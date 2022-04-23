Головин — талисман «Монако»: когда он в старте, команда побеждает
В такой прекрасной форме «Монако» не был с прошлой весны. И даже тогда княжеская команда смогла в чемпионате одержать только пять побед подряд, а сейчас — уже шесть.
Конечно, в прорыве монегасков заслуга Филиппа Клемана: бельгийский тренер долго раскачивался на новом посту, но сейчас уже точно можно сказать, что он избавился от багажа Нико Ковача и подогнал футболистов под собственные идеи. А нам особенно приятно, что старт победной серии «Монако» совпал с полным выздоровлением Александра Головина.
Матч с «Сент-Этьеном» стал для российского хавбека шестым подряд, в котором он выходил в стартовом составе. И в каждой из этих встреч «Монако» набирал по три очка, в том числе с сильными противниками — «ПСЖ», «Ренном» и «Ниццей».
«Сент-Этьен» тоже было сложно одолеть. Он хоть и аутсайдер, но все еще клуб-рекордсмен по числу чемпионских титулов во Франции. И, конечно, команда с такой историей не хочет возвращаться в лигу 2 спустя 18 лет в элите. А особенно этого не хотят болельщики.
«Монако» превзошел хозяев во всем. Кроме владения мячом. Это уже похоже на почерк Клемана: монегаски третий раз подряд уступают сопернику во владении, но побеждают. Головин, конечно, играет важную роль в структуре бельгийца. Он в очередной раз вышел на левом фланге полузащиты и активно взаимодействовал с левым защитником Кайо Энрике. Правда, штатный исполнитель угловых Головин на этот раз не подал ни одного — «Монако» просто при нем их не зарабатывал.
В результативных атаках россиянин тоже не участвовал, хотя первый гол пришел именно с левого фланга: Александр сместился в середину поля, освободив коридор Кайо Энрике — и бразилец легко подал на Бен Йеддера. Почти сразу же «Монако» удвоил счет, только на этот раз быстрая атака шла по правой бровке, а Фолланд замкнул передачу Желсона Мартинша.
Незадолго до перерыва «Сент-Этьен» отыграл один мяч с пенальти, а на 59-й минуте при счете 2:1 в пользу «Монако» заменили Головина. Конечно, для Александра это проходная игра, и очень жаль, что он прервал серию из трех матчей с результативными действиями. Но в этот день в свете софитов были его партнеры. А также защитник «Сент-Этьена» Колодзейчак, который через две минуты после замены Головина срезал мяч в свои ворота, сделал счет 1:3, а заодно спровоцировал публику на стадионе «Жоффруа Гишар». Болельщики «Сент-Этьена» и так весь матч жгли пиротехнику, но бригада арбитров больше часа закрывала на это глаза и увела команды с поля, лишь когда поле заволокло дымом, а с трибуны активных фанатов запустили фейерверки.
Это далеко не первый раз, когда из-за фанатов «Сент-Этьена» возникают проблемы. Даже в этом сезоне они уже отличились: перед началом октябрьского матча с «Анже» забросали поле файерами и прожгли сетку ворот. Старт той игры отложили на час.
Эта встреча возобновилась спустя 35 минут при счете 1:3 и уже без Головина на поле. Команды доигрывали на автомате: Боаду установил окончательный счет, а «Монако» наконец-то оформил победу в этом долгом матче.
Команда поднялась в тройку как минимум до того, как конкуренты проведут свои матчи. Это уже громадное достижение для «Монако» — в этом сезоне монегаски еще не поднимались выше пятой строчки.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|33
|24
|5
|4
|75-30
|77
|
2
|Марсель
|33
|18
|8
|7
|55-33
|62
|
3
|Монако
|34
|17
|8
|9
|55-35
|59
|
4
|Ренн
|33
|17
|5
|11
|70-36
|56
|
5
|Страсбур
|33
|15
|11
|7
|55-35
|56
|
6
|Ницца
|33
|16
|7
|10
|42-29
|54
|
7
|Ланс
|33
|15
|8
|10
|52-41
|53
|
8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|
9
|Лилль
|33
|12
|12
|9
|41-40
|48
|
10
|Нант
|33
|13
|8
|12
|43-38
|47
|
11
|Монпелье
|34
|12
|6
|16
|46-51
|42
|
12
|Брест
|33
|11
|9
|13
|42-48
|42
|
13
|Реймс
|33
|9
|13
|11
|36-36
|40
|
14
|Анже
|33
|8
|10
|15
|36-49
|34
|
15
|Лорьян
|33
|8
|10
|15
|33-52
|34
|
16
|Труа
|33
|8
|9
|16
|30-46
|33
|
17
|Клермон Фут
|33
|8
|8
|17
|33-61
|32
|
18
|Сент-Этьен
|34
|7
|10
|17
|38-68
|31
|
19
|Бордо
|33
|5
|12
|16
|44-79
|27
|
20
|Метц
|33
|4
|12
|17
|29-59
|24
|23.04
|18:00
|
Лион – Монпелье
|5 : 2
|23.04
|20:00
|
Сент-Этьен – Монако
|1 : 4
|23.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|- : -
|24.04
|14:00
|
Ренн – Лорьян
|- : -
|24.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|- : -
|24.04
|16:00
|
Метц – Брест
|- : -
|24.04
|16:00
|
Нант – Бордо
|- : -
|24.04
|16:00
|
Ницца – Труа
|- : -
|24.04
|18:05
|
Лилль – Страсбур
|- : -
|24.04
|21:45
|
Реймс – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|23
|
|
Мартен Террье
Ренн
|20
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|20
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|14
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Амари Траоре
Ренн
|10
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|29
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|27
|2
|6
|
|
Салис Абдул Самед
Клермон Фут
|28
|1
|8