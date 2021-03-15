«Доставил удовольствие в первом тайме». Что пишут про Головина во Франции после матча «Монако» с «Лиллем»

Мнения французских СМИ и болельщиков об игре полузащитника «Монако» в матче с лидером чемпионата «Лиллем» (0:0).

Оборона «Лилля» взяла верх над атакой «Монако»

«Способность монегасков иногда находить Головина позволила им создать несколько интересных ситуаций, но почти никаких шансов в игре не было, за исключением удара мимо цели от Кайю Энрике», — написано в обзоре L'Equipe, причем издание в первую очередь отмечает организованную игру «Лилля». Не обошли журналисты вниманием и тот факт, что в Монако прервалась впечатляющая серия «догов», которые выиграли семь подряд матчей на чужих полях. Ключевым же моментом встречи названо спасение голкипера гостей Меньяна на последних минутах, что позволило лидеру провести уже 16-й «сухой» матч в лиге 1.

В оперативном отчете France Football отмечено, что в первом тайме Головин находил интересные решения, но постепенно угас. Это издание сделало акцент на высокой плотности игры и отметило королей такого футбола — проделавших большой объем работы в центре поля Тшуамени и хавбека «Лилля» Андре.

Издание Maxifoot выделило самые памятные моменты вроде отмененного гола Бен Йеддера и сэйва Меньяна на последних минутах, но оценило качество матча лишь на четыре балла из десяти возможных: «Шок разочарования. Сила обороны «Лилля» явно взяла верх над атакой «Монако». Если мы могли поздравить себя в первом тайме с тем, что две команды хорошо декламируют свою игру, то после перерыва нам стало очень скучно из-за все большего количества технических потерь и все меньшего количества возможностей забить».

Интересно, что Monaco Tribune в кратком обзоре матча выбрало позитивный тон. Издание отметило, что «Монако» набрал одно очко на глазах отмечавшего свой 63-й день рождения принца Альбера II.

Один из немногих, кто создавал преимущество

Maxifoot выставил Головину скромную оценку — 5,5. Впрочем, его партнеры по атаке удостоились по-настоящему серьезной критики. У Бен Йеддера — 4,5 балла, а Фолланд и вовсе получил четверку. Выше российского футболиста оценили только четырех его одноклубников. Лучшим с семеркой стал Тшуамени, 6,5 у защитника Диссаси, а по шестерке заслужили еще один игрок обороны Бадиашиль и голкипер Леком.

«Атакующий полузащитник доставил удовольствие в первом тайме и помогал своим товарищам по команде, расположившись между линиями. Но «доги», которые, конечно, получили инструкции в перерыве, отлично заблокировали русского, которого мы почти не видели после возвращения из раздевалки», — прокомментировал оценку Головина Maxifoot.

Сайт болельщиков монегасков asm-supporters.fr включил Александра в традиционную для себя двойку топ-игроков матча наряду с Тшуамени. Худшими названы Бадиашиль и Фолланд.

«Внезапно вышедший в старте вместо Софьяна Диопа россиянин показал много атакующих качеств в первом тайме. Он был одним из немногих в «Монако», создававших преимущество в первом тайме», — отмечено в комментарии фан-сайта.

По версии Monaco Tribune игра Головина заслужила оценку в 6 баллов, а комментарий к ней гласит: «Великолепно сыграл до перерыва. Игрок сборной России вел все атаки «Монако», создавая связь между своими полузащитниками и нападающими. На его счету также большой камбэк в эпизоде с Андре и хороший штрафной на 45-й минуте. К сожалению, во втором тайме Головин немного расслабился».

Издание из княжества выставило семерки Тшуамени, а также защитникам Дисаси и Марипану. Меньше всех — пятерки — получили Кайю Энрике, Агилар и Бен Йеддер.

Голо хорош индивидуально

Мнения болельщиков об игре российского футболиста по ходу матча и после финального свистка в целом получились ровными. Кто-то хвалил, кто-то критиковал за отдельные моменты, но без крайностей.

«Хороший состав с обеих сторон, хороший матч! Обрадовал Головин, цепляюсь за него. Впереди еще долгий путь», — написал Vadorasm.

«Большое впечатление произвели Тшуамени и Головин. Команда на месте. Жаль, что этот гол отменен из-за офсайда», — высказался The Brain.

В плане оценок игроков этого пользователя поддержал BobKelso, но он допустил оговорку, заметив: «Я, наверное, слишком требователен к Голо, потому что я люблю его, но запомнились три ситуации, когда он не сделал хороший ход».

Скептическое мнение высказал болельщик под ником Toph 74: «Голо хорош индивидуально, но я нахожу, что с ним мы немного теряем нашу игровую конструкцию: ряд коротких передач и комбинаций в середине, как с Диопом или Фабрегасом».

Впрочем, этому пользователю ответили, что Головин выглядел гораздо лучше, чем в Страсбурге, а в такой компактной обороне, как у «Лилля», найти бреши очень сложно.

Fujito__ заметил, что «Головин был хорош 30 минут».

ZahorIbrahi заявил, что его разочаровал уже второй выход Александра в стартовом составе: «Головин закончит роскошным джокером. Как жаль, ведь у него есть все, чтобы быть исполнителем, и отсутствие стабильности у него становится утомительным».

В свою очередь mex184 предложил отличное от мнения Нико Ковача тактическое решение: «В конце игры я хотел бы видеть Голо чуть ниже — вместо Фофана, и Диопа на своем месте в атакующей линии».