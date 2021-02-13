Новый Хави играет не в «Барселоне». Он ушел в «ПСЖ» вслед за Неймаром и в 17 лет заслужил доверие Почеттино

Самый раскрученный юниор мира Чави Симонс провел первый матч во взрослом футболе.

2010 год. Барселона. Стадион «Камп Ноу». Хави, заменявший травмированного Пуйоля в роли капитана, выводит на поле лучшую команду мира. По традиции рядом с футболистами мальчики, занимающиеся в клубной академии — «Ла Масии». На общекомандном фото один из них окликнул Хави: «Эй, меня назвали в честь тебя! Мои родители восхищаются тобой! Я обожаю футбол и тоже играю в центре, как и ты!» Испанец не скрыл своего удивления, пожелав кучерявому мальчику «не останавливаться на достигнутом, и тогда мечта сбудется».

Спустя десять лет Хави будут называть тренерской надеждой и хранителем ценностей «Барселоны», а юный кучерявый мальчик Чави Симонс (он сам называет себя именно Чави, на каталонский манер. — Прим. «СЭ») станет для сине-гранатовых главной упущенной звездой десятилетия.

Чави родился в семье бывшего голландского футболиста Реджиллио Симонса, болельщика «Барселоны». Восхищенный игрой Хави, Реджиллио назвал сына в честь легенды клуба и даже перевез семью в Испанию, чтобы малыш смог стать наследником великого плеймейкера.

Чави Симонс пришел в «Ла Масию» в семь лет — в год победы Испании на чемпионате мира. Сходство молодого голландца с тезкой стало заметно довольно быстро. Низкорослый мальчик обладал для своего возраста умопомрачительным футбольным интеллектом. Несмотря на маленькие габариты, у игрока был большой потенциал. Благодаря лидерским качествам он стал капитаном юношеской команды «Барселоны» своего возраста. Элегантная манера обращаться с мячом и видение поля порождали сравнения с Хави и Андресом Иньестой, при этом Чави действовал довольно агрессивно, что заставляло вспомнить Эдгара Питбуля Давидса.

К слову, в родной Голландии Симонса еще с пеленок считали звездой — о его игре писали в ведущих газетах страны, а вся футбольная общественность боялась, что он будет выступать не за их сборную.

«Конечно, все боялись и боятся до сих пор, что Симонс сменит футбольное гражданство на испанское. Но я уверен: если он выберет Голландию, то станет звездой мирового масштаба», — уверял корреспондента «СЭ» голландский журналист Сандер Берендс.

Симонс выбрал Голландию и, как и в «Барсе», быстро заслужил капитанскую повязку.

С возрастом Симонс становился все более техничным футболистом. Продвигавшись по ступеням «Ла Масии», голландец все больше привлекал внимание скаутов ведущих клубов Европы. Когда ему было 12 лет, слухи активно отправляли его в «Челси», но сам игрок заявлял о верности Каталонии, ставя хэштег #lafamilia, то есть «семья», под каждой фотографией в соцсетях.

Прогресс Чави замечали и простые болельщики — постоянные разговоры о юном даровании «Барселоны» в СМИ и его футбольные челленджи в соцсетях привлекали не только испаноязычную аудиторию. В 14 лет на Instagram Симонса было подписано около полумиллиона человек — больше, чем у некоторых футболистов ла лиги. Чуть позже игрок даже создал фирменный логотип, а в 15 лет подписал контракт с Nike — в тот момент ему даже не платили зарплату в клубе.

В Симонсе видели преемника Лео Месси. А болельщикам было важно, что юноша девять лет провел в «Ла Масии», — ведь начиная с середины 2010-х академия, по сути, перестала поставлять футболистов в главную команду.

«Чави — один из самых ярких наших игроков в настоящее время. Думаю, по потенциалу он сопоставим с Месси. Мы видим в нем навыки, которых нет у уже состоявшихся игроков. Это прекрасный парень», — такую оценку голландцу в 2018-м дал один из руководителей «Ла Масии» Ксавье Вилайоана.

В тот момент Симонс был в нескольких шагах от дубля «Барселоны», и каталонцы предложили игроку первый профессиональный контракт. В первый сезон он получил бы 200 тысяч евро и бонус в случае дебюта за «Барселону Б». Чави отказался — незадолго до переговоров по контракту игрок стал клиентом известного агента Мино Райолы, ведущего дела Поля Погба, Златана Ибрагимовича и других звезд. Именно Райолу называют человеком, повлиявшим на уход Симонса.

Его трансфер в «ПСЖ» в июле 2019 года получился невероятно резонансным. Например, ведущее испанское спортивное издание Marca сделало это главной новостью дня. Парижане осветили его в соцсетях — переход был продолжением имиджевой истории с Неймаром. «Мы можем забрать у них не только готовую суперзвезду, но и главный талант академии» — посыл был примерно таким. Сам же Чави охарактеризовал свой переезд как «смену обстановки, необходимую для развития».

«История Симонса — это история многих воспитанников «Барселоны». Он очень талантлив, это правда, но в «Барселоне» много талантливых парней, и из-за высоких требований одного из них у клуба могли были быть проблемы в будущем. Многие ребята тогда просили бы такие же условия, как у Симонса. «ПСЖ» просто дал ему и Райоле те деньги, которые они просили. И, возможно, многое пообещал — в том числе и быстрый дебют во взрослой команде. Симонсу не хватило терпения в «Барселоне», — сказал «СЭ» журналист газеты AS Хорхе Эрнандес.

Для болельщиков уход Симонса стал шоком. Особенно после всех тех надежд, что на него возлагались. Оказалось, что девиз «Барселоны» — «Mes que un club» («Больше чем клуб») — был для Чави не так уж и важен.

«В «Барселоне» много талантов — Ансу Фати, который немного старше Симонса, уже играет за сборную Испании. А Симонс пока ничего не сделал в большом футболе. Вот почему клуб не позволяет молодым футболистам давить на себя. Есть одна фраза, которую сказал Фати, якобы адресовав ее Симонсу: «Я бы предпочел преуспеть в «Барселоне», а не зарабатывать много денег в 16 лет. Моя мечта — выигрывать трофеи здесь». Вот и вся разница», — резюмировал Хорхе Эрнандес.

Но Симонс вряд ли об этом думал. Он действительно продолжил развиваться и набивать статистику в команде U-19 — в первом сезоне за парижан он забил семь мячей в восьми матчах, но до взрослой команды пока не дотягивал. Чави стали включать в заявку первой команды на матчи лиги 1.

Большой шаг к основе голландец сделал после прихода Маурисио Покеттино, который в новогодние праздники возглавил самый богатый клуб Франции. Аргентинский специалист сразу стал привлекать Симонса к тренировкам с основной командой. Первым, кто «поприветствовал» Чави, был Анхель Ди Мария — пробросом между ногами во время игры в квадрат. Потом то же самое с Чави сделал его давний приятель Неймар.

Наконец Покеттино решился сделать то, чего все так давно ждали. 10 февраля в матче 1/32 финала Кубка Франции с «Каном» (1:0) на 78-й минуте Симонс заменил Юлиана Дракслера и дебютировал за взрослую команду. И хотя ни одного результативного действия голландец в том матче не сделал, многие фанаты Симонса и «ПСЖ» верят, что эта замена — начало новой эпохи в мировом футболе. Эпохи Чави Симонса.