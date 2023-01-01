Головин начал год с роскошного гола. «Монако» после двух побед закрепился в еврокубковой пятерке
Зимний чемпионат мира в Катаре перекроил календарь национальных чемпионатов в Европе, и теперь Франция знакомится с английской традицией играть в католическое Рождество и на Новый год. Впрочем, главный тренер «Монако» Филипп Клеман перед возобновлением турнира напомнил, что для него подобное расписание знакомо еще со времен Бельгии, как и методы подготовки к таким играм. Так что победу монегасков над «Осером» можно было в какой-то степени объяснить опытом тренерского штаба.
Но все же у болельщиков красно-белых было много вопросов к решениям Клемана, и волевой выигрыш у аутсайдера многие восприняли как рождественское чудо. А его творцами назвали перевернувших игру джокеров — Александра Головина и 17-летнего вундеркинда Бен Сегира. И оба, естественно, встретили 2023 год в стартовом составе. Как и вице-чемпионы мира Дисаси и Фофана, а также не игравшие в прошлом туре Диатта и Кайю Энрике.
С таким, почти идеальным сочетанием игроков ход встречи с находящимся в зоне вылета «Брестом» получался предсказуемым. Аутсайдер за первые 45 минут нанес всего один ничем не примечательный удар, тогда как «Монако» довел до логического завершения 12 атак. Тем удивительнее были светившиеся к перерыву нули на табло непривычно тихого даже по меркам княжества стадиона «Луи II».
Самыми невезучими игроками первого тайма можно было назвать Диатта и Бен Сегира. Сенегальский вингер трижды атаковал ворота со «второго этажа», но никак не мог поставить в тупик Бизота. А Бен Сегир, преуспев на подборе, испортил потенциальный шедевр, когда, исполнив финт Зидана, усадил на газон двух защитников, но с нескольких метров запустил мяч выше ворот.
Впрочем, на невезение мог сетовать и попавший в штангу Камара. Что до Головина, то наш легионер смотрелся весьма активно. Запомнился, в частности, его эффектный пас пяткой под удар выстрелившему над перекладиной Бен Сегиру. Да и сам Головин мог забить. В штрафной Александр резко сместился в центр, однако чуть недокрутил мяч в дальний угол.
И не зря Клеман в перерыве не стал ничего менять, логично посчитав, что качество игры обязательно принесет результат. А то, что не удавалось в куда более очевидных ситуациях одноклубникам, сделал Головин. Принял мяч у радиуса штрафной, ложными движениями заставил своего опекуна растянуться на газоне и эффектно пробил в верхний угол. Похоже, Александр в этом сезоне решил поставить результативные удары с дальней дистанции на поток.
И если так пойдет и дальше, российский легионер вполне может обновить персональный рекорд сезонной результативности. Сейчас на счету Головина четыре мяча, что всего на один меньше, чем в чемпионате-2020/21. Те же пять голов он забил и в последнем для себя российском первенстве перед отъездом во Францию.
Сейчас же 26-летний полузащитник проводит свой лучший спортивный год в Европе, а его влияние на игру «Монако» никогда не было столь сильным. В последних пяти играх лиги 1 — с тремя голами и двумя результативными передачами — визуальные впечатления подкрепляются еще и цифрами. Да и с дисциплиной стало лучше. Желтая карточка, после получения которой Головина поменяли на 79-й минуте, стала лишь второй в текущем турнире.
Но вряд ли Клеман пытался в этот момент исключить риск удаления. Скорее тренер предпочел поберечь Головина, который чуть захромал после жесткого стыка. Тем более впереди у «Монако» еще один насыщенный отрезок с тремя играми в чемпионате и Кубке Франции за девять дней. В этот же раз отстоять добытое нашим легионером преимущество помогла реакция Нюбеля и выручившая вратаря в концовке перекладина. После двух побед команда из княжества закрепилась в еврокубковой пятерке.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|14
|2
|0
|45-10
|44
|
2
|Ланс
|16
|11
|4
|1
|26-10
|37
|
3
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|
4
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|
5
|Монако
|16
|9
|3
|4
|32-23
|30
|
6
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|
7
|Лорьян
|16
|8
|4
|4
|26-23
|28
|
8
|Лион
|16
|7
|3
|6
|27-20
|24
|
9
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|
10
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|
11
|Клермон Фут
|16
|5
|4
|7
|19-25
|19
|
12
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|
13
|Тулуза
|16
|4
|4
|8
|21-33
|16
|
14
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
15
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|
18
|Брест
|16
|3
|4
|9
|18-32
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
|16
|2
|2
|12
|15-35
|8
|1.01
|17:00
|
Анже – Лорьян
|- : -
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|- : -
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|- : -
|1.01
|17:00
|
Тулуза – Аяччо
|- : -
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|- : -
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|- : -
|2.01
|17:00
|
Страсбур – Труа
|- : -
|2.01
|19:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
|2.01
|21:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|2.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|13
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2