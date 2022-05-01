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Сегодня, 18:25

Головин: семь матчей в старте — семь побед «Монако». Россиянин тащит команду в Лигу чемпионов

«Монако» с Головиным обыграл «Анже» в чемпионате Франции
Леонид Александров
Корреспондент
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Хавбек «Монако» Александр Головин борется за мяч с защитником «Анже» Абдулаем Бамба.
Фото Global Look Press
Александр Головин поздравляет с голом Виссама Бен Йеддера.
Фото Global Look Press
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Монегаски обыграли «Анже» — 2:0.

Чемпионской гонки в чемпионате Франции не существовало на протяжении всего сезона: «ПСЖ» завоевал титул еще в прошлом, 34-м туре. Зато другие команды ведут напряженную борьбу за остальные еврокубковые места. Особенно обострилась гонка за 3-е место, которое дает право сыграть в квалификации Лиги чемпионов. Среди претендентов — «Монако». Вылетев из Лиги Европы, футболисты из княжества полностью сосредоточились на внутреннем первенстве и выдали мощную победную серию из шести матчей. В том числе пострадали новоиспеченные чемпионы (3:0 с «ПСЖ») и прямые конкуренты — «Ренн» (3:2) и «Ницца» (1:0).

Франция. Лига 1. 35-й тур
01 мая, 16:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Анже
Голы
Бамба, 42 (1:0), Бен-Йеддер, 61 (2:0)
Монако
Нюбель Марипан Бадиашиле Кайю Энрике Агилар (Сидибе, 84) Головин (Аклиуш, 83) Фофана Матазо (Жан Лукас, 78) Диоп (Якобс, 46) Бен-Йеддер (Боаду, 77) Фолланд
Анже
Мандреа Думбья Эбосс (Мансо, 70) Траоре Тома Бамба (Таиби, 83) Менди (Мангани, 62) Фюльжини Унаи (Перейра Лаж, 62) Бенталеб Яколиш (Баокен, 62)
Предупреждения
Фолланд 37’, Головин 82’  -  Думбья 32’, Мангани 90+2’
Судьи
Эль-Хадж (Франция)

Всех этих успехов монегаски достигли при непосредственном участии Головина. 25-летний футболист выходил на поле с первых минут во всех шести играх и отметился голом и двумя результативными передачами. И с «Анже» россиянин ожидаемо попал в старт — в седьмой раз подряд.

Первая половина игры вышла довольно тягучей, команды были далеко от забитых мячей. Как часто бывает в таких ситуациях, помогло индивидуальное мастерство и везение. Опорник «Монако» Юссуф Фофана на 42-й минуте матча на дриблинге обошел троих защитников «Анже» и ворвался в штрафную. Сил на акцентированный удар французу не хватило, поэтому вратарь Антони Мандреа выручил свою команду. Зато помешал полузащитник Абдулай Бамба: от голкипера мяч отскочил в него, а дальше залетел в ворота.

Александр Головин поздравляет с голом Виссама Бен Йеддера. Фото Global Look Press
Александр Головин поздравляет с голом Виссама Бен Йеддера. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Головин в первом тайме был не очень заметен. Зато российский футболист отлично проявил себя после перерыва. На 61-й минуте встречи он превратил угловой «Анже» в гол «Монако». Защитники хозяев поля справились с навесом в штрафную, а Головин первым успел на подбор. Полузащитник перекинул мяч через соперника и разогнал молниеносный контрвыпад. Его поддержали сразу четверо партнеров, благодаря чему атаку легко удалось завершить голом. Головин отдал мяч Кевину Фолланду, а тот сделал передачу на Виссама Бен Йеддера. Капитан не подвел и хладнокровно удвоил преимущество «Монако».

Команда Филиппа Клемана могла забивать еще, но плохая реализация спасла «Анже» от разгрома. Головин, к сожалению, завершил игру не лучшим образом. На 82-й минуте матча россиянин получил желтую карточку за споры с арбитром, а две минуты спустя его заменил Манес Аклиуш. Тем не менее игра Головина оставила отличное впечатление. А главное — его команда добыла важные три очка и осталась в гонке за Лигой чемпионов. У монегасков столько же очков, сколько и у «Ренна» (по 62), но гораздо хуже разница мячей. В оставшихся четырех турах нужно добиваться максимальных результатов и надеяться на осечку конкурента.

Александр Головин
Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Анже
ФК Монако
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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«Шесть матчей с Головиным в старте равны шести победам подряд». Что пишут во Франции про российского полузащитника
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 35 24 7 4 79-34 79
2
 Марсель 34 19 8 7 56-33 65
3
 Монако 35 18 8 9 57-35 62
4
 Ренн 35 19 5 11 77-36 62
5
 Страсбур 35 15 12 8 58-39 57
6
 Ницца 34 17 7 10 43-29 57
7
 Ланс 35 15 10 10 55-44 55
8
 Лион 34 14 11 9 56-45 52
9
 Лилль 35 13 12 10 42-43 51
10
 Нант 35 14 9 12 50-43 51
11
 Брест 35 13 9 13 45-48 48
12
 Монпелье 35 12 7 16 48-53 43
13
 Реймс 35 10 13 12 38-38 43
14
 Труа 35 9 9 17 33-47 36
15
 Анже 35 8 11 16 38-53 35
16
 Лорьян 35 8 10 17 34-59 34
17
 Клермон Фут 35 8 9 18 35-65 33
18
 Сент-Этьен 35 7 10 18 38-70 31
19
 Бордо 34 5 12 17 47-84 27
20
 Метц 35 4 13 18 31-62 25
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38 тур
29.04 22:00
Страсбур – ПСЖ
 3 : 3
30.04 18:00
Ланс – Нант
 2 : 2
30.04 22:00
Ренн – Сент-Этьен
 2 : 0
1.05 14:00
Труа – Лилль
 3 : 0
1.05 16:00
Брест – Клермон Фут
 2 : 0
1.05 16:00
Лорьян – Реймс
 1 : 2
1.05 16:00
Монако – Анже
 2 : 0
1.05 16:00
Монпелье – Метц
 2 : 2
1.05 18:05
Бордо – Ницца
 - : -
1.05 21:45
Марсель – Лион
 - : -
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 25
Мартен Террье

Мартен Террье

Ренн

 21
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 21
П
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 15
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 11
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 11
И К Ж
Бонфим Коста Сантос Данте

Бонфим Коста Сантос Данте

Ницца

 30 2 4
Йохан Гастьен

Йохан Гастьен

Клермон Фут

 29 2 6
Жемерсон

Жемерсон

Метц

 14 2 3
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