Головин проводит лучший сезон в карьере. Россиянин снова забил, а «Монако» одержал важную победу

Клуб из княжества дома обыграл «Лорьян» — 3:1.

Чемпионат Франции постепенно выкатывается на финишную прямую, и задачи «Монако» на этом отрезке предельно ясны: команда из княжества борется с «Лансом» и «Марселем» за попадание в топ-3 и место в Лиге чемпионов (желательно, конечно, попасть в топ-2, поскольку это сразу путевка в групповой этап, тогда как клубу, который финиширует третьим, еще нужно будет пройти два раунда отбора, и два последних сезона у монегасков это не получалось). Поскольку «Ланс» в этом туре играл с «ПСЖ» и потерпел поражение (1:3), победа над «Лорьяном» позволила бы команде Филиппа Клемана вплотную приблизиться к конкурентам.

Соперник казался более чем подходящим. «Лорьян» идет в середине таблицы, но сейчас явно на спаде. В последних десяти турах у клуба из портового города на северо-западе Франции всего две победы, последняя была еще месяц назад. А на выезде «Лорьян» и вовсе не выигрывал с 1 января.

Клемана перед матчем заботило состояние здоровья Бреля Эмболо. Швейцарский форвард пропустил матч прошлого тура с «Нантом» из-за травмы, восстанавливался, и его участие в игре с «Лорьяном» было под вопросом все последние дни. Но в итоге Эмболо не попал даже в запас. Так что пару нападающих составили капитан «Монако» Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд. Кроме того, Вандерсон, некоторое время поигравший на правом фланге полузащиты, похоже, окончательно опустился в оборону, вытеснив Рубена Агилара. Тем более что у последнего небольшое повреждение — защитника не было даже в заявке на матч.

Но в целом стартовый состав «Монако» выглядел вполне оптимальным, и преимущество хозяев обозначилось очень быстро. И столь же быстро оно начало материализовываться в голы. К обоим мячам, забитым в первом тайме, имел самое непосредственное отношение Александр Головин. Сначала российский полузащитник со своего левого фланга вырезал идеальный пас на дальнюю штангу, который замкнул Крепен Диатта. А потом забил сам, здорово пробив в угол после быстрой атаки, начавшейся с отбора Юссуфа Фофана в центре поля, и паса Бен Йеддера.

Для Головина это уже седьмой гол в нынешнем чемпионате Франции, и это его бомбардирский рекорд. До того лучшим результатом было пять голов в сезоне-2020/21. И даже в ЦСКА больше пяти мячей за чемпионат он не забивал (такое было в сезоне-2017/18), хотя нужно учитывать, что в РПЛ играется на восемь туров меньше, чем в лиге 1.

Плюс восемь голевых передач (правда, не все ресурсы засчитывают Головину ассист на первый мяч в матче с «Лорьяном», но это в принципе более субъективный показатель, чем голы, где все четко и понятно). «7+8» по системе «гол+пас» (да даже «7+7») — просто отличный показатель, тем более что до конца чемпионата еще семь туров. Если брать только эти цифры, то Головин проводит лучший сезон в карьере. Пожалуй, таким же крутым был его последний год в ЦСКА, завершившийся еще и классной игрой на ЧМ-2018.

Бесспорно то, что Головин в этом сезоне сильно прибавил в реализации. Он теперь гораздо чаще забивает с близкого расстояния, добегая до ворот соперника и располагаясь в зоне перед ними. И, соответственно, получая больше шансов. Отличный пример — февральский гол в матче с «ПСЖ».

«Монако» же довел игру с «Лорьяном» до уверенной победы, причем Головин поучаствовал и в третьей голевой атаке. Россиянин протащил мяч по флангу, отпасовал на Бен Йеддера, а тот уже отдал под удар Фолланду.

В следующем туре у «Монако» едва ли не важнейшая игра на финише сезоне: выезд к прямому конкуренту — «Лансу», от которого монегаски сейчас отстают на два очка.