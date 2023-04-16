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Головин проводит лучший сезон в карьере. Россиянин снова забил, а «Монако» одержал важную победу

Дмитрий Гирин
Корреспондент
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Александр Головин.
Фото Reuters
Клуб из княжества дома обыграл «Лорьян» — 3:1.
Франция. Лига 1. 31-й тур
16 апр, 18:05. Stade Louis II (Монако)
Монако
3:1
Лорьян

Чемпионат Франции постепенно выкатывается на финишную прямую, и задачи «Монако» на этом отрезке предельно ясны: команда из княжества борется с «Лансом» и «Марселем» за попадание в топ-3 и место в Лиге чемпионов (желательно, конечно, попасть в топ-2, поскольку это сразу путевка в групповой этап, тогда как клубу, который финиширует третьим, еще нужно будет пройти два раунда отбора, и два последних сезона у монегасков это не получалось). Поскольку «Ланс» в этом туре играл с «ПСЖ» и потерпел поражение (1:3), победа над «Лорьяном» позволила бы команде Филиппа Клемана вплотную приблизиться к конкурентам.

Соперник казался более чем подходящим. «Лорьян» идет в середине таблицы, но сейчас явно на спаде. В последних десяти турах у клуба из портового города на северо-западе Франции всего две победы, последняя была еще месяц назад. А на выезде «Лорьян» и вовсе не выигрывал с 1 января.

Клемана перед матчем заботило состояние здоровья Бреля Эмболо. Швейцарский форвард пропустил матч прошлого тура с «Нантом» из-за травмы, восстанавливался, и его участие в игре с «Лорьяном» было под вопросом все последние дни. Но в итоге Эмболо не попал даже в запас. Так что пару нападающих составили капитан «Монако» Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд. Кроме того, Вандерсон, некоторое время поигравший на правом фланге полузащиты, похоже, окончательно опустился в оборону, вытеснив Рубена Агилара. Тем более что у последнего небольшое повреждение — защитника не было даже в заявке на матч.

Но в целом стартовый состав «Монако» выглядел вполне оптимальным, и преимущество хозяев обозначилось очень быстро. И столь же быстро оно начало материализовываться в голы. К обоим мячам, забитым в первом тайме, имел самое непосредственное отношение Александр Головин. Сначала российский полузащитник со своего левого фланга вырезал идеальный пас на дальнюю штангу, который замкнул Крепен Диатта. А потом забил сам, здорово пробив в угол после быстрой атаки, начавшейся с отбора Юссуфа Фофана в центре поля, и паса Бен Йеддера.

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Для Головина это уже седьмой гол в нынешнем чемпионате Франции, и это его бомбардирский рекорд. До того лучшим результатом было пять голов в сезоне-2020/21. И даже в ЦСКА больше пяти мячей за чемпионат он не забивал (такое было в сезоне-2017/18), хотя нужно учитывать, что в РПЛ играется на восемь туров меньше, чем в лиге 1.

Плюс восемь голевых передач (правда, не все ресурсы засчитывают Головину ассист на первый мяч в матче с «Лорьяном», но это в принципе более субъективный показатель, чем голы, где все четко и понятно). «7+8» по системе «гол+пас» (да даже «7+7») — просто отличный показатель, тем более что до конца чемпионата еще семь туров. Если брать только эти цифры, то Головин проводит лучший сезон в карьере. Пожалуй, таким же крутым был его последний год в ЦСКА, завершившийся еще и классной игрой на ЧМ-2018.

Бесспорно то, что Головин в этом сезоне сильно прибавил в реализации. Он теперь гораздо чаще забивает с близкого расстояния, добегая до ворот соперника и располагаясь в зоне перед ними. И, соответственно, получая больше шансов. Отличный пример — февральский гол в матче с «ПСЖ».

«Монако» же довел игру с «Лорьяном» до уверенной победы, причем Головин поучаствовал и в третьей голевой атаке. Россиянин протащил мяч по флангу, отпасовал на Бен Йеддера, а тот уже отдал под удар Фолланду.

В следующем туре у «Монако» едва ли не важнейшая игра на финише сезоне: выезд к прямому конкуренту — «Лансу», от которого монегаски сейчас отстают на два очка.

Александр Головин
Футбол
ФК Лорьян
ФК Монако
2
4
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 31 23 3 5 73-30 72
2
 Ланс 31 18 9 4 51-25 63
3
 Марсель 30 18 7 5 54-29 61
4
 Монако 31 18 7 6 66-43 61
5
 Ренн 31 16 5 10 51-33 53
6
 Лилль 31 16 7 8 56-39 55
7
 Лион 31 14 8 9 49-34 50
8
 Реймс 31 11 14 6 40-32 47
9
 Ницца 31 11 12 8 38-29 45
10
 Лорьян 31 12 9 10 43-43 45
11
 Клермон Фут 31 12 7 12 33-42 43
12
 Тулуза 31 11 5 15 47-54 38
13
 Монпелье 31 11 4 16 47-52 37
14
 Нант 31 6 13 12 33-44 31
15
 Осер 31 8 8 15 29-52 32
16
 Брест 31 7 10 14 35-48 31
17
 Страсбур 31 6 11 14 41-53 29
18
 Труа 30 4 9 17 38-64 21
19
 Аяччо 31 6 3 22 22-58 21
20
 Анже 31 3 5 23 24-66 14
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14.04 22:00
Тулуза – Лион
 1 : 2
15.04 18:00
Ренн – Реймс
 3 : 0
15.04 22:00
ПСЖ – Ланс
 3 : 1
16.04 14:00
Лилль – Монпелье
 2 : 1
16.04 16:00
Осер – Нант
 2 : 1
16.04 16:00
Брест – Ницца
 1 : 0
16.04 16:00
Клермон Фут – Анже
 2 : 1
16.04 16:00
Страсбур – Аяччо
 3 : 1
16.04 18:05
Монако – Лорьян
 3 : 1
16.04 21:45
Марсель – Труа
 - : -
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ПСЖ

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