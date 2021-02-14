У Головина загадочная травма. Без россиянина «Монако» был близок к катастрофе

В матче с «Лорьяном» команда российского полузащитника спаслась на 90+3-й минуте

Чемпионат Франции. Лига 1. 25-й тур

«Монако» — «Лорьян» — 2:2 (0:1)

Голы: Моффи, 7 — с пенальти (0:1). Бен Йеддер, 48 — с пенальти (1:1). Моффи, 62 (1:2). Бен Йеддер, 90+3 (2:2).

«Монако»: Леком, Сидибе (Балло-Туре, 67), Марипан, Бадиашиле, Кайю Энрике (Пеллегри, 80), Диатта (Йоветич, 46), Фофана, Тшуамени (Фабрегас, 58), Диоп (Агилар, 67), Бен Йеддер, Фолланд.

«Лорьян»: Дрейер, Мендес (Амель, 85), Гравиллон, Ляпорт, Морель, Эрго, Ле Фе (Делаплас, 78), Монкондюи (Чалоба, 71), Абержель (Лемуан, 71), Висса (Буагар, 78), Моффи.

Предупреждения: Леком, 6. Мендес, 35. Диоп, 39. Тшуамени, 45. Дрейер, 88. Чалоба, 90+1.

Судья: Мийо.

14 февраля. Монако. Стадион «Луи II».

Александра Головина, сделавшего хет-трик в ворота «Нима» во встрече 24-го тура лиги 1 в прошлое воскресенье, все ждали в стартовом составе на игру 25-го тура с «Лорьяном». Вчера вечером 24-летний хавбек попал в список футболистов, которые должны быть включены в заявку. Об этом сообщил официальный аккаунт «Монако» в Twitter.

Однако, к общему удивлению, в итоге Головина не заявили — россиянина не оказалось ни в стартовом составе, ни в числе запасных. Как сообщило издание Monaco-Matin, Александр почувствовал дискомфорт в мышцах бедра, и в клубе решили не рисковать здоровьем полузащитника, пропустившего почти всю первую половину сезона. Тем более что тогда Головин травмировал как раз заднюю поверхность бедра, и восстановление получилось очень долгим.

Информацию о легком повреждении нам подтвердил и агент экс-армейца Олег Артемов.

— Мне вчера позвонили и сказали, что у него небольшая травма. Тренер решил не рисковать и дать Александру отдохнуть. Там ничего серьезного, все будет нормально, — сказал «СЭ» Артемов.

Впрочем, болельщики «Монако» все равно оказались удивлены тем, что Головина не оказалось в составе. Под новостью с перечислением первых одиннадцати в клубном Twitter немало комментариев посвящено нашему легионеру — главным образом с вопросом о том, что произошло и почему его нет. Наиболее яркий такой: «No Golo — no party» («Нет Голо — нет вечеринки» в переводе с английского. — Прим. «СЭ»)

No Golo no party — Larypront (@Larypront) February 14, 2021

Кое-кто предположил, что Головина решили поберечь к встрече следующего тура с «ПСЖ», который запланирован на 21 февраля.

Pr?servez bien golo pour paris — ??? ?? (@S_k_i_ASM) February 14, 2021

Без Головина «Монако» провел крайне слабый матч, едва не уступив на своем поле «Лорьяну» — команде, которая занимала 17-е место в таблице. Спасительным для команды с Лазурного берега стал гол Виссама Бен Йеддера, забитый на 90+3-й минуте. У монегасков прервалась серия из семи побед подряд в чемпионате Франции, но зато беспроигрышная серия достигла показателя 10 — в последний раз команда Нико Ковача потерпела поражение еще 16 декабря на своем поле от «Ланса» (0:3).