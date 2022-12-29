«Головин и Бен Сегир — дуэт, который причинит сопернику боль». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Изменил все
L'Equipe в своем обзоре, естественно, восторгается дублем дебютанта лиги 1 Бен Сегира, назвав игру 17-летнего воспитанника академии «Монако» пламенной. Как отмечает самое авторитетное спортивное СМИ Франции, в первом тайме монегаски выглядели грустно, однако выход на замену Головина, Фофана и удостоившегося восьмерки Бен Сегира «сделал лицо команды более привлекательным».
Портал Maxifoot отказался от отдельного обзора игры «Монако» с одним из претендентов на вылет, включив игру в топ главных событий дня. В кратком комментарии победа команды из княжества названа непростой, а событием матча назван дубль Бен Сегира. Издание отмечает результативную передачу Головина и пишет, что не может дождаться следующей игры монегасского вундеркинда.
А сайт Get French Football News, исходя из сценария игры, вопреки французской традиции выставил оценки отыгравшим по тайму джокерам. Бен Сегир, которого сравнили с бриллиантом, удостоился титула игрока дня и 8 баллов. Игру Головина оценили шестеркой. По рейтингу в составе «Монако» российский легионер стал вторым, а у остальных красно-белых нет оценок выше пятерки.
Сайт Homme du Match сделал исключение только для одного вышедшего на замену футболиста, и, как и другие издания, оценил игру Бен Сегира на восемь баллов. Головин остался без оценки, однако в комментарии отмечено, что он «изменил все, ускорив игру и сделав четвертую в сезоне голевую передачу».
Нет Головина — нет футбола
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрике Les Tops et les Flops, раскритиковав Минамино и Матазо, назвал двумя звездами Бен Сегира и Головина. «С Бен Сегиром изменил ход матча и доказал, что необходим «Монако», когда он на таком уровне», — отмечено в комментарии к игре российского легионера.
Между тем по ходу первого тайма, который «Монако», мягко говоря, не удался, болельщики буквально требовали выпустить на поле Головина.
«Пригласите Головина, чтобы начать играть», — написал ElonMuskChoupo.
«Нет Головина на поле, и вдруг «Монако» — это дерьмо. Кто бы мог подумать», — грустно иронизировал CANNONBALLRUN.
«Нам не хватает настоящего творца. Будем надеяться на скорый выход Головина», — выразил надежду kevarbo67.
«Головина отправили на скамейку... Парень лучший с начала сезона, месяц не играл, но [в клубе] настаивают на призрачном Минамино...», — недоумевал Leszamis.
«Хороший камбэк. Особенно от Головина и Бен Сегира», — написал уже после финального свистка glen.
«Головин и Бен Сегир — дуэт, который причинит сопернику боль», — восхитился героями вечера The Brain, и эта тема получила развитие.
«Головин и Бен Сегир — это другой уровень», — отметил DecretBaptiste.
«Мы все еще полагаемся на индивидуальность, и это позор. Когда Головин не играет, играть некому. Мы видели это в первом тайме. Положительный момент — Бен Сегир. Отрицательный момент — он спасает Клемана», — заметил Remi17A.
«Бен Сегир сегодня спас нас, но я должен сказать, что Камара и Матазо не очень хороши. Полузащита почти не влияла на игру. Желсон Мартинш и Минамино могли сыграть лучше. Но Головин, конечно, Бог. Как только он выходит, он оказывает положительное воздействие», — резюмировал sasnakapak.
«Знаете поговорку: «Нет Головина = нет футбола». «Монако» явно один с ним и другой без него. И рядом с ним нужен такой игрок, как Бен Сегир. Филипп Клеман, у тебя в руках золото», — констатировал Mada_ASM.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|14
|2
|0
|45-10
|44
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Монако
|16
|9
|3
|4
|32-23
|30
|
6
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|
7
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
8
|Лион
|16
|7
|3
|6
|27-20
|24
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|16
|5
|4
|7
|19-25
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
14
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
15
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|
18
|Брест
|16
|3
|4
|9
|18-32
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
|16
|2
|2
|12
|15-35
|8
|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|1 : 0
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|0 : 0
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|2 : 3
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|0 : 2
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|2 : 4
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|2 : 1
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2