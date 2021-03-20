Перед сборной Головин помог «Монако» разгромить «Сент-Этьен». У российского легионера седьмая в сезоне голевая передача

Гонка за Лигу чемпионов продолжается.

«Сент-Этьен» — «Монако» — 0:4 (0:1)

Голы: Йоветич, 13 (0:1). Тшуамени, 54 (0:2). Диоп, 64 (0:3). Диатта, 76 (0:4).

Нереализованный пенальти: Йоветич, 12 (штанга).

«Сент-Этьен»: Байич, Дебюши, Колодзейчак, Трауко (Аби, 46), Сиссе, Соу, Будебуз (Юссуф, 60), Камара, Нейу (Модест, 67), Хазри (Ривера, 68), Буанга (Муффек, 81).

«Монако»: Леком, Сидибе, Бадиашиле (Матсима, 83), Дисаси, Головин (Бен Йеддер, 76), Кайю Энрике (Балло-Туре, 84), Тшуамени, Диоп (Фабрегас, 66), Фофана, Йоветич (Диатта, 76), Фолланд.

Предупреждения: Йоветич, 38. Бадиашиле, 44. Модест, 90.

Судья: Лесаж.

19 марта. Сент-Этьен. Стадион «Жоффруа Гишар».

Минус одна игра за сборную

За несколько часов до матча «Монако» в Сент-Этьене стало известно, что Александр Головин пропустит матч отборочного цикла ЧМ-2022 Россия — Словения. Крайне неприятный сюрприз для тренерского штаба нашей сборной, хотя с начала пандемии все уже привыкли к неожиданным потерям в составе. Кто-то подхватывал коронавирус, кто-то сдавал ложноположительные тесты, а теперь, как выяснилось, игрока могут просто не отпустить в сборную.

«Это консолидированное решение лиги и клубов — не отпускать своих футболистов за пределы Евросоюза, — пояснил «СЭ» член совета директоров французской лиги, вице-президент и генеральный директор «Монако» Олег Петров. — Потому что в противном случае после возвращения из сборных игрокам придется проходить недельный карантин. Так как идет чемпионат, такие последствия критичны. Особенно когда это касается игроков уровня Саши. Безусловно, мы очень рады тому, что наши футболисты выступают за свои сборные, мы за то, чтобы Саша играл и проявлял себя в сборной России. Конечно, он очень хотел сыграть в Сочи, но так сложились обстоятельства. Как я слышал, такая же ситуация во многих европейских лигах — к примеру, в Германии. Выработан единый подход, чтобы не было дискриминации. К сожалению, в прошлый раз, когда проводились матчи национальных команд, были случаи заболевания коронавирусом. Так произошло с нашим капитаном Бен Йеддером, который заболел ковидом. Он по-прежнему ведущий игрок, но результативность уже не та».

??? F?licitations ? Aleksandr Golovin s?lectionn? pour le prochain rassemblement de l'?quipe de Russie ! ? #REPEAT https://t.co/35oxHkdCfE — AS Monaco ?? (@AS_Monaco) March 19, 2021

Между тем, у Головина после четырех месяцев восстановления после травмы ситуация не самая простая, и в последнее время он чаще выходил на замену, чем попадал в стартовый состав. Тем не менее, Станислав Черчесов оценил ситуацию с 24-летним полузащитником в целом положительно. «Нас радует, что с каждым туром он вырывает свои минуты. На Сашу это похоже. Он парень с характером, который просто так ничего никому не отдаст», — заметил главный тренер сборной России.

«Монако» еще в гонке за Лигу чемпионов

Черчесов, кстати, хорошо знаком с Нико Ковачем, и заметил, что в отношении Головина тренер «Монако» объективен. Тем приятнее было ознакомиться с составом монегасков перед игрой на «Жоффруа-Гишар». Второй тур подряд российский легионер играл с первых минут, причем схема команды из княжества очень напоминала ту, что была во времена уволенного перед началом сезона Роберта Морено.

? Le champion du monde ?? atteint une barre symbolique ! Bravo Djibril ? #ASSEASM pic.twitter.com/7rr1tJU0Ox — Ligue 1 Uber Eats (@Ligue1UberEats) March 19, 2021

Это 4-4-2, где есть цементирующая центр поля связка Тшуамени — Фофана, бровки отданы на откуп фланговым защитникам, а Диоп и Головин занимают позиции инсайдов. В обороне им приходится действовать как фланговым хавбекам, а впереди у футболистов полная свобода. Например, в дебюте Головин завершил сольный проход неточным ударом с радиуса штрафной. Следующий эпизод с участием российского легионера — отмеченный фирменным знаком угловой — увенчался попаданием мяча в руку ветерана зеленых Дебюши.

На поле в этот момент не было штатных пенальтистов «Монако», и Йоветич с 11-метрового пробил в штангу. Учитывая, что до этого удар черногорца пришелся в перекладину, он сделал заявку на звание самого невезучего игрока пятницы, однако третий заход форварда на цель завершился взятием ворот, что полностью отражало колоссальное игровое преимущество гостей. Правда, развить его до перерыва не удалось. Игра выровнялась, а самым запоминающимся моментом стал очередной корнер Головина, после которого Йоветич направил мяч над перекладиной.

Головин снова за старое. Он просто не может без мячей и ассистов ?



Лови голевой пас Сани в матче с «Сент-Этьеном» ? pic.twitter.com/OSv3YokkEj — Матч ТВ (@MatchTV) March 19, 2021

Во второй половине внесший коррективы в состав «Сент-Этьен» стал больше напрягать оборону «Монако». С одной стороны, это заставило проводившего 200-й матч в лиге 1 Сидибе реже помогать Головину в нападении. С другой — у гостей появился простор для атак с ходу, чем монегаски, как более классная команда, и воспользовались. Головин получил не совсем удобный пас под забегание справа, но сумел вывернуть ногу и отдать передачу под убойный удар набегавшему из глубины Тшуамени. Седьмой в сезоне голевой пас российского полузащитника покончил даже с намеками на интригу.

Диоп уже добивал поникших хозяев, издевательским «черпачком» перебросив вратаря после выхода один на один. Юношу тут же поменяли, и с выходом Фабрегаса «Монако» перешел на 4-2-3-1. Крупный счет располагал к экспериментам, и даже нещадно критикуемый Диатта отправил мяч в сетку первым же касанием. Как раз сенегалец заменил на 75-й минуте Головина. В этом можно усмотреть намек на усиление конкуренции для нашего футболиста, но Александр с ней в любом случае справляется, а «Монако» все еще ведет борьбу за попадание в Лигу чемпионов.