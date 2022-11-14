«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Не хватило обводящего удара
L'Equipe выпустил обзор центральной игры тура с заголовком «Потрясающий «Марсель». Самое авторитетное СМИ Франции восторгается характером победителей, сочувствует рискующему пропустить из-за травмы ЧМ-2022 марокканцу Хариту, отмечает потрясающий гол Алексиса Санчеса и то, как пас чилийца испортил Жиго. Что касается «Монако», то комплименты заслужил пас Александра Головина на автора второго гола монегасков Фолланда, а критики удостоилась оборона красно-белых и неожиданное решение Филиппа Клемана отправить своего лучшего центрального защитника Дисаси на правый фланг.
А еще представители «Монако» снова обрушились с критикой на судей. Тот же Дисаси заявил: «В последние 15 минут арбитр был за «Марсель». Я не знаю, поддался ли судья атмосфере стадиона, который в основном был за марсельцев. В последнем эпизоде нет фола. Мы не танцуем — мы играем в футбол, а это контактный вид спорта».
Портал Maxifoot в заголовке тоже ничего не выдумывал, назвав обзор игры «Сумасшедший «Марсель». Героем матча назван вышедший на замену Пайет, который записал на свой счет две результативные передачи в концовке и получил за свою игру восьмерку. В «Монако» лучшим с семеркой стал Камара, а худшим Нюбель. Игру голкипера, который не остановил ни один из трех ударов в створ, оценили тройкой.
У Головина в этот раз шестерка со следующим комментарием: «Блестяще проведшему несколько игр российскому плеймейкеру потребовалось много времени, чтобы включиться в игру. Он снова порадовал стадион великолепной голевой передачей на Фолланда. С другой стороны, на этот раз не было обводящего удара».
Также шестерку выставил Александру сайт Get French Football News, отметив: «Еще один сильный матч Головина, который, возможно, является главной творческой отдушиной «Монако» в этом сезоне. Его пас Фолланду под второй гол «Монако» был идеально выверен и правильно исполнен».
Сайт Homme du Match оценил Головина на 6,5 с комментарием: «Он был в авангарде монегасской атаки, демонстрируя свои достоинства в проходе с пасом Фолланду. Вымотан к концу встречи».
Наконец, Monaco Tribune в своем материале пишет, что игроки «Монако» вернулись в раздевалку с опущенными головами, проиграв матч, где победа была на расстоянии вытянутой руки. В качестве интересного факта отмечен 83-й гол Бен-Йеддера, который вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории команды из княжества. А итог подводит цитата Бадиашиля, который признался: «Мы можем винить только себя».
Радует только Головин
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал двумя звездами авторов забитых мячей — Бен-Йеддера и Фолланда. А провалы — игра защитников, которых сравнили с командой уровня U-13, и снова Филипп Клеман. Бельгийцу досталось за эксперименты в обороне. Никто не понял, почему именно против играющего в три центральных защитника «Марселя» не использовали аналогичную и наработанную тактику. Да и замены в компенсированное время при счете 2:2 иронично названы «вишенкой на торте».
В комментариях же отмечается, что при большем количестве очков игра в сравнении с прошлым сезоном не стала лучше. И, что показательно, несколько упреков с упоминанием Головина сводятся не к российскому футболисту, а к Клеману, который, видя усталость Александра в концовке, затянул с заменой. Комплиментов же в адрес нашего легионера в соцсетях достаточно.
«Голо-голо-Головин. Очень хороший пас на Фолланда. Наш Русский Царь, который заслужил поездку на чемпионат мира», — написал YBeguhe.
«Головин просто невероятен», — отреагировал на пас россиянина EmmanuelTrumer.
«Какое счастье, что у нас не травмированный Головин! Какой волшебник», — поддержал тему RealNoah.
«Великолепный Головин. Единственный, кто не разочаровывает в этом сезоне», — констатировал Gwendanaco.
«Остаться могут Головин, Вандерсон, Бен-Йеддер, Камара, Эмболо, Кайю Энрике. Все остальное — хлам. Инвестиций нет, хреновый тренер, дерьмовый Митчелл. Бедный клуб», — требовал перемен PepitoSabrito.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|15
|13
|2
|0
|43-9
|41
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
6
|Монако
|15
|8
|3
|4
|29-21
|27
|
7
|Лилль
|15
|8
|2
|5
|27-23
|26
|
8
|Лион
|15
|6
|3
|6
|23-18
|21
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|15
|5
|4
|6
|19-23
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
14
|Труа
|15
|3
|5
|7
|26-31
|14
|
15
|Нант
|15
|2
|7
|6
|17-24
|13
|
16
|Осер
|15
|3
|4
|8
|14-31
|13
|
17
|Брест
|15
|3
|4
|8
|16-28
|13
|
18
|Аяччо
|15
|3
|3
|9
|14-24
|12
|
19
|Страсбур
|15
|1
|8
|6
|17-26
|11
|
20
|Анже
|15
|2
|2
|11
|15-34
|8
|28.12
|00:00
|
Аяччо – Анже
|- : -
|28.12
|00:00
|
Осер – Монако
|- : -
|28.12
|00:00
|
Брест – Лион
|- : -
|28.12
|00:00
|
Клермон Фут – Лилль
|- : -
|28.12
|00:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|28.12
|00:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|28.12
|00:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|28.12
|00:00
|
ПСЖ – Страсбур
|- : -
|28.12
|00:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|28.12
|00:00
|
Труа – Нант
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|9
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|10
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2