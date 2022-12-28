Без Головина «Монако» провалил первый тайм. Игру перевернули пас русского хавбека и 17-летний вундеркинд
Первая часть сезона получилась для «Монако» неоднозначной. Это уже традиция. Впрочем, если не считать неудачной попытки пробиться в групповой этап Лиги чемпионов, затяжных провалов команда избежала. Монегаски вышли в плей-офф Лиги Европы, а в лиге 1 расположились в шаге от еврокубковой пятерки. Могло быть и лучше, но впечатление смазало поражение от «Марселя», после которого чемпионат встал на паузу.
Пока все внимание было приковано в ЧМ-2022 в Катаре, где «Монако» представляли Дисаси и Фофана, в клубе из княжества сменился генеральный директор. Им стал Бен Ламбрех, почти два года работавший над модернизацией стратегии развития клуба (занимая аналогичный пост в дочерней команде красно-белых — бельгийском «Серкль Брюгге»).
Что касается футбольных событий, то они внушили болельщикам оптимизм. Начав с короткого сбора в Испании, который увенчался ничьей с «Севильей» (1:1), команда Филиппа Клемана встретилась с итальянскими «Эмполи» (1:0) и «Фиорентиной» (1:1), а завершила цикл спаррингов победой над «Лидсом» (4:2). Последняя встреча запомнилась яркой игрой не блиставшего осенью Желсона Мартинша, Эмболо и Головина, который отметился результативной передачей.
Тем удивительнее было не обнаружить фамилии российского легионера в составе на первую после месячного перерыва игру с «Осером». Клеман, не отказавшись от схемы 4-4-2, отправил на левый фланг Минамино, ярко вышедшего на замену в последней контрольной игре. Получается, у монегасков полностью сменился ударный левый фланг, так как Кайю Энрике отсутствовал в заявке из-за рождения ребенка.
Матч с «Осером» поначалу смотрелся откровенно скучно, и первого удара — в исполнении хозяев — пришлось ждать до середины первого тайма. «Монако» в атаке не показывал ничего, что можно было объяснить отсутствием половины привычного стартового состава. Фолланд травмировался на сборах, вице-чемпионы мира Дисаси и Фофана не были готовы играть с первых минут, а составивший им компанию на скамейке запасных Бадиашиль мыслями, похоже, уже в «Челси».
Команда из княжества проснулась только после того, как Матазо привез глупейший пенальти, и Ньянг легко переиграл Нюбеля. Острых моментов, по сути, и не было, однако «Осер» словно вернул сопернику должок, когда Менса в не требовавшей того ситуации ударил сзади Минамино. Пенальти номер два реализовал Бен Йеддер, а Головин вступил в игру сразу после перерыва — в компании Фофана и 17-летнего воспитанника клубной академии Бен Сегира.
Бен Йеддер, которого сменил вундеркинг, недоумевал на скамейке, но в итоге джокеры перевернули игру. В первую очередь, с точки зрения содержания, так как «Монако» переключил скорости и взял игру под контроль. А потом качество материализовалось в результат, и красно-белые вышли вперед при активном участии Головина. Александр перехватил мяч перед штрафной, отыгрался с партнером и вывел Бен Сегира на голевой удар.
Странно, что после мяча «Монако» не только не развил успех, но и упустил инициативу. Так что автогол Фофана при подаче углового был насколько нелеп, настолько и логичен. И все же гости снова вернулись в игру! Головин после эффектного соло проникающей передачей создал еще один момент для Бен Сегира, но его успел накрыть защитник.
Впрочем, на голевой дубль дебютировавший в лиге 1 юноша наиграл. И Головин снова поучаствовал в результативной атаке, переправив мяч заработавшему ассистентский балл Якобсу. Остальное Бен Сегир исполнил сам, сместившись слева в центр и запустив мяч под дальнюю штангу. В более юном возрасте такую результативность демонстрировал только Тьерри Анри, с которым дебютанта во Франции обязательно сравнят.
Будет странно, если в первый день 2023 года Бен Сегир и Головин не начнут матч с «Брестом» в стартовом составе.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Монако
|16
|9
|3
|4
|32-23
|30
|
6
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
14
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
15
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|16
|2
|2
|12
|15-35
|8
|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|1 : 0
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|0 : 0
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|2 : 3
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2