Головин проводит лучший сезон в карьере. Россиянин снова забил, а «Монако» одержал важную победу
Чемпионат Франции постепенно выкатывается на финишную прямую, и задачи «Монако» на этом отрезке предельно ясны: команда из княжества борется с «Лансом» и «Марселем» за попадание в топ-3 и место в Лиге чемпионов (желательно, конечно, попасть в топ-2, поскольку это сразу путевка в групповой этап, тогда как клубу, который финиширует третьим, еще нужно будет пройти два раунда отбора, и два последних сезона у монегасков это не получалось). Поскольку «Ланс» в этом туре играл с «ПСЖ» и потерпел поражение (1:3), победа над «Лорьяном» позволила бы команде Филиппа Клемана вплотную приблизиться к конкурентам.
Соперник казался более чем подходящим. «Лорьян» идет в середине таблицы, но сейчас явно на спаде. В последних десяти турах у клуба из портового города на северо-западе Франции всего две победы, последняя была еще месяц назад. А на выезде «Лорьян» и вовсе не выигрывал с 1 января.
Клемана перед матчем заботило состояние здоровья Бреля Эмболо. Швейцарский форвард пропустил матч прошлого тура с «Нантом» из-за травмы, восстанавливался, и его участие в игре с «Лорьяном» было под вопросом все последние дни. Но в итоге Эмболо не попал даже в запас. Так что пару нападающих составили капитан «Монако» Виссам Бен Йеддер и Кевин Фолланд. Кроме того, Вандерсон, некоторое время поигравший на правом фланге полузащиты, похоже, окончательно опустился в оборону, вытеснив Рубена Агилара. Тем более что у последнего небольшое повреждение — защитника не было даже в заявке на матч.
Но в целом стартовый состав «Монако» выглядел вполне оптимальным, и преимущество хозяев обозначилось очень быстро. И столь же быстро оно начало материализовываться в голы. К обоим мячам, забитым в первом тайме, имел самое непосредственное отношение Александр Головин. Сначала российский полузащитник со своего левого фланга вырезал идеальный пас на дальнюю штангу, который замкнул Крепен Диатта. А потом забил сам, здорово пробив в угол после быстрой атаки, начавшейся с отбора Юссуфа Фофана в центре поля, и паса Бен Йеддера.
Для Головина это уже седьмой гол в нынешнем чемпионате Франции, и это его бомбардирский рекорд. До того лучшим результатом было пять голов в сезоне-2020/21. И даже в ЦСКА больше пяти мячей за чемпионат он не забивал (такое было в сезоне-2017/18), хотя нужно учитывать, что в РПЛ играется на восемь туров меньше, чем в лиге 1.
Плюс восемь голевых передач (правда, не все ресурсы засчитывают Головину ассист на первый мяч в матче с «Лорьяном», но это в принципе более субъективный показатель, чем голы, где все четко и понятно). «7+8» по системе «гол+пас» (да даже «7+7») — просто отличный показатель, тем более что до конца чемпионата еще семь туров. Если брать только эти цифры, то Головин проводит лучший сезон в карьере. Пожалуй, таким же крутым был его последний год в ЦСКА, завершившийся еще и классной игрой на ЧМ-2018.
Бесспорно то, что Головин в этом сезоне сильно прибавил в реализации. Он теперь гораздо чаще забивает с близкого расстояния, добегая до ворот соперника и располагаясь в зоне перед ними. И, соответственно, получая больше шансов. Отличный пример — февральский гол в матче с «ПСЖ».
«Монако» же довел игру с «Лорьяном» до уверенной победы, причем Головин поучаствовал и в третьей голевой атаке. Россиянин протащил мяч по флангу, отпасовал на Бен Йеддера, а тот уже отдал под удар Фолланду.
В следующем туре у «Монако» едва ли не важнейшая игра на финише сезоне: выезд к прямому конкуренту — «Лансу», от которого монегаски сейчас отстают на два очка.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|31
|23
|3
|5
|73-30
|72
|
2
|Ланс
|31
|18
|9
|4
|51-25
|63
|
3
|Марсель
|30
|18
|7
|5
|54-29
|61
|
4
|Монако
|31
|18
|7
|6
|66-43
|61
|
5
|Ренн
|31
|16
|5
|10
|51-33
|53
|
6
|Лилль
|31
|16
|7
|8
|56-39
|55
|
7
|Лион
|31
|14
|8
|9
|49-34
|50
|
8
|Реймс
|31
|11
|14
|6
|40-32
|47
|
9
|Ницца
|31
|11
|12
|8
|38-29
|45
|
10
|Лорьян
|31
|12
|9
|10
|43-43
|45
|
11
|Клермон Фут
|31
|12
|7
|12
|33-42
|43
|
12
|Тулуза
|31
|11
|5
|15
|47-54
|38
|
13
|Монпелье
|31
|11
|4
|16
|47-52
|37
|
14
|Нант
|31
|6
|13
|12
|33-44
|31
|
15
|Осер
|31
|8
|8
|15
|29-52
|32
|
16
|Брест
|31
|7
|10
|14
|35-48
|31
|
17
|Страсбур
|31
|6
|11
|14
|41-53
|29
|
18
|Труа
|30
|4
|9
|17
|38-64
|21
|
19
|Аяччо
|31
|6
|3
|22
|22-58
|21
|
20
|Анже
|31
|3
|5
|23
|24-66
|14
|14.04
|22:00
|
Тулуза – Лион
|1 : 2
|15.04
|18:00
|
Ренн – Реймс
|3 : 0
|15.04
|22:00
|
ПСЖ – Ланс
|3 : 1
|16.04
|14:00
|
Лилль – Монпелье
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Осер – Нант
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Брест – Ницца
|1 : 0
|16.04
|16:00
|
Клермон Фут – Анже
|2 : 1
|16.04
|16:00
|
Страсбур – Аяччо
|3 : 1
|16.04
|18:05
|
Монако – Лорьян
|3 : 1
|16.04
|21:45
|
Марсель – Труа
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|20
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|20
|
|
Александр Ляказетт
Лион
|19
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|14
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|8
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|24
|2
|4
|
|
Тежи Саванье
Монпелье
|26
|2
|4
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|25
|2
|2