Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

27 февраля, 11:30

Месси. Мбаппе. Магия

Игорь Рабинер
Обозреватель
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters
Звезды напомнили Игорю Рабинеру о ЧМ-2022.
Франция. Лига 1. 25-й тур
26 февр, 22:45. Velodrome (Марсель)
Марсель
0:3
ПСЖ

Бог ты мой, что вчера творили, как взаимодействовали в матче «Марсель» — «ПСЖ» Месси и Мбаппе, Мбаппе и Месси — два лучших футболиста ЧМ-2022. Как давно я хотел увидеть такой матч, такое шоу на двоих — и увидел через два месяца и восемь дней после финала на «Лусаиле». Это случилось на «Велодроме», где перед игрой хозяева отставали от гостей лишь на пять очков, а любую приезжую звезду, каким бы Месси/Мбаппе она ни была, при стандартах и празднованиях голов защищают полицейские с прозрачными пластиковыми щитами — чтобы что-то не прилетело. Потому что от местных суровых фанатов все летает, и активно. Но кого они решили этим напугать? Лео, Килиана?

«Марсель» играл совсем неплохо и к середине первого тайма совсем поверил в себя. На свою, как это часто бывает, беду. Команда Игора Тудора на 25-й минуте решила так попрессинговать парижан, что после длинной передачи и мгновенной коротенькой скидки худосочного, но умненького и разворотливого португальца Витиньи (раньше играл в «Порту» и «Вулверхэмптоне») на Месси перед Лео находилось всего три марсельца. А мяч он получил, не доходя метров пять до центра поля.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Что делает Месси? Беспрепятственно пробегает с мячом метров тридцать, дожидаясь, пока наберет свою крейсерскую Мбаппе. И катит за спину беззащитному защитнику, за которым еще море пространства. Килиан, естественно, убегает один на один и разбирается с вратарем Пау Лопесом.

Четыре минуты спустя (за которые «Марсель», например, забил не засчитанный из-за игры рукой мяч и вообще очень бодро пыхтел) у Парижа уже позиционная атака по левому флангу, в которой участвуют Мбаппе и левый защитник Нуну Мендеш. Килиан пяточкой изящно оставляет Мендешу, тот тут же кидает на ход Мбаппе. У штрафной Килиан настигает мяч, поднимает голову — и тут же так филигранно с правой вырезает мяч низом в сторону ворот на набегающего Месси, что не успевают ни защитники, ни вратарь, а Лео из пределов вратарской остается только протолкнуть мяч под Лопесом. Тот редкий случай, когда гол Месси на 99% сделан не Месси. Но для Лео он стал семисотым в клубной карьере!

Футболисты &laquo;ПСЖ&raquo;. Мбаппе и Месси зажгли во французском класико, «Тоттенхэм» приблизил Поттера к увольнению из «Челси», кошмарная неделя «Барселоны»

Лионель Хорхевич (кстати, вскоре после второго гола не забивший с правой железный гол — с метра ударил выше) рассудил, что за такую эксклюзивную голевую он задолжал Килиану такую же. И во втором тайме выдал свой ассистентский шедевр, закинув мяч высоченным «парашютом» в штрафную «Марселя» под удар Мбаппе с лета — вынимай третий, Лопес! И побежал к Лео праздновать свой двухсотый мяч за Париж.

Неймара, как вы знаете, из-за травмы сейчас нет. А нужен ли он при ТАКИХ Мбаппе и Месси? Не ставить вроде как нельзя, а с тремя суперзвездами, которые не будут систематически и челночно отрабатывать назад, нарушается баланс. Здесь же он был. В центре поля классно разбирались Вератти и Витинья, успевавшие с Фабианом Руисом и чужие атаки разрушать, и свои создавать. А впереди творила великая пара.

Лионель Месси и Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Лионель Месси и Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

После итоговых 3:0 Мбаппе, обходя партнеров, подойдет к Месси, крепко обнимет его и по-испански скажет: Vamos! («Вперед!») И Лео ответит ему: Vamos!

Может, чемпионат мира и страсти по финалу на какое-то время и вызвали между ними какое-то охлаждение — не знаю, только читал об этом. Зато сейчас видел собственными глазами, какое это для двух великих людей современного футбола наслаждение — взаимодействовать друг с другом. «ПСЖ» вышел из недавнего кризиса, Месси сбрил бороду — и сработало! В прошлом туре забил прямым со штрафного победный «Лиллю» в добавленное время при 3:3 (Мбаппе тогда же сделал еще один дубль). Того матча я, к сожалению, не видел, зато от того, что они творили на двоих в Марселе, просто душа поет.

Лионель Месси и&nbsp;Неймар. Месси передумал оставаться в Париже? Аргентинец может уйти вместе с Неймаром

Так же бы теперь и 8 марта в ответном матче с «Баварией» в Мюнхене. Глядя на Месси и Мбаппе в таком состоянии, не думаю, что после баварских выездных 1:0 в этой паре все решено. А не смотреть такое — нельзя, и даже в женский день женам и подругам всех футболопомешанных придется немножечко потерпеть...

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК Марсель
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
15
22
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Круче этой победы только свадьба с женой». Биатлонисты свели с ума Ижевск
У «МЮ» — первый трофей за 6 лет. Всего лишь надо было расстаться с Роналду
ВС РФ поразили центр радиоэлектронной разведки ВСУ в Киевской области
Politico узнала о нарастающей внутриполитической критике в адрес Зеленского
С установленного у посольства РФ в Берлине танка сорвали украинский флаг
Правительство Казахстана ликвидировало торгпредство в России
Популярное видео
"Монако" посвятил Головину целую игру
Головин спасся
Скандалист Неймар
Александр Головин. Эксклюзив "СЭ"
Как тренируется Головин. Экслюзивное видео
Презентация Головина в "Монако"
У Головина - травма. Когда он вернется?
"Марсель" - "Нант". Лучшие моменты
"Тулуза" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Монако". Лучшие моменты
ПСЖ - "Дижон". Лучшие моменты
"Кан" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Эмполи" - "Кротоне". Лучшие моменты
"Ницца" - "Марсель". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
"Монако" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Марсель" - "Лорьян". Лучшие моменты
"ПСЖ" - "Метц". Лучшие моменты
"Генгам" - "Марсель". Лучшие моменты
"Нанси" - "Лион". Лучшие моменты
"Бастия" - "ПСЖ". Лучшие моменты
Париж встречает Эмери
"Сент-Этьен" - "Лилль". Лучшие моменты
"Монако" - "Монпелье". Лучшие моменты
"Бордо" - ПСЖ. Лучшие моменты
"Ницца" - "Сент-Этьен". Лучшие моменты
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

После вылета из еврокубков «Монако» потерпел жестокий разгром в дерби. Головин ничем не запомнился

«Головину не место в запасе!» Что пишут во Франции про разгром «Монако»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 25 19 3 3 62-23 60
2
 Марсель 25 16 4 5 48-25 52
3
 Монако 25 15 5 5 53-34 50
4
 Ланс 25 14 8 3 39-20 50
5
 Ренн 25 14 4 7 45-28 46
6
 Лилль 25 13 5 7 45-32 44
7
 Ницца 25 11 8 6 33-21 41
8
 Лорьян 25 11 6 8 38-36 39
9
 Лион 25 11 5 9 39-28 38
10
 Реймс 25 8 13 4 33-26 37
11
 Тулуза 25 9 5 11 41-45 32
12
 Клермон Фут 25 8 7 10 25-34 31
13
 Нант 25 6 10 9 25-30 28
14
 Монпелье 25 8 3 14 36-46 27
15
 Страсбур 25 4 10 11 30-43 22
16
 Осер 25 5 6 14 22-48 21
17
 Аяччо 25 6 3 16 20-46 21
18
 Брест 25 4 8 13 26-42 20
19
 Труа 25 4 7 14 34-55 19
20
 Анже 25 2 4 19 21-53 10
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
3.03 23:00
Ницца – Осер
 - : -
4.03 19:00
Ланс – Лилль
 - : -
4.03 23:00
ПСЖ – Нант
 - : -
5.03 15:00
Труа – Монако
 - : -
5.03 17:00
Монпелье – Анже
 - : -
5.03 17:00
Реймс – Аяччо
 - : -
5.03 17:00
Страсбур – Брест
 - : -
5.03 17:00
Тулуза – Клермон Фут
 - : -
5.03 19:05
Лион – Лорьян
 - : -
5.03 22:45
Ренн – Марсель
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 17
Фолэрин Балоган

Фолэрин Балоган

Реймс

 15
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 15
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 12
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 8
И К Ж
Тежи Саванье

Тежи Саванье

Монпелье

 20 2 3
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 19 2 2
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 20 2 2
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости