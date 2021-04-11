Головин сыграл на двух позициях и подготовил два гола. «Монако» по-прежнему в гонке за титулом

Монегаски переиграли «Дижон» (3:0), а замененный в концовке Головин отметился результативной передачей и оказался причастен к первому голу в ворота аутсайдера.

Чемпионат Франции. Лига 1. 32-й тур

«Монако» — «Дижон» — 3:0 (0:0)

Голы: Йоветич, 49 (1:0). Бен Йеддер, 63 (2:0). Бен Йеддер, 89 — с пенальти (3:0).

Нереализованный пенальти: Бен Йеддер, 49 (вратарь).

«Монако»: Леком, Сидибе, Агилар (Фабрегас, 46. Балло-Туре, 85), Марипан, Дисаси, Головин (Диатта, 82), Кайю Энрике, Тшуамени (Матазо, 83), Диоп (Бен Йеддер, 46), Фофана, Йоветич.

«Дижон»: Аллагбе, Экуэле Манга, Лотоа (Шафик, 85), Кулибали, Чала, Боэй (Добре, 85), Бензиа (Эбимбе, 73), Целина, Марье, Камара (Ассале, 73), Бальде (Сиве, 79).

Предупреждения: Экуэле Манга, 48. Марипан, 67.

Судья: Пети.

11 апреля. Монако. Стадион «Луи II».

Странно, что кто-то удивился отсутствию Головина на поле в кубковом матче с «Метцем». Во-первых, свою работу против этого же соперника Александр выполнил в матче чемпионата тремя днями ранее, и тогда у «Монако» была не голевая засуха с нервной серией пенальти, а крупная победа (4:0). Во-вторых, в Кубке Франции Нико Ковач устраивает ротацию состава и дает передохнуть лидерам. Тот же Головин в предыдущих раундах сыграл четверть часа против «Гренобля» и чуть более десяти минут в дерби с «Ниццей».

Нахождение российского полузащитника на скамейке запасных правильнее было рассматривать практически как гарантию его возвращения в стартовый состав на игру с аутсайдером лиги 1 «Дижоном». Вопросы были разве что по позиции, ведь Головин в силу своего универсализма приучил к тому, что может исполнять совершенно разные роли.

Бронхит Фолланда привел к тому, что наш легионер вышел как раз на позиции немца, хотя роли у них, бесспорно, разнятся. В отличие от одноклубника, который является профильным нападающим, Головин в расстановке 4-2-3-1 — классическая «десятка», на которую в большей степени возложены функции диспетчера. И первый тайм, который «Монако» почти целиком провел на половине поля гостей, но так и не смог взломать дижонскую оборону, это лишь подтвердил.

Сам Головин завершал атаки дважды — дальним ударом с подбора и после включения в свободную зону. В основном же Александр старался ассистировать партнерам, и будь те чуть удачливее, к перерыву ни о какой интриге говорить бы уже не приходилось. Однако замыкавший мягкий наброс в район дальней штанги Йоветич промахнулся, поддержавший атаку Сидибе после тонкого паса Головина махнул мимо мяча и грохнулся на газон в центре штрафной, а гол Марипана при розыгрыше стандарта отменили из-за офсайда.

По окончании первого тайма вспомнилась фраза Ковача на предматчевой пресс-конференции, когда хорват заметил: «Футбол — это не математика, в нем может произойти все что угодно». Однако мириться с ничейным счетом хорват не собирался и в перерыве убрал с поля Агилара и Диопа. Оба выпадали из обоймы из-за проблем со здоровьем и потеряли ритм, поэтому оживить спавшие фланги должны были сдвинутые туда Йоветич с Головиным, а диспетчером стал Фабрегас.

Ход оказался более чем удачным, и если свой шанс российский полузащитник упустил, то уже в следующей атаке именно он подготовил взятие ворот гостей классным пасом на Бен Йеддера. Того уложили на газон, и хотя пенальти бомбардир не реализовал, но на добивание первым успел Йоветич. Черногорец, кажется, допускал осечку одноклубника и начал разгон из глубины заранее, что позволило ему легко опередить защитников.

Элементарная логика предполагала спокойное развитие преимущества. «Монако» к этому уже приучил, но тут красно-белые заставили понервничать. Падение Дисаси обернулось убойным моментом у ворот Лекома. Обошлось, а потом напряжение снял Головин. Накрыл соперника у штрафной при выходе из обороны и организовал Бен Йеддеру выход один на один.

Головин снова отметился голевым пасом ?



Саша перехватил мяч, организовал Бен-Йеддеру выход один на один, и «Монако» забил второй гол «Дижону» ? pic.twitter.com/xqiAmWIyFD — Матч ТВ (@MatchTV) April 11, 2021

Для идеальной картины не хватило только собственного гола, который наш полузащитник обязан был забивать, замыкая в площади ворот прострел Кайю Энрике. Обидно, однако впечатления от игры Головина это точно не испортило. Напротив, по качеству это был один из лучших матчей Александра за последнее время. После четырех месяцев восстановления он вернулся даже слишком резво, и хотя в дальнейшем держал уровень, но чуть-чуть утратил привычную легкость. Сейчас она вернулась, и именно такой Головин нужен «Монако» на решающем отрезке чемпионата в погоне за «Лиллем» и «ПСЖ».