Месси. Мбаппе. Магия
Бог ты мой, что вчера творили, как взаимодействовали в матче «Марсель» — «ПСЖ» Месси и Мбаппе, Мбаппе и Месси — два лучших футболиста ЧМ-2022. Как давно я хотел увидеть такой матч, такое шоу на двоих — и увидел через два месяца и восемь дней после финала на «Лусаиле». Это случилось на «Велодроме», где перед игрой хозяева отставали от гостей лишь на пять очков, а любую приезжую звезду, каким бы Месси/Мбаппе она ни была, при стандартах и празднованиях голов защищают полицейские с прозрачными пластиковыми щитами — чтобы что-то не прилетело. Потому что от местных суровых фанатов все летает, и активно. Но кого они решили этим напугать? Лео, Килиана?
«Марсель» играл совсем неплохо и к середине первого тайма совсем поверил в себя. На свою, как это часто бывает, беду. Команда Игора Тудора на 25-й минуте решила так попрессинговать парижан, что после длинной передачи и мгновенной коротенькой скидки худосочного, но умненького и разворотливого португальца Витиньи (раньше играл в «Порту» и «Вулверхэмптоне») на Месси перед Лео находилось всего три марсельца. А мяч он получил, не доходя метров пять до центра поля.
Что делает Месси? Беспрепятственно пробегает с мячом метров тридцать, дожидаясь, пока наберет свою крейсерскую Мбаппе. И катит за спину беззащитному защитнику, за которым еще море пространства. Килиан, естественно, убегает один на один и разбирается с вратарем Пау Лопесом.
Четыре минуты спустя (за которые «Марсель», например, забил не засчитанный из-за игры рукой мяч и вообще очень бодро пыхтел) у Парижа уже позиционная атака по левому флангу, в которой участвуют Мбаппе и левый защитник Нуну Мендеш. Килиан пяточкой изящно оставляет Мендешу, тот тут же кидает на ход Мбаппе. У штрафной Килиан настигает мяч, поднимает голову — и тут же так филигранно с правой вырезает мяч низом в сторону ворот на набегающего Месси, что не успевают ни защитники, ни вратарь, а Лео из пределов вратарской остается только протолкнуть мяч под Лопесом. Тот редкий случай, когда гол Месси на 99% сделан не Месси. Но для Лео он стал семисотым в клубной карьере!
Лионель Хорхевич (кстати, вскоре после второго гола не забивший с правой железный гол — с метра ударил выше) рассудил, что за такую эксклюзивную голевую он задолжал Килиану такую же. И во втором тайме выдал свой ассистентский шедевр, закинув мяч высоченным «парашютом» в штрафную «Марселя» под удар Мбаппе с лета — вынимай третий, Лопес! И побежал к Лео праздновать свой двухсотый мяч за Париж.
Неймара, как вы знаете, из-за травмы сейчас нет. А нужен ли он при ТАКИХ Мбаппе и Месси? Не ставить вроде как нельзя, а с тремя суперзвездами, которые не будут систематически и челночно отрабатывать назад, нарушается баланс. Здесь же он был. В центре поля классно разбирались Вератти и Витинья, успевавшие с Фабианом Руисом и чужие атаки разрушать, и свои создавать. А впереди творила великая пара.
После итоговых 3:0 Мбаппе, обходя партнеров, подойдет к Месси, крепко обнимет его и по-испански скажет: Vamos! («Вперед!») И Лео ответит ему: Vamos!
Может, чемпионат мира и страсти по финалу на какое-то время и вызвали между ними какое-то охлаждение — не знаю, только читал об этом. Зато сейчас видел собственными глазами, какое это для двух великих людей современного футбола наслаждение — взаимодействовать друг с другом. «ПСЖ» вышел из недавнего кризиса, Месси сбрил бороду — и сработало! В прошлом туре забил прямым со штрафного победный «Лиллю» в добавленное время при 3:3 (Мбаппе тогда же сделал еще один дубль). Того матча я, к сожалению, не видел, зато от того, что они творили на двоих в Марселе, просто душа поет.
Так же бы теперь и 8 марта в ответном матче с «Баварией» в Мюнхене. Глядя на Месси и Мбаппе в таком состоянии, не думаю, что после баварских выездных 1:0 в этой паре все решено. А не смотреть такое — нельзя, и даже в женский день женам и подругам всех футболопомешанных придется немножечко потерпеть...
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|25
|19
|3
|3
|62-23
|60
|
2
|Марсель
|25
|16
|4
|5
|48-25
|52
|
3
|Монако
|25
|15
|5
|5
|53-34
|50
|
4
|Ланс
|25
|14
|8
|3
|39-20
|50
|
5
|Ренн
|25
|14
|4
|7
|45-28
|46
|
6
|Лилль
|25
|13
|5
|7
|45-32
|44
|
7
|Ницца
|25
|11
|8
|6
|33-21
|41
|
8
|Лорьян
|25
|11
|6
|8
|38-36
|39
|
9
|Лион
|25
|11
|5
|9
|39-28
|38
|
10
|Реймс
|25
|8
|13
|4
|33-26
|37
|
11
|Тулуза
|25
|9
|5
|11
|41-45
|32
|
12
|Клермон Фут
|25
|8
|7
|10
|25-34
|31
|
13
|Нант
|25
|6
|10
|9
|25-30
|28
|
14
|Монпелье
|25
|8
|3
|14
|36-46
|27
|
15
|Страсбур
|25
|4
|10
|11
|30-43
|22
|
16
|Осер
|25
|5
|6
|14
|22-48
|21
|
17
|Аяччо
|25
|6
|3
|16
|20-46
|21
|
18
|Брест
|25
|4
|8
|13
|26-42
|20
|
19
|Труа
|25
|4
|7
|14
|34-55
|19
|
20
|Анже
|25
|2
|4
|19
|21-53
|10
|3.03
|23:00
|
Ницца – Осер
|- : -
|4.03
|19:00
|
Ланс – Лилль
|- : -
|4.03
|23:00
|
ПСЖ – Нант
|- : -
|5.03
|15:00
|
Труа – Монако
|- : -
|5.03
|17:00
|
Монпелье – Анже
|- : -
|5.03
|17:00
|
Реймс – Аяччо
|- : -
|5.03
|17:00
|
Страсбур – Брест
|- : -
|5.03
|17:00
|
Тулуза – Клермон Фут
|- : -
|5.03
|19:05
|
Лион – Лорьян
|- : -
|5.03
|22:45
|
Ренн – Марсель
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|17
|
|
Фолэрин Балоган
Реймс
|15
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|15
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|12
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|20
|2
|3
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|19
|2
|2
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|20
|2
|2