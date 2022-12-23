Отношения Месси и Мбаппе после финала ЧМ испорчены? Килиану есть на что обидеться

Совсем скоро им предстоит снова играть вместе за «ПСЖ».

Лионель Месси и Килиан Мбаппе — самые обсуждаемые футболисты последних дней. Герои финала ЧМ стали главными антагонистами — праздновали голы друг перед другом, а во время празднования титула Месси находился рядом с Эмилиано Мартинесом, который издевался над Мбаппе и держал в руках куклу с изображением француза. «ПСЖ» скоро придется решать и другой вопрос — позволить ли Месси продемонстрировать Кубок мира на домашнем стадионе перед лицом проигравшего в финале Килиана. Какими были отношения этих футболистов и как им теперь ужиться в одной команде — расскажем в этом материале.

Отношения Мбаппе и Месси до ЧМ-2022

В 2021 году Лионель Месси впервые в профессиональной карьере поменял команду, сменив «Барселону» на «ПСЖ». Как аргентинец отмечал в интервью beIN Sports, с Неймаром он общался еще со времен совместных выступлений за «Барселону», но и потом футболисты не оборвали контакты, поэтому в «ПСЖ» друзья тоже отлично поладили. С Мбаппе вроде тоже получилось найти общий язык.

Показательный момент — слова Мбаппе в ответ на вопрос, готов ли он отрабатывать за Лео: «Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов. Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси».

Месси тоже не скупился на комплименты в адрес Килиана: «Мбаппе — это особенный игрок. Зверь, который хорош при игре один в один. Килиан врывается в свободное пространство, он очень быстр и много забивает. Мбаппе — совершенный футболист, и он демонстрирует это уже несколько лет».

После долгих переговоров Мбаппе неожиданно отказал «Реалу» и продлил контракт с парижанами на три года на фантастических условиях — только в этом сезоне он заработает 125 миллионов евро. Это укрепило статус Мбаппе как главной звезды команды.

Несмотря на наличие Месси в парижском клубе, за роль альфа-самца в «ПСЖ» чаще всего спорят Мбаппе и Неймар. Так уже было и в этом сезоне. В августе нападающие поссорились из-за права пробить пенальти в ворота «Монпелье». Француз настоял на своем, но исполнил одиннадцатиметровый плохо, его удар отразил вратарь. Позже в той же игре уже бразилец подошел к точке и реализовал свою попытку. С того момента во французской прессе часто стали замечать, что Мбаппе будто бы отдаляется от остальной команды. Особенно это касалось партнеров по атаке — Месси и Неймара.

Килиан Мбаппе, Неймар и Лионель Месси. Фото Global Look Press

Примирить звезд вызвался опытный и авторитетный Месси. В сентябре появилась новость о том, что аргентинец уладил конфликт между Неймаром и Мбаппе, но слухи об уходе французского форварда при этом все равно периодически появляются. Неужели Килиан все еще обижен на кого-то из партнеров?

Празднования голов в финале

Месси и Мбаппе стали главными действующими лицами финала: Килиан оформил хет-трик, а Месси забил два гола и стал чемпионом мира. Показательно, что оба восприняли этот матч как личную дуэль. В Сети уже разошлись кадры, на которых футболисты «ПСЖ» празднуют свои забитые мячи друг перед другом, тряся кулаками.

Радость Лионеля Месси на фоне Килиана Мбаппе. Скриншот видео Nana yaw afuani, Фото Соцсети

Аргентинские выходки в Буэнос-Айресе

Продолжилась история на праздновании чемпионства в Буэнос-Айресе. Некоторые болельщики «ПСЖ» ополчились на Месси из-за одного неоднозначного эпизода. Им не понравилось, как капитан аргентинцев поймал прилетевшую из толпы игрушку черепашки-ниндзя (отсылка прозвищу Мбаппе) и, посмеявшись, бросил ее назад.

Еще меньше парижским фанатам понравились выходки вратаря Эмилиано Мартинеса. Сразу после матча 30-летний голкипер подошел к Мбаппе, чтобы утешить его, а через некоторое время в раздевалке попросил партнеров по сборной устроить минуту молчания «В честь Мбаппе, который умер». В Буэнос-Айресе эпатажный Мартинес, как и Месси, поймал подарок от болельщика. Это была кукла с приклеенной к ее лицу фотографией Мбаппе. Вратарь куражился и праздновал, потрясая ей, а Лео стоял рядом и улыбался. По мнению многих фанатов «ПСЖ», Месси стоило заступиться за одноклубника.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Фото Global Look Press

Будущее в «ПСЖ»

Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Лионель Месси достиг устной договоренности о продлении контракта с французской командой как минимум еще на один год. Слухи о трансфере Мбаппе не утихают даже сейчас, но пока никакой конкретики об его уходе нет. Хотя ходят слухи, что Килиан недоволен тем, как развиваются дела в «ПСЖ», и летом может настоять на своей продаже. В любом случае как минимум до конца этого сезона Месси и Мбаппе придется играть в одной команде. Но есть ощущение, что оба как настоящие профессионалы оставят личные терки на уровне сборных, ну а в «ПСЖ» перед ними стоит все та же задача — выиграть Лигу чемпионов.