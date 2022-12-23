Отношения Месси и Мбаппе после финала ЧМ испорчены? Килиану есть на что обидеться
Лионель Месси и Килиан Мбаппе — самые обсуждаемые футболисты последних дней. Герои финала ЧМ стали главными антагонистами — праздновали голы друг перед другом, а во время празднования титула Месси находился рядом с Эмилиано Мартинесом, который издевался над Мбаппе и держал в руках куклу с изображением француза. «ПСЖ» скоро придется решать и другой вопрос — позволить ли Месси продемонстрировать Кубок мира на домашнем стадионе перед лицом проигравшего в финале Килиана. Какими были отношения этих футболистов и как им теперь ужиться в одной команде — расскажем в этом материале.
Отношения Мбаппе и Месси до ЧМ-2022
В 2021 году Лионель Месси впервые в профессиональной карьере поменял команду, сменив «Барселону» на «ПСЖ». Как аргентинец отмечал в интервью beIN Sports, с Неймаром он общался еще со времен совместных выступлений за «Барселону», но и потом футболисты не оборвали контакты, поэтому в «ПСЖ» друзья тоже отлично поладили. С Мбаппе вроде тоже получилось найти общий язык.
Показательный момент — слова Мбаппе в ответ на вопрос, готов ли он отрабатывать за Лео: «Если в вашей команде есть Месси, понимаешь, что ему нужно делать чуть меньше, чтобы иметь больше сил для голов. Я согласен бегать, пока Месси ходит. Нет проблем! Это же Месси».
Месси тоже не скупился на комплименты в адрес Килиана: «Мбаппе — это особенный игрок. Зверь, который хорош при игре один в один. Килиан врывается в свободное пространство, он очень быстр и много забивает. Мбаппе — совершенный футболист, и он демонстрирует это уже несколько лет».
После долгих переговоров Мбаппе неожиданно отказал «Реалу» и продлил контракт с парижанами на три года на фантастических условиях — только в этом сезоне он заработает 125 миллионов евро. Это укрепило статус Мбаппе как главной звезды команды.
Несмотря на наличие Месси в парижском клубе, за роль альфа-самца в «ПСЖ» чаще всего спорят Мбаппе и Неймар. Так уже было и в этом сезоне. В августе нападающие поссорились из-за права пробить пенальти в ворота «Монпелье». Француз настоял на своем, но исполнил одиннадцатиметровый плохо, его удар отразил вратарь. Позже в той же игре уже бразилец подошел к точке и реализовал свою попытку. С того момента во французской прессе часто стали замечать, что Мбаппе будто бы отдаляется от остальной команды. Особенно это касалось партнеров по атаке — Месси и Неймара.
Примирить звезд вызвался опытный и авторитетный Месси. В сентябре появилась новость о том, что аргентинец уладил конфликт между Неймаром и Мбаппе, но слухи об уходе французского форварда при этом все равно периодически появляются. Неужели Килиан все еще обижен на кого-то из партнеров?
Празднования голов в финале
Месси и Мбаппе стали главными действующими лицами финала: Килиан оформил хет-трик, а Месси забил два гола и стал чемпионом мира. Показательно, что оба восприняли этот матч как личную дуэль. В Сети уже разошлись кадры, на которых футболисты «ПСЖ» празднуют свои забитые мячи друг перед другом, тряся кулаками.
Аргентинские выходки в Буэнос-Айресе
Продолжилась история на праздновании чемпионства в Буэнос-Айресе. Некоторые болельщики «ПСЖ» ополчились на Месси из-за одного неоднозначного эпизода. Им не понравилось, как капитан аргентинцев поймал прилетевшую из толпы игрушку черепашки-ниндзя (отсылка прозвищу Мбаппе) и, посмеявшись, бросил ее назад.
Еще меньше парижским фанатам понравились выходки вратаря Эмилиано Мартинеса. Сразу после матча 30-летний голкипер подошел к Мбаппе, чтобы утешить его, а через некоторое время в раздевалке попросил партнеров по сборной устроить минуту молчания «В честь Мбаппе, который умер». В Буэнос-Айресе эпатажный Мартинес, как и Месси, поймал подарок от болельщика. Это была кукла с приклеенной к ее лицу фотографией Мбаппе. Вратарь куражился и праздновал, потрясая ей, а Лео стоял рядом и улыбался. По мнению многих фанатов «ПСЖ», Месси стоило заступиться за одноклубника.
Будущее в «ПСЖ»
Известный инсайдер Фабрицио Романо сообщил, что Лионель Месси достиг устной договоренности о продлении контракта с французской командой как минимум еще на один год. Слухи о трансфере Мбаппе не утихают даже сейчас, но пока никакой конкретики об его уходе нет. Хотя ходят слухи, что Килиан недоволен тем, как развиваются дела в «ПСЖ», и летом может настоять на своей продаже. В любом случае как минимум до конца этого сезона Месси и Мбаппе придется играть в одной команде. Но есть ощущение, что оба как настоящие профессионалы оставят личные терки на уровне сборных, ну а в «ПСЖ» перед ними стоит все та же задача — выиграть Лигу чемпионов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|- : -
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2