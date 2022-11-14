«Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Марселя» (2:3).

Не хватило обводящего удара

L'Equipe выпустил обзор центральной игры тура с заголовком «Потрясающий «Марсель». Самое авторитетное СМИ Франции восторгается характером победителей, сочувствует рискующему пропустить из-за травмы ЧМ-2022 марокканцу Хариту, отмечает потрясающий гол Алексиса Санчеса и то, как пас чилийца испортил Жиго. Что касается «Монако», то комплименты заслужил пас Александра Головина на автора второго гола монегасков Фолланда, а критики удостоилась оборона красно-белых и неожиданное решение Филиппа Клемана отправить своего лучшего центрального защитника Дисаси на правый фланг.

А еще представители «Монако» снова обрушились с критикой на судей. Тот же Дисаси заявил: «В последние 15 минут арбитр был за «Марсель». Я не знаю, поддался ли судья атмосфере стадиона, который в основном был за марсельцев. В последнем эпизоде нет фола. Мы не танцуем — мы играем в футбол, а это контактный вид спорта».

Портал Maxifoot в заголовке тоже ничего не выдумывал, назвав обзор игры «Сумасшедший «Марсель». Героем матча назван вышедший на замену Пайет, который записал на свой счет две результативные передачи в концовке и получил за свою игру восьмерку. В «Монако» лучшим с семеркой стал Камара, а худшим Нюбель. Игру голкипера, который не остановил ни один из трех ударов в створ, оценили тройкой.

У Головина в этот раз шестерка со следующим комментарием: «Блестяще проведшему несколько игр российскому плеймейкеру потребовалось много времени, чтобы включиться в игру. Он снова порадовал стадион великолепной голевой передачей на Фолланда. С другой стороны, на этот раз не было обводящего удара».

Также шестерку выставил Александру сайт Get French Football News, отметив: «Еще один сильный матч Головина, который, возможно, является главной творческой отдушиной «Монако» в этом сезоне. Его пас Фолланду под второй гол «Монако» был идеально выверен и правильно исполнен».

Сайт Homme du Match оценил Головина на 6,5 с комментарием: «Он был в авангарде монегасской атаки, демонстрируя свои достоинства в проходе с пасом Фолланду. Вымотан к концу встречи».

Наконец, Monaco Tribune в своем материале пишет, что игроки «Монако» вернулись в раздевалку с опущенными головами, проиграв матч, где победа была на расстоянии вытянутой руки. В качестве интересного факта отмечен 83-й гол Бен-Йеддера, который вошел в пятерку лучших бомбардиров в истории команды из княжества. А итог подводит цитата Бадиашиля, который признался: «Мы можем винить только себя».

Александр Головин. Фото Global Look Press

Радует только Головин

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops назвал двумя звездами авторов забитых мячей — Бен-Йеддера и Фолланда. А провалы — игра защитников, которых сравнили с командой уровня U-13, и снова Филипп Клеман. Бельгийцу досталось за эксперименты в обороне. Никто не понял, почему именно против играющего в три центральных защитника «Марселя» не использовали аналогичную и наработанную тактику. Да и замены в компенсированное время при счете 2:2 иронично названы «вишенкой на торте».

В комментариях же отмечается, что при большем количестве очков игра в сравнении с прошлым сезоном не стала лучше. И, что показательно, несколько упреков с упоминанием Головина сводятся не к российскому футболисту, а к Клеману, который, видя усталость Александра в концовке, затянул с заменой. Комплиментов же в адрес нашего легионера в соцсетях достаточно.

«Голо-голо-Головин. Очень хороший пас на Фолланда. Наш Русский Царь, который заслужил поездку на чемпионат мира», — написал YBeguhe.

«Головин просто невероятен», — отреагировал на пас россиянина EmmanuelTrumer.

«Какое счастье, что у нас не травмированный Головин! Какой волшебник», — поддержал тему RealNoah.

«Великолепный Головин. Единственный, кто не разочаровывает в этом сезоне», — констатировал Gwendanaco.

«Остаться могут Головин, Вандерсон, Бен-Йеддер, Камара, Эмболо, Кайю Энрике. Все остальное — хлам. Инвестиций нет, хреновый тренер, дерьмовый Митчелл. Бедный клуб», — требовал перемен PepitoSabrito.