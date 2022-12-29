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«Головин и Бен Сегир — дуэт, который причинит сопернику боль». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин празднует забитый мяч с одноклубниками.
Фото AFP
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Осера» (3:2).
Франция. Лига 1. 16-й тур
28 дек, 19:00. Stade de l'Abbe Deschamps (Осер)
Осер
2:3
Монако

Изменил все

L'Equipe в своем обзоре, естественно, восторгается дублем дебютанта лиги 1 Бен Сегира, назвав игру 17-летнего воспитанника академии «Монако» пламенной. Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, в первом тайме монегаски выглядели грустно, однако выход на замену Головина, Фофана и удостоившегося восьмерки Бен Сегира «сделал лицо команды более привлекательным».

Портал Maxifoot отказался от отдельного обзора игры «Монако» с одним из претендентов на вылет, включив игру в топ главных событий дня. В кратком комментарии победа команды из княжества названа непростой, а событием матча назван дубль Бен Сегира. Издание отмечает результативную передачу Головина и пишет, что не может дождаться следующей игры монегасского вундеркинда.

&laquo;Осер&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Монако&raquo;&nbsp;&mdash; 2:3. Элисс Бен Сегир и&nbsp;Александр Головин (в&nbsp;центре). Без Головина «Монако» провалил первый тайм. Игру перевернули пас русского хавбека и 17-летний вундеркинд

А сайт Get French Football News, исходя из сценария игры, вопреки французской традиции выставил оценки отыгравшим по тайму джокерам. Бен Сегир, которого сравнили с бриллиантом, удостоился титула игрока дня и 8 баллов. Игру Головина оценили шестеркой. По рейтингу в составе «Монако» российский легионер стал вторым, а у остальных красно-белых нет оценок выше пятерки.

Сайт Homme du Match сделал исключение только для одного вышедшего на замену футболиста, и, как и другие издания, оценил игру Бен Сегира на восемь баллов. Головин остался без оценки, однако в комментарии отмечено, что он «изменил все, ускорив игру и сделав четвертую в сезоне голевую передачу».

Нет Головина — нет футбола

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops, раскритиковав Минамино и Матазо, назвал двумя звездами Бен Сегира и Головина. «С Бен Сегиром изменил ход матча и доказал, что необходим «Монако», когда он на таком уровне», — отмечено в комментарии к игре российского легионера.

Между тем по ходу первого тайма, который «Монако», мягко говоря, не удался, болельщики буквально требовали выпустить на поле Головина.

«Пригласите Головина, чтобы начать играть», — написал ElonMuskChoupo.

«Нет Головина на поле, и вдруг «Монако» — это дерьмо. Кто бы мог подумать», — грустно иронизировал CANNONBALLRUN.

«Нам не хватает настоящего творца. Будем надеяться на скорый выход Головина», — выразил надежду kevarbo67.

«Головина отправили на скамейку... Парень лучший с начала сезона, месяц не играл, но [в клубе] настаивают на призрачном Минамино...», — недоумевал Leszamis.

«Хороший камбэк. Особенно от Головина и Бен Сегира», — написал уже после финального свистка glen.

Александр Головин празднует забитый мяч с&nbsp;одноклубником. «Головин — творческая отдушина в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

«Головин и Бен Сегир — дуэт, который причинит сопернику боль», — восхитился героями вечера The Brain, и эта тема получила развитие.

«Головин и Бен Сегир — это другой уровень», — отметил DecretBaptiste.

«Мы все еще полагаемся на индивидуальность, и это позор. Когда Головин не играет, играть некому. Мы видели это в первом тайме. Положительный момент — Бен Сегир. Отрицательный момент — он спасает Клемана», — заметил Remi17A.

«Бен Сегир сегодня спас нас, но я должен сказать, что Камара и Матазо не очень хороши. Полузащита почти не влияла на игру. Желсон Мартинш и Минамино могли сыграть лучше. Но Головин, конечно, Бог. Как только он выходит, он оказывает положительное воздействие», — резюмировал sasnakapak.

«Знаете поговорку: «Нет Головина = нет футбола». «Монако» явно один с ним и другой без него. И рядом с ним нужен такой игрок, как Бен Сегир. Филипп Клеман, у тебя в руках золото», — констатировал Mada_ASM.

Александр Головин
Футбол
ФК Монако
0
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Без Головина «Монако» провалил первый тайм. Игру перевернули пас русского хавбека и 17-летний вундеркинд
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
14
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
15
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
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38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 1 : 0
28.12 17:00
Труа – Нант
 0 : 0
28.12 19:00
Осер – Монако
 2 : 3
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 2
28.12 23:00
Брест – Лион
 2 : 4
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 2 : 1
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
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Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
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Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
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М`Бай Ньянг

Осер

 11 2 1
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