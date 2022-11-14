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«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин празднует забитый мяч с одноклубником.
Фото Reuters
Александр Головин.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Марселя» (2:3).
Франция. Лига 1. 15-й тур
13 нояб, 22:45. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:3
Марсель

Не хватило обводящего удара

L'Equipe выпустил обзор центральной игры тура с заголовком «Потрясающий «Марсель». Самое авторитетное СМИ Франции восторгается характером победителей, сочувствует рискующему пропустить из-за травмы ЧМ-2022 марокканцу Хариту, отмечает потрясающий гол Алексиса Санчеса и то, как пас чилийца испортил Жиго. Что касается «Монако», то комплименты заслужил пас Александра Головина на автора второго гола монегасков Фолланда, а критики удостоилась оборона красно-белых и неожиданное решение Филиппа Клемана отправить своего лучшего центрального защитника Дисаси на правый фланг.

А еще представители «Монако» снова обрушились с критикой на судей. Тот же Дисаси заявил: «В последние 15 минут арбитр был за «Марсель». Я не знаю, поддался ли судья атмосфере стадиона, который в основном был за марсельцев. В последнем эпизоде нет фола. Мы не танцуем — мы играем в футбол, а это контактный вид спорта».

Портал Maxifoot в заголовке тоже ничего не выдумывал, назвав обзор игры «Сумасшедший «Марсель». Героем матча назван вышедший на замену Пайет, который записал на свой счет две результативные передачи в концовке и получил за свою игру восьмерку. В «Монако» лучшим с семеркой стал Камара, а худшим Нюбель. Игру голкипера, который не остановил ни один из трех ударов в створ, оценили тройкой.

&laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Марсель&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Александр Головин обнимает Кевина Фолланда. Голевой пас Головина оказался бесполезен: «Монако» проиграл «Марселю» на 90+7-й минуте

У Головина в этот раз шестерка со следующим комментарием: «Блестяще проведшему несколько игр российскому плеймейкеру потребовалось много времени, чтобы включиться в игру. Он снова порадовал стадион великолепной голевой передачей на Фолланда. С другой стороны, на этот раз не было обводящего удара».

Также шестерку выставил Александру сайт Get French Football News, отметив: «Еще один сильный матч Головина, который, возможно, является главной творческой отдушиной «Монако» в этом сезоне. Его пас Фолланду под второй гол «Монако» был идеально выверен и правильно исполнен».

Сайт Homme du Match оценил Головина на 6,5 с комментарием: «Он был в авангарде монегасской атаки, демонстрируя свои достоинства в проходе с пасом Фолланду. Вымотан к концу встречи».

Наконец, Monaco Tribune в своем материале пишет, что игроки «Монако» вернулись в раздевалку с опущенными головами, проиграв матч, где победа была на расстоянии вытянутой руки. В качестве интересного факта отмечен 83-й гол Бен-Йеддера, который вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории команды из княжества. А итог подводит цитата Бадиашиля, который признался: «Мы можем винить только себя».

Александр Головин. Фото Global Look Press
Александр Головин.
Фото Global Look Press

Радует только Головин

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал двумя звездами авторов забитых мячей — Бен-Йеддера и Фолланда. А провалы — игра защитников, которых сравнили с командой уровня U-13, и снова Филипп Клеман. Бельгийцу досталось за эксперименты в обороне. Никто не понял, почему именно против играющего в три центральных защитника «Марселя» не использовали аналогичную и наработанную тактику. Да и замены в компенсированное время при счете 2:2 иронично названы «вишенкой на торте».

В комментариях же отмечается, что при большем количестве очков игра в сравнении с прошлым сезоном не стала лучше. И, что показательно, несколько упреков с упоминанием Головина сводятся не к российскому футболисту, а к Клеману, который, видя усталость Александра в концовке, затянул с заменой. Комплиментов же в адрес нашего легионера в соцсетях достаточно.

Александр Головин в&nbsp;матче против &laquo;Тулузы&raquo; (2:0). «Конечно, Царь!» Что пишут во Франции про игру Головина

«Голо-голо-Головин. Очень хороший пас на Фолланда. Наш Русский Царь, который заслужил поездку на чемпионат мира», — написал YBeguhe.

«Головин просто невероятен», — отреагировал на пас россиянина EmmanuelTrumer.

«Какое счастье, что у нас не травмированный Головин! Какой волшебник», — поддержал тему RealNoah.

«Великолепный Головин. Единственный, кто не разочаровывает в этом сезоне», — констатировал Gwendanaco.

«Остаться могут Головин, Вандерсон, Бен-Йеддер, Камара, Эмболо, Кайю Энрике. Все остальное — хлам. Инвестиций нет, хреновый тренер, дерьмовый Митчелл. Бедный клуб», — требовал перемен PepitoSabrito.

Александр Головин
Футбол
ФК Марсель
ФК Монако
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Голевой пас Головина оказался бесполезен: «Монако» проиграл «Марселю» на 90+7-й минуте
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 15 13 2 0 43-9 41
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
6
 Монако 15 8 3 4 29-21 27
7
 Лилль 15 8 2 5 27-23 26
8
 Лион 15 6 3 6 23-18 21
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 15 5 4 6 19-23 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
14
 Труа 15 3 5 7 26-31 14
15
 Нант 15 2 7 6 17-24 13
16
 Осер 15 3 4 8 14-31 13
17
 Брест 15 3 4 8 16-28 13
18
 Аяччо 15 3 3 9 14-24 12
19
 Страсбур 15 1 8 6 17-26 11
20
 Анже 15 2 2 11 15-34 8
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28.12 00:00
Аяччо – Анже
 - : -
28.12 00:00
Осер – Монако
 - : -
28.12 00:00
Брест – Лион
 - : -
28.12 00:00
Клермон Фут – Лилль
 - : -
28.12 00:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
28.12 00:00
Марсель – Тулуза
 - : -
28.12 00:00
Ницца – Ланс
 - : -
28.12 00:00
ПСЖ – Страсбур
 - : -
28.12 00:00
Реймс – Ренн
 - : -
28.12 00:00
Труа – Нант
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Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 9
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 10 2 1
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Марсель

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