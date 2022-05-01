Чемпионской гонки в чемпионате Франции не существовало на протяжении всего сезона: «ПСЖ» завоевал титул еще в прошлом, 34-м туре. Зато другие команды ведут напряженную борьбу за остальные еврокубковые места. Особенно обострилась гонка за 3-е место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Среди претендентов — «Монако». Вылетев из Лиги Европы, футболисты из княжества полностью сосредоточились на внутреннем первенстве и выдали мощную победную серию из шести матчей. В том числе пострадали новоиспеченные чемпионы (3:0 с «ПСЖ») и прямые конкуренты — «Ренн» (3:2) и «Ницца» (1:0).

Всех этих успехов монегаски достигли при непосредственном участии Головина. 25-летний футболист выходил на поле с первых минут во всех шести играх и отметился голом и двумя результативными передачами. И с «Анже» россиянин ожидаемо попал в старт — в седьмой раз подряд.

Первая половина игры вышла довольно тягучей, команды были далеко от забитых мячей. Как часто бывает в таких ситуациях, помогло индивидуальное мастерство и везение. Опорник «Монако» Юссуф Фофана на 42-й минуте матча на дриблинге обошел троих защитников «Анже» и ворвался в штрафную. Сил на акцентированный удар французу не хватило, поэтому вратарь Антони Мандреа выручил свою команду. Зато помешал полузащитник Абдулай Бамба: от голкипера мяч отскочил в него, а дальше залетел в ворота.

Александр Головин поздравляет с голом Виссама Бен Йеддера. Фото Global Look Press Фото Global Look Press

Головин в первом тайме был не очень заметен. Зато российский футболист отлично проявил себя после перерыва. На 61-й минуте встречи он превратил угловой «Анже» в гол «Монако». Защитники хозяев поля справились с навесом в штрафную, а Головин первым успел на подбор. Полузащитник перекинул мяч через соперника и разогнал молниеносный контрвыпад. Его поддержали сразу четверо партнеров, благодаря чему атаку легко удалось завершить голом. Головин отдал мяч Кевину Фолланду, а тот сделал передачу на Виссама Бен Йеддера. Капитан не подвел и хладнокровно удвоил преимущество «Монако».

Команда Филиппа Клемана могла забивать еще, но плохая реализация спасла «Анже» от разгрома. Головин, к сожалению, завершил игру не лучшим образом. На 82-й минуте матча россиянин получил желтую карточку за споры с арбитром, а две минуты спустя его заменил Манес Аклиуш. Тем не менее игра Головина оставила отличное впечатление. А главное — его команда добыла важные три очка и осталась в гонке за Лигой чемпионов. У монегасков столько же очков, сколько и у «Ренна» (по 62), но гораздо хуже разница мячей. В оставшихся четырех турах нужно добиваться максимальных результатов и надеяться на осечку конкурента.