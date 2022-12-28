Без Головина «Монако» провалил первый тайм. Игру перевернули пас русского хавбека и 17-летний вундеркинд

Российский легионер стал одним из творцов волевой победы монегасков.

Первая часть сезона получилась для «Монако» неоднозначной. Это уже традиция. Впрочем, если не считать неудачной попытки пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, затяжных провалов команда избежала. Монегаски вышли в плей-офф Лиги Европы, а в лиге 1 расположились в шаге от еврокубковой пятерки. Могло быть и лучше, но впечатление смазало поражение от «Марселя», после которого чемпионат встал на паузу.

Пока все внимание было приковано в ЧМ-2022 в Катаре, где «Монако» представляли Дисаси и Фофана, в клубе из княжества сменился генеральный директор. Им стал Бен Ламбрех, почти два года работавший над модернизацией стратегии развития клуба (занимая аналогичный пост в дочерней команде красно-белых — бельгийском «Серкль Брюгге»).

Что касается футбольных событий, то они внушили болельщикам оптимизм. Начав с короткого сбора в Испании, который увенчался ничьей с «Севильей» (1:1), команда Филиппа Клемана встретилась с итальянскими «Эмполи» (1:0) и «Фиорентиной» (1:1), а завершила цикл спаррингов победой над «Лидсом» (4:2). Последняя встреча запомнилась яркой игрой не блиставшего осенью Желсона Мартинша, Эмболо и Головина, который отметился результативной передачей.

Тем удивительнее было не обнаружить фамилии российского легионера в составе на первую после месячного перерыва игру с «Осером». Клеман, не отказавшись от схемы 4-4-2, отправил на левый фланг Минамино, ярко вышедшего на замену в последней контрольной игре. Получается, у монегасков полностью сменился ударный левый фланг, так как Кайю Энрике отсутствовал в заявке из-за рождения ребенка.

«Осер» — «Монако» — 2:3. Виссам Бен Йеддер и Брель Эмболо. Фото AFP

Матч с «Осером» поначалу смотрелся откровенно скучно, и первого удара — в исполнении хозяев — пришлось ждать до середины первого тайма. «Монако» в атаке не показывал ничего, что можно было объяснить отсутствием половины привычного стартового состава. Фолланд травмировался на сборах, вице-чемпионы мира Дисаси и Фофана не были готовы играть с первых минут, а составивший им компанию на скамейке запасных Бадиашиль мыслями, похоже, уже в «Челси».

Команда из княжества проснулась только после того, как Матазо привез глупейший пенальти, и Ньянг легко переиграл Нюбеля. Острых моментов, по сути, и не было, однако «Осер» словно вернул сопернику должок, когда Менса в не требовавшей того ситуации ударил сзади Минамино. Пенальти номер два реализовал Бен Йеддер, а Головин вступил в игру сразу после перерыва — в компании Фофана и 17-летнего воспитанника клубной академии Бен Сегира.

Бен Йеддер, которого сменил вундеркинг, недоумевал на скамейке, но в итоге джокеры перевернули игру. В первую очередь, с точки зрения содержания, так как «Монако» переключил скорости и взял игру под контроль. А потом качество материализовалось в результат, и красно-белые вышли вперед при активном участии Головина. Александр перехватил мяч перед штрафной, отыгрался с партнером и вывел Бен Сегира на голевой удар.

Странно, что после мяча «Монако» не только не развил успех, но и упустил инициативу. Так что автогол Фофана при подаче углового был насколько нелеп, настолько и логичен. И все же гости снова вернулись в игру! Головин после эффектного соло проникающей передачей создал еще один момент для Бен Сегира, но его успел накрыть защитник.

Впрочем, на голевой дубль дебютировавший в лиге 1 юноша наиграл. И Головин снова поучаствовал в результативной атаке, переправив мяч заработавшему ассистентский балл Якобсу. Остальное Бен Сегир исполнил сам, сместившись слева в центр и запустив мяч под дальнюю штангу. В более юном возрасте такую результативность демонстрировал только Тьерри Анри, с которым дебютанта во Франции обязательно сравнят.

Будет странно, если в первый день 2023 года Бен Сегир и Головин не начнут матч с «Брестом» в стартовом составе.