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Головин начал год с роскошного гола. «Монако» после двух побед закрепился в еврокубковой пятерке

Российский футболист «Монако» Головин забил гол в своем первом матче 2023 года
Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин празднует гол в ворота «Бреста» с партнерами по «Монако».
Фото AFP
Футболисты «Монако».
Фото AFP
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Российский легионер снова стал героем победного для монегасков матча.
Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Брест

Зимний чемпионат мира в Катаре перекроил календарь национальных чемпионатов в Европе, и теперь Франция знакомится с английской традицией играть в католическое Рождество и на Новый год. Впрочем, главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед возобновлением турнира напомнил, что для него подобное расписание знакомо еще со времен Бельгии, как и методы подготовки к таким играм. Так что победу монегасков над «Осером» можно было в какой-то степени объяснить опытом тренерского штаба.

Но все же у болельщиков красно-белых было много вопросов к решениям Клемана, и волевой выигрыш у аутсайдера многие восприняли как рождественское чудо. А его творцами назвали перевернувших игру джокеров — Александра Головина и 17-летнего вундеркинда Бен Сегира. И оба, естественно, встретили 2023 год в стартовом составе. Как и вице-чемпионы мира Дисаси и Фофана, а также не игравшие в прошлом туре Диатта и Кайю Энрике.

С таким, почти идеальным сочетанием игроков ход встречи с находящимся в зоне вылета «Брестом» получался предсказуемым. Аутсайдер за первые 45 минут нанес всего один ничем не примечательный удар, тогда как «Монако» довел до логического завершения 12 атак. Тем удивительнее были светившиеся к перерыву нули на табло непривычно тихого даже по меркам княжества стадиона «Луи II».

Футболисты «Монако». Фото AFP
Футболисты «Монако».
Фото AFP

Самыми невезучими игроками первого тайма можно было назвать Диатта и Бен Сегира. Сенегальский вингер трижды атаковал ворота со «второго этажа», но никак не мог поставить в тупик Бизота. А Бен Сегир, преуспев на подборе, испортил потенциальный шедевр, когда, исполнив финт Зидана, усадил на газон двух защитников, но с нескольких метров запустил мяч выше ворот.

Впрочем, на невезение мог сетовать и попавший в штангу Камара. Что до Головина, то наш легионер смотрелся весьма активно. Запомнился, в частности, его эффектный пас пяткой под удар выстрелившему над перекладиной Бен Сегиру. Да и сам Головин мог забить. В штрафной Александр резко сместился в центр, однако чуть недокрутил мяч в дальний угол.

И не зря Клеман в перерыве не стал ничего менять, логично посчитав, что качество игры обязательно принесет результат. А то, что не удавалось в куда более очевидных ситуациях одноклубникам, сделал Головин. Принял мяч у радиуса штрафной, ложными движениями заставил своего опекуна растянуться на газоне и эффектно пробил в верхний угол. Похоже, Александр в этом сезоне решил поставить результативные удары с дальней дистанции на поток.

И если так пойдет и дальше, российский легионер вполне может обновить персональный рекорд сезонной результативности. Сейчас на счету Головина четыре мяча, что всего на один меньше, чем в чемпионате-2020/21. Те же пять голов он забил и в последнем для себя российском первенстве перед отъездом во Францию.

Сейчас же 26-летний полузащитник проводит свой лучший спортивный год в Европе, а его влияние на игру «Монако» никогда не было столь сильным. В последних пяти играх лиги 1 — с тремя голами и двумя результативными передачами — визуальные впечатления подкрепляются еще и цифрами. Да и с дисциплиной стало лучше. Желтая карточка, после получения которой Головина поменяли на 79-й минуте, стала лишь второй в текущем турнире.

Но вряд ли Клеман пытался в этот момент исключить риск удаления. Скорее тренер предпочел поберечь Головина, который чуть захромал после жесткого стыка. Тем более впереди у «Монако» еще один насыщенный отрезок с тремя играми в чемпионате и Кубке Франции за девять дней. В этот же раз отстоять добытое нашим легионером преимущество помогла реакция Нюбеля и выручившая вратаря в концовке перекладина. После двух побед команда из княжества закрепилась в еврокубковой пятерке.

Александр Головин празднует забитый мяч с&nbsp;одноклубниками. «Головин и Бен Сегир — дуэт, который причинит сопернику боль». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Александр Головин
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Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 16 11 4 1 26-10 37
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 16 8 4 4 26-23 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
10
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
11
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
12
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
13
 Тулуза 16 4 4 8 21-33 16
14
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
15
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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1.01 17:00
Анже – Лорьян
 - : -
1.01 17:00
Монако – Брест
 - : -
1.01 17:00
Нант – Осер
 - : -
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 - : -
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 - : -
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 - : -
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
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2.01 21:00
Монпелье – Марсель
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Ренн – Ницца
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Килиан Мбаппе

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Неймар

Неймар

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Терем Моффи

Лорьян

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П
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Лионель Месси

ПСЖ

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Неймар

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И К Ж
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Эммануэль Агбаду

Реймс

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Осер

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