Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Игры
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 10:00

Одноклубника Головина обвинили в изнасиловании. У Бен Йеддера и его брата проблемы

Артем Белинин
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Виссам Бен Йеддер.
Фото AFP
Капитан «Монако» заплатил огромные деньги за свободу.

В последние годы футболисты все чаще попадают в сексуальные скандалы. Алвес, Парти, Гринвуд, Менди — на этот раз в изнасиловании обвинили 32-летнего Виссама Бен Йеддера, капитана «Монако» и одноклубника Александра Головина.

Об инциденте стало известно в июле

Французская радиостанция Franceinfo 13 июля сообщила следующее: «Из надежного источника мы узнали, что нападающий «Монако» Бен Йеддер стал объектом расследования по обвинению в изнасиловании».

По данным журналистов, заявление в полицию подали не только на Виссама, но и на его младшего брата. Две девушки (их имена не раскрываются в целях безопасности) 19 и 20 лет обвинили братьев Бен Йеддер в сексуальном насилии и принуждении к половому акту. Как сообщается, предполагаемое преступление произошло 10 июля после вечеринки в коммуне Босолей — соседнем с Монако курорте.

Виссам Бен Йеддер.
Фото AFP

Капитан «Монако» был арестован и вышел за сумасшедший залог

Нарушения, подобные тем, в которых обвиняют футболиста и его брата, наказываются строго — поэтому уже 11 августа было открыто судебное дело; помимо этого, они были взяты под стражу. Однако футболист сразу же вышел на свободу после уплаты залога в 900 тысяч евро. Судьба его брата не раскрывается.

Французские СМИ сообщают, что полиция и прокуратура Ниццы не собираются закрываться от медиа — напротив, там хотят, чтобы скандал был в центре внимания у французских и мировых изданий. Поэтому практически каждый шаг Бен Йеддера, от обвинения до выплаты залога и дальнейших деталей, оперативно подсвечивается самой полицией.

Ашраф Хакими. Французская прокуратура обвинила звезду «ПСЖ» в изнасиловании. Адвокат Хакими называет это вымогательством

Бен Йеддер — уже судимый

Теперь Виссама тяжело назвать законопослушным гражданином, учитывая его биографию. За два месяца до обвинений в изнасиловании футболиста приговорили к условному сроку и существенному штрафу в Испании.

Причиной разбирательства стала неуплата налогов, при этом довольно забавная. Суд в Севилье (в этом городе француз играл с 2016 по 2019 год) обвинил Бен Йеддера в том, что в 2017 году он не задекларировал проценты по вкладам на сумму 1 623 евро, а также доход в 80 тысяч евро от adidas. Поэтому футболист недоплатил, отправив налоговикам на счет в общей сложности 225 тысяч евро вместо 267 тысяч.

И несмотря на то что Бен Йеддер чуть позже покрыл долг с процентами (заплатил 51 тысячу вместо 42 тысяч), суд все равно принял решение оштрафовать француза на 134 тысячи евро и назначить ему полгода условного срока. Чтобы не сесть за решетку на шесть месяцев, Бен Йеддеру нельзя два года нарушать закон — кажется, это условие он рискует не выполнить.

Виссам Бен Йеддер.
Фото Global Look Press

«Монако» на стороне капитана

Ни «Монако», ни сам Бен Йеддер никак не комментировали ситуацию. Однако по поведению клуба видно, что там находятся на стороне игрока — ни отстранять на время расследования (как это бывает в АПЛ), ни штрафовать, ни тем более расторгать контракт никто не стал.

Игрок даже попал в старт на первый матч сезона с «Клермоном» (4:2) и отметился дублем. После одного из голов он отпраздновал, скрестив руки на груди и опустив голову вниз. Это чем-то напоминает знаменитый «жест Моуринью»: подобным образом Жозе во времена «Интера» протестовал против несправедливости, показывая, что его руки связаны. Вкладывал ли Бен Йеддер подобный смысл в жест — неизвестно.

Виссам Бен Йеддер
Футбол
ФК Монако
5
3
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Тактаров и Монсон приготовили окрошку и провели стердаун перед боем на турнире «РЕН ТВ»
ИИХФ отказалась признавать контракт Федотова с ЦСКА и дисквалифицировала вратаря
Число погибших в результате ЧП в Дагестане увеличилось до 26
Антонов обвинил Киев в использовании военной помощи против мирных жителей
СК возбудил уголовное дело по факту взрыва на АЗС в Махачкале
Как пять стран договаривались об использовании Каспийского моря: спецпроект «Известий»
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Мбаппе остается в «ПСЖ». Его переубедил уход Неймара и трансфер Дембеле
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Ренн 1 1 0 0 5-1 3
2
 Марсель 1 1 0 0 2-1 3
3
 Монако 1 1 0 0 4-2 3
4
 Тулуза 1 1 0 0 2-1 3
5
 Страсбур 1 1 0 0 2-1 3
6
 Брест 1 1 0 0 3-2 3
7
 Монпелье 1 0 1 0 2-2 1
8
 Гавр 1 0 1 0 2-2 1
9
 Лилль 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ницца 1 0 1 0 1-1 1
11
 ПСЖ 1 0 1 0 0-0 1
12
 Лорьян 1 0 1 0 0-0 1
13
 Реймс 1 0 0 1 1-2 0
14
 Лион 1 0 0 1 1-2 0
15
 Клермон Фут 1 0 0 1 2-4 0
16
 Ланс 1 0 0 1 2-3 0
17
 Метц 1 0 0 1 1-5 0
18
 Нант 1 0 0 1 1-2 0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
18.08 22:00
Метц – Марсель
 - : -
19.08 18:00
Лион – Монпелье
 - : -
19.08 22:00
Тулуза – ПСЖ
 - : -
20.08 14:00
Лилль – Нант
 - : -
20.08 16:00
Гавр – Брест
 - : -
20.08 16:00
Лорьян – Ницца
 - : -
20.08 16:00
Реймс – Клермон Фут
 - : -
20.08 18:05
Монако – Страсбур
 - : -
20.08 21:45
Ланс – Ренн
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Акор Жером Адамс

Акор Жером Адамс

Монпелье

 2
Виссам Бен-Йеддер

Виссам Бен-Йеддер

Монако

 2
Ибрахим Салах

Ибрахим Салах

Ренн

 2
П
Бенжамен Буриго

Бенжамен Буриго

Ренн

 1
де Оливейра Кампос Вандерсон

де Оливейра Кампос Вандерсон

Монако

 1
Анжел Гомеш

Анжел Гомеш

Лилль

 1
И К Ж
Адриен Томассон

Адриен Томассон

Ланс

 1 1 0
Магнес Аклиуш

Магнес Аклиуш

Монако

 1 0 1
Юсеф Аталь

Юсеф Аталь

Ницца

 1 0 1
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости