Головин: семь матчей в старте — семь побед «Монако». Россиянин тащит команду в Лигу чемпионов
Чемпионской гонки в чемпионате Франции не существовало на протяжении всего сезона: «ПСЖ» завоевал титул еще в прошлом, 34-м туре. Зато другие команды ведут напряженную борьбу за остальные еврокубковые места. Особенно обострилась гонка за 3-е место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Среди претендентов — «Монако». Вылетев из Лиги Европы, футболисты из княжества полностью сосредоточились на внутреннем первенстве и выдали мощную победную серию из шести матчей. В том числе пострадали новоиспеченные чемпионы (3:0 с «ПСЖ») и прямые конкуренты — «Ренн» (3:2) и «Ницца» (1:0).
Всех этих успехов монегаски достигли при непосредственном участии Головина. 25-летний футболист выходил на поле с первых минут во всех шести играх и отметился голом и двумя результативными передачами. И с «Анже» россиянин ожидаемо попал в старт — в седьмой раз подряд.
Первая половина игры вышла довольно тягучей, команды были далеко от забитых мячей. Как часто бывает в таких ситуациях, помогло индивидуальное мастерство и везение. Опорник «Монако» Юссуф Фофана на 42-й минуте матча на дриблинге обошел троих защитников «Анже» и ворвался в штрафную. Сил на акцентированный удар французу не хватило, поэтому вратарь Антони Мандреа выручил свою команду. Зато помешал полузащитник Абдулай Бамба: от голкипера мяч отскочил в него, а дальше залетел в ворота.
Головин в первом тайме был не очень заметен. Зато российский футболист отлично проявил себя после перерыва. На 61-й минуте встречи он превратил угловой «Анже» в гол «Монако». Защитники хозяев поля справились с навесом в штрафную, а Головин первым успел на подбор. Полузащитник перекинул мяч через соперника и разогнал молниеносный контрвыпад. Его поддержали сразу четверо партнеров, благодаря чему атаку легко удалось завершить голом. Головин отдал мяч Кевину Фолланду, а тот сделал передачу на Виссама Бен Йеддера. Капитан не подвел и хладнокровно удвоил преимущество «Монако».
Команда Филиппа Клемана могла забивать еще, но плохая реализация спасла «Анже» от разгрома. Головин, к сожалению, завершил игру не лучшим образом. На 82-й минуте матча россиянин получил желтую карточку за споры с арбитром, а две минуты спустя его заменил Манес Аклиуш. Тем не менее игра Головина оставила отличное впечатление. А главное — его команда добыла важные три очка и осталась в гонке за Лигой чемпионов. У монегасков столько же очков, сколько и у «Ренна» (по 62), но гораздо хуже разница мячей. В оставшихся четырех турах нужно добиваться максимальных результатов и надеяться на осечку конкурента.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|35
|24
|7
|4
|79-34
|79
|
2
|Марсель
|34
|19
|8
|7
|56-33
|65
|
3
|Монако
|35
|18
|8
|9
|57-35
|62
|
4
|Ренн
|35
|19
|5
|11
|77-36
|62
|
5
|Страсбур
|35
|15
|12
|8
|58-39
|57
|
6
|Ницца
|34
|17
|7
|10
|43-29
|57
|
7
|Ланс
|35
|15
|10
|10
|55-44
|55
|
8
|Лион
|34
|14
|11
|9
|56-45
|52
|
9
|Лилль
|35
|13
|12
|10
|42-43
|51
|
10
|Нант
|35
|14
|9
|12
|50-43
|51
|
11
|Брест
|35
|13
|9
|13
|45-48
|48
|
12
|Монпелье
|35
|12
|7
|16
|48-53
|43
|
13
|Реймс
|35
|10
|13
|12
|38-38
|43
|
14
|Труа
|35
|9
|9
|17
|33-47
|36
|
15
|Анже
|35
|8
|11
|16
|38-53
|35
|
16
|Лорьян
|35
|8
|10
|17
|34-59
|34
|
17
|Клермон Фут
|35
|8
|9
|18
|35-65
|33
|
18
|Сент-Этьен
|35
|7
|10
|18
|38-70
|31
|
19
|Бордо
|34
|5
|12
|17
|47-84
|27
|
20
|Метц
|35
|4
|13
|18
|31-62
|25
|29.04
|22:00
|
Страсбур – ПСЖ
|3 : 3
|30.04
|18:00
|
Ланс – Нант
|2 : 2
|30.04
|22:00
|
Ренн – Сент-Этьен
|2 : 0
|1.05
|14:00
|
Труа – Лилль
|3 : 0
|1.05
|16:00
|
Брест – Клермон Фут
|2 : 0
|1.05
|16:00
|
Лорьян – Реймс
|1 : 2
|1.05
|16:00
|
Монако – Анже
|2 : 0
|1.05
|16:00
|
Монпелье – Метц
|2 : 2
|1.05
|18:05
|
Бордо – Ницца
|- : -
|1.05
|21:45
|
Марсель – Лион
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|25
|
|
Мартен Террье
Ренн
|21
|
|
Виссам Бен-Йеддер
Монако
|21
|П
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|15
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|11
|
|
Бенжамен Буриго
Ренн
|11
|И
|К
|Ж
|
|
Бонфим Коста Сантос Данте
Ницца
|30
|2
|4
|
|
Йохан Гастьен
Клермон Фут
|29
|2
|6
|
|
Жемерсон
Метц
|14
|2
|3