих игроков монегасков.

«Якобс приносит больше, чем Головин. Это безумие», — с юмором написал пользователь с ником Dav2aiacciu, который по ходу игры назвал нашего полузащитника незаметным. Речь о том, что вышедший на замену немец причастен к автоголу соперника.

О вечной теме конкуренции написал DomOsoMC: «Что происходит с Диопом? С каких это пор он стоит в иерархии позади Якобса? Я хочу видеть Головина... Но Якобс...»

А болельщик Chriislv обратил внимание на результаты красно-белых после возвращения россиянина в стартовый состав. «Шесть игры с Головиным в старте равны шести победам подряд. Я говорю это, ничего не имея в виду», — написал он, сопроводив пост улыбающимся смайликом.