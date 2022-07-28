Головин снова забил, но «Монако» проиграл за неделю до Лиги чемпионов

Наш легионер отличился во втором матче подряд.

«Саутгемптон» — «Монако» — 3:1 (0:1)

Голы: Головин, 39 (0:1). А.Армстронг, 52 (1:1). С.Армстронг, 73 (2:1). Уорд-Праус, 89 (3:1).

«Монако»: Нюбель, Агилар (Якобс, 67), Дисаси, Марипан, Вандерсон, Фофана, Матазо (Жеан Лукас, 56), Кайю Энрике, Головин (Фолланд, 78), Минамино (Диатта, 78), Бен Йеддер (Эмболо, 46).

В минувшую субботу, когда «Монако» проводил контрольный матч с «Порту» (1:2), один из самых актуальных вопросов для поклонников монегасков звучал так: «А где Головин?». В соцсетях его задавали и отдельно, и в перечне с другими футболистами основной обоймы, которым Филипп Клеман предпочел дать паузу и не перегружать перед стартом сезона. Так что на «Драгау» российский легионер отметился только раздачей автографов, а версии о возможной травме оказались лишь домыслами.

У тренерского штаба имелись свои планы, и, например, Клеман так и оставил на скамейке запасных новичка Бриля Эмболо. С португальцами «Монако» сыграл с парой Жеан Лукас — Матазо в центре полузащиты, Желсоном Мартиншем и Минамино, а также парой форвардов. То есть, это были во многом привычные по прошлому сезону 4-4-2 с активными флангами.

Спустя четыре дня в Саутгемптоне Клеман перестроился на схему с тремя игроками в центре обороны, повторив расстановку из недавнего матча с миланским «Интером» (3-4-1-2). В опорную зону вернулся Фофана, а отметившегося голами в трех матчах подряд Бен Йеддера поддерживал Минамино. Головину же снова доверили роль плеймейкера, хотя ситуативно он нередко смещался в привычную зону левого инсайда.

И, надо сказать, наш футболист снова был исключительно заметной фигурой. Против «Интера» у россиянина в активе гол и передача. Сейчас — еще одно взятие ворот. Результативная атака началась с диагонали в зону левее ворот, и хотя защитник вроде бы прервал прострел Минамино, мяч отскочил к Головину, и он с лета в касание расстрелял ворота.

Кроме гола стоит отметить еще несколько интересных ходов Александра. Именно он разогнал атаку, в завершении которой игравший в свое время за «Саутгемптон» Минамино попал в штангу. Был еще и классный обостряющий пас на Бен Йеддера, который в штрафной решил еще и обвести защитника. В итоге капитан оказался на газоне, а арбитр посчитал, что нарушения правил со стороны игрока «святых» не было.

В целом первый тайм «Монако» провел на твердую четверку с плюсом, тогда как о второй половине игры этого не скажешь. «Саутгемптон» перехватил инициативу и, полностью контролируя ход игры, забил три мяча. Причем нельзя сказать, что команда из княжества увлеклась экспериментами. Напротив, Клеман в перерыве ограничился одной заменой, и дебютант Эмболо сменил Бен Йеддера, чьи силы решили сохранить на Лигу чемпионов. Головин же покинул поле на 78-й минуте — вскоре после оказавшегося победным голам англичан.

Для «Саутгемптона» это, кстати, первая победа в межсезонье, тогда как «Монако» после пяти игр без поражений уступил второй раз подряд. И это — за шесть дней до первого официального матча. А так как речь идет об отборе в групповой турнир главного еврокубка, где нет права на ошибку, определенные опасения по поводу перспектив красно-белых имеются.

Тем более, «Монако» достался крепкий ПСВ, который еще и раньше начнет сезон благодаря субботнему сражению с «Аяксом» за голландский Суперкубок. К тому же в команде из Эйндховена большие перемены, и в чем-то она пока загадка. Одна премьера легендарного форварда Руда ван Нистелроя в роли главного тренера чего стоит. А есть еще проведший блестящий сезон в «Фейеноорде» Гус Тил. От бывшего спартаковца и Головина в предстоящем противостоянии будет зависеть многое.