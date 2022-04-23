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Головин — талисман «Монако»: когда он в старте, команда побеждает

«Монако» обыграл «Сент-Этьен» в матче лиги 1
Гоша Чернов
Корреспондент
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Александр Головин в матче «Монако» с «Сент-Этьеном».
Фото Global Look Press
Александр Головин в матче «Монако» с «Сент-Этьеном».
Фото Global Look Press
1/2
Монегаски — в топ-3. Как минимум до воскресенья.
Франция. Лига 1. 34-й тур
23 апр, 20:00. Stade Geoffroy-Guichard (Сент-Этьен)
Сент-Этьен
1:4
Монако
Голы
Бен-Йеддер, 23 (0:1), Фолланд, 25 (0:2), Хазри, 42 (1:2), Колодзейчак, 61 (1:3), Боаду, 77 (1:4)
Сент-Этьен
Бернардони Над Колодзейчак (Трауко, 66) Габриэл Силва (Норден, 43) Мангала Масон (Аушиш, 66) Гурна-Дуат (Юссуф, 65) Будебуз Камара Хазри (Амума, 65) Буанга
Монако
Нюбель Вандерсон Бадиашиле Дисаси (Марипан, 86) Кайю Энрике Тшуамени (Матазо, 86) Головин (Боаду, 59) Фофана Мартинш (Сидибе, 46) Бен-Йеддер (Якобс, 59) Фолланд
Предупреждения
Хазри 43’, Мангала 72’  -  Мартинш 21’, Тшуамени 40’, Сидибе 65’
Судьи
Дешепи (Франция)

В такой прекрасной форме «Монако» не был с прошлой весны. И даже тогда княжеская команда смогла в чемпионате одержать только пять побед подряд, а сейчас — уже шесть.

Конечно, в прорыве монегасков заслуга Филиппа Клемана: бельгийский тренер долго раскачивался на новом посту, но сейчас уже точно можно сказать, что он избавился от багажа Нико Ковача и подогнал футболистов под собственные идеи. А нам особенно приятно, что старт победной серии «Монако» совпал с полным выздоровлением Александра Головина.

Матч с «Сент-Этьеном» стал для российского хавбека шестым подряд, в котором он выходил в стартовом составе. И в каждой из этих встреч «Монако» набирал по три очка, в том числе с сильными противниками — «ПСЖ», «Ренном» и «Ниццей».

«Сент-Этьен» тоже было сложно одолеть. Он хоть и аутсайдер, но все еще клуб-рекордсмен по числу чемпионских титулов во Франции. И, конечно, команда с такой историей не хочет возвращаться в лигу 2 спустя 18 лет в элите. А особенно этого не хотят болельщики.

Александр Головин и&nbsp;Кевин Фолланд. «Царь Головин!» Что говорят во Франции про гол Головина за «Монако»

«Монако» превзошел хозяев во всем. Кроме владения мячом. Это уже похоже на почерк Клемана: монегаски третий раз подряд уступают сопернику во владении, но побеждают. Головин, конечно, играет важную роль в структуре бельгийца. Он в очередной раз вышел на левом фланге полузащиты и активно взаимодействовал с левым защитником Кайо Энрике. Правда, штатный исполнитель угловых Головин на этот раз не подал ни одного — «Монако» просто при нем их не зарабатывал.

В результативных атаках россиянин тоже не участвовал, хотя первый гол пришел именно с левого фланга: Александр сместился в середину поля, освободив коридор Кайо Энрике — и бразилец легко подал на Бен Йеддера. Почти сразу же «Монако» удвоил счет, только на этот раз быстрая атака шла по правой бровке, а Фолланд замкнул передачу Желсона Мартинша.

Незадолго до перерыва «Сент-Этьен» отыграл один мяч с пенальти, а на 59-й минуте при счете 2:1 в пользу «Монако» заменили Головина. Конечно, для Александра это проходная игра, и очень жаль, что он прервал серию из трех матчей с результативными действиями. Но в этот день в свете софитов были его партнеры. А также защитник «Сент-Этьена» Колодзейчак, который через две минуты после замены Головина срезал мяч в свои ворота, сделал счет 1:3, а заодно спровоцировал публику на стадионе «Жоффруа Гишар». Болельщики «Сент-Этьена» и так весь матч жгли пиротехнику, но бригада арбитров больше часа закрывала на это глаза и увела команды с поля, лишь когда поле заволокло дымом, а с трибуны активных фанатов запустили фейерверки.

Александр Головин в матче "Монако" с "Сент-Этьеном". Фото Global Look Press
Александр Головин в матче «Монако» с «Сент-Этьеном».
Фото Global Look Press

Это далеко не первый раз, когда из-за фанатов «Сент-Этьена» возникают проблемы. Даже в этом сезоне они уже отличились: перед началом октябрьского матча с «Анже» забросали поле файерами и прожгли сетку ворот. Старт той игры отложили на час.

Эта встреча возобновилась спустя 35 минут при счете 1:3 и уже без Головина на поле. Команды доигрывали на автомате: Боаду установил окончательный счет, а «Монако» наконец-то оформил победу в этом долгом матче.

Команда поднялась в тройку как минимум до того, как конкуренты проведут свои матчи. Это уже громадное достижение для «Монако» — в этом сезоне монегаски еще не поднимались выше пятой строчки.

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Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
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Футбол
ФК Монако
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«Царь Головин!» Что говорят во Франции про гол Головина за «Монако»
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 33 24 5 4 75-30 77
2
 Марсель 33 18 8 7 55-33 62
3
 Монако 34 17 8 9 55-35 59
4
 Ренн 33 17 5 11 70-36 56
5
 Страсбур 33 15 11 7 55-35 56
6
 Ницца 33 16 7 10 42-29 54
7
 Ланс 33 15 8 10 52-41 53
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 33 12 12 9 41-40 48
10
 Нант 33 13 8 12 43-38 47
11
 Монпелье 34 12 6 16 46-51 42
12
 Брест 33 11 9 13 42-48 42
13
 Реймс 33 9 13 11 36-36 40
14
 Анже 33 8 10 15 36-49 34
15
 Лорьян 33 8 10 15 33-52 34
16
 Труа 33 8 9 16 30-46 33
17
 Клермон Фут 33 8 8 17 33-61 32
18
 Сент-Этьен 34 7 10 17 38-68 31
19
 Бордо 33 5 12 16 44-79 27
20
 Метц 33 4 12 17 29-59 24
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38 тур
23.04 18:00
Лион – Монпелье
 5 : 2
23.04 20:00
Сент-Этьен – Монако
 1 : 4
23.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 - : -
24.04 14:00
Ренн – Лорьян
 - : -
24.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 - : -
24.04 16:00
Метц – Брест
 - : -
24.04 16:00
Нант – Бордо
 - : -
24.04 16:00
Ницца – Труа
 - : -
24.04 18:05
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 - : -
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 - : -
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 23
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 20
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 20
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 14
Лионель Месси

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ПСЖ

 11
Амари Траоре

Амари Траоре

Ренн

 10
И К Ж
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Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 29 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 27 2 6
Салис Абдул Самед

Салис Абдул Самед

Клермон Фут

 28 1 8
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