«Головин был нашим созидателем». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков об Александре Головине и игре «Монако» против «Дижона» (3:0).

У Головина — две семерки

France Football в своем обзоре матча назвал ключевым моментом вариативность игры монегасков: «Гибкость. Качество чего-то, что может адаптироваться к конкретным обстоятельствам. Этот «Монако» напоминает кусок резины, который может быть скручен во всех направлениях». Что касается игры Головина, то издание отмечает, как здорово российский полузащитник просчитал ситуацию перед вторым голом «Монако», отобрал мяч у соперника и отправил Бен Йеддера один на один.

Большинство французских изданий, естественно, концентрирует внимание на сверхудачном выходе на замену Бен Йеддера, который в 2021 году с десятью мячами является лучшим бомбардиром лиги 1. Но все отмечают, что и заработанный им пенальти, и первый гол — результат проникающих передач Головина.

Головин снова отметился голевым пасом ?



Саша перехватил мяч, организовал Бен-Йеддеру выход один на один, и «Монако» забил второй гол «Дижону» ? pic.twitter.com/xqiAmWIyFD — Матч ТВ (@MatchTV) April 11, 2021

«В первом тайме атакующий полузащитник был одним из немногих монегасков, проявивших креативность, даже если ему не помогали. По возвращению из раздевалки россиянин отправил Бена Йеддера в штрафную в эпизоде с первым пенальти, а потом предложил результативную передачу своему нападающему», — говорится в комментарии портала Maxifoot.

Это издание выставило Головину семерку. Больше на половину балла получил только Бен Йеддер. По 6,5 заслужили Йоветич и Фабрегас. Случай с испанцем — то самое редкое исключение из правил, ведь во Франции почти никогда не ставят оценок вышедшим на замену футболистам. Худшим же с тройкой оказался замененный в перерыве Диоп, который конкурирует с Головиным на позиции левого инсайда.

В свою очередь Monaco Tribune команду по случаю победы оценил менее строго. Ниже пяти баллов не получил никто, а Бен Йеддер удостоился восьмерки. У Йоветича и Головина — семерки. В комментарии к игре Александра отмечены два момента — голевая передача и то, что его собственные удары не привели к взятию ворот, однако последнее было компенсировано большим количеством острых пасов.

Единственный, кто был хорош в двух таймах

Теперь — мнения болельщиков. В обзоре игры на сайте asm-supporters.fr не обошли вниманием ни упущенные Головиным моменты, ни его обостряющие передачи, включая голевой пас на Бен Йеддера. Фамилия россиянина встречается в тексте едва ли не чаше остальных.

А лучшей оценкой стала фраза о замене «великолепных Головина и Тшуамени» в концовке игры. Тем не менее, российский легионер не фигурирует в рубрике Les Tops et les Flops. Там в качестве пары лучших отмечены Бен Йеддер и Йоветич, а в неудачники записаны Дисаси и Диоп.

«Головин тоже хорош», — не согласился с выбором Oumario.

Это мнение получило поддержку: «Я бы скорее поставил Головина на второе место. Очень-очень хорошо сегодня. Единственный, кто был хорош в обоих таймах».

«Головин был нашим созидателем. Много хороших вещей, включая пас на Бен Йеддера», — написал в своем комментарии Matalefique.

На игру российского футболиста обратил внимание даже болельщик лондонского «Арсенала» под ником Avopapi: «Мне нравится Головин в «Монако», если мы не сможем удержать Эдегора».

8 — Полузащитник @AS_Monaco Александр Головин ?? сделал больше голевых передач в этом сезоне Лиги 1 (8), чем в двух предыдущих сезонах вместе взятых (7). Только Джонатан Бамба и Мемфис Депай отдали больше в этом сезоне чемпионата Франции (9). Прогресс. pic.twitter.com/Tg9qDy7IlW — OptaIvan (@OptaIvan) April 11, 2021

В завершении — любопытный факт от статистиков Opta. Согласно их данным заработавший в этом сезоне 8 ассистентских баллов Головин сделал на одну голевую передачу больше, чем суммарно за два предыдущих чемпионата Франции. В текущем турнире впереди Александра с девятью результативными передачами только Жонатан Бамба из «Лилля» и звезда «Лиона» Мемфис Депай.