Футбол
Франция
Новости Лига 1 Лига 2 Кубок Франции Кубок лиги
Видео
Суперкубок
Главная
Футбол
Франция

Сегодня, 15:00

Эпичное возвращение Мбаппе в «ПСЖ»: впервые ответил на издевательства Мартинеса и забил победный гол на 96-й минуте

Марк Бессонов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен
Килиан Мбаппе.
Фото AFP
Килиан Мбаппе после финала ЧМ.
Фото Reuters
1/2
А еще рассказал о планах на ближайший год.
Франция. Лига 1. 16-й тур
28 дек, 23:00. Parc des Princes (Париж)
ПСЖ
2:1
Страсбур

Килиан Мбаппе в финале чемпионата мира окончательно укрепился в статусе футболиста, который ознаменует собой эпоху после Месси и Роналду. Хет-трик в финале чемпионата мира — мечта, которая для 24-летнего футболиста превратилась в главу (причем не самую удачную) великой карьеры. Так что неудивительно, что именно Мбаппе стал главным объектом насмешек со стороны немного сошедших с ума от счастья аргентинцев. Над Килианом издевались в соцсетях, а в Буэнос-Айресе и вовсе сожгли картонный гроб с его лицом. Дальше всех зашел вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес, который на чемпионском параде зажигал с куклой с лицом Мбаппе в руках, а в раздевалке после финала предложил провести минуту молчания в память о «смерти» Килиана.

С момента финала прошло 10 дней, и все это время француз хранил молчание. Заговорил он только после первого после возвращения в «ПСЖ» матча. К слову, вернулся в Париж Мбаппе эпичным образом — отыграл весь матч 16-го тура со «Страсбуром» и забил победный гол на 96-й минуте, реализовав пенальти.

Эмилиано Мартинес и&nbsp;Килиан Мбаппе. Мартинес жестоко шутит над Мбаппе. Он не прав, но в Аргентине не забыли скандальное интервью французской звезды

«Я никогда не переварю поражение в финале ЧМ, но я постарался вернуться с максимально позитивной энергией. Чемпионат мира не имеет к клубу никакого отношения. Мое сегодняшнее послание было простым — показать: что бы ни происходило с национальной командой, «ПСЖ» — это отдельная сторона, и я по-прежнему полон решимости привезти в столицу все трофеи», — сказал Килиан после игры, развеяв слухи о возможном скором трансфере в «Реал».

Килиан Мбаппе после финала ЧМ. Фото Reuters
Килиан Мбаппе после финала ЧМ.
Фото Reuters

А слухов этих после финала ЧМ хватало. Издание Diario писало, что Мбаппе выдвинул три условия, на которых он останется в «ПСЖ»: продажа Неймара (с которым у него все еще тлеющий конфликт), трансфер Харри Кейна (контракт которого с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024) и приглашение на пост главного тренера Зинедина Зидана. Слухи о запросах и требованиях Мбаппе после подписания нового контракта с «ПСЖ» ходят давно, и верить им или нет — дело каждого. Однако тема с возможным трансфером в «Реал», об игре за который Килиан мечтал с детства, наверняка будет всплывать еще не раз.

Но в Мадриде, судя по всему, не торопятся с решением по трансферу после отказа Мбаппе от перехода прошлым летом. Согласно последним инсайдам Marca, подписание игрока такого масштаба может привести к смене ролей среди футболистов мадридской команды, чего «Реал» не хочет допустить. По этой же причине клуб не рассматривал вариант с возвращением Криштиану Роналду.

Килиан Мбаппе. Мы недооцениваем величие Мбаппе прямо сейчас. Он будет иконой новой эпохи после Месси

В «Реале» считают, что Мбаппе мог бы многое дать команде, однако клуб не планирует осуществлять покупку. Сохранение нынешней атмосферы для «Реала» гораздо важнее, плюс в клубе решили строить новую команду вокруг Винисиуса Жуниора, который мог бы стать прямым конкурентом Мбаппе по позиции. Как пишет Marca, теперь даже в том случае, если Килиан будет форсировать свой уход из «ПСЖ», «Реал» никак не будет ему в этом помогать. После подписания 16-летнего бразильца Эндрика мадридский гранд сосредоточен на приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, да и повторить Мбаппе ту зарплату, что он получает в Париже, в нынешних условиях просто нецелесообразно.

Килиан Мбаппе. Фото Reuters
Килиан Мбаппе.
Фото Reuters

Параллельно Marca пишет, что Мбаппе недоволен тем, что Лионель Месси согласовал с «ПСЖ» новый контракт. Килиан хочет быть главной звездой в команде, но с Месси в новом статусе чемпиона мира это невозможно. Ко всему прочему, между футболистами может быть напряжение после финала — особенно из-за истории с той самой куклой (Месси стоял рядом с куражившимся Мартинесом и не сделал ему замечание).

Комментировать эту историю пришлось даже тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье: «Я не знаю, что произошло в Аргентине, но меня это не особо касается. Хочу лишь отметить, что Месси не проявил неуважения к Мбаппе. Они обменялись рукопожатием, и Килиан вел себя образцово после поражения. Он поздравил Лео и тренера Лионеля Скалони. Вот что важно для меня».

Лионель Месси и&nbsp;Килиан Мбаппе. Отношения Месси и Мбаппе после финала ЧМ испорчены? Килиану есть на что обидеться

Самому Мбаппе, естественно, тоже задали вопрос по поводу Мартинеса, но Килиан ответил максимально дипломатично: «Это не моя проблема. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на такие бесполезные вещи».

Очевидно, прямо сейчас Мбаппе сосредоточен исключительно на футболе. Он вернулся в расположение «ПСЖ» уже спустя несколько дней после финала. Теперь забил в первом же матче после чемпионата мира и намерен продолжать делать то, что умеет лучше всего — каждую неделю отправлять мячи в сетку. А все разговоры вокруг его персоны для самого Килиана лишь шелуха.

Килиан Мбаппе
Лионель Месси
Футбол
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
Эмилиано Мартинес
0
Чемпионат Франции: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
«Ярость русских достигла апогея». Скандинавы в шоке от разборок Большунова и Устюгова
Большунов прокомментировал столкновение с Устюговым в полуфинале спринта на этапе Кубка России в Красногорске
На территории Белоруссии упала украинская ракета комплекса С-300
На воду спустили атомный подводный крейсер «Император Александр III»
Что изменится в жизни россиян с 1 января
Reuters: шаманы из Перу предсказали окончание украинского конфликта к августу 2023 года
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Головин и Бен Сегир — дуэт, который причинит сопернику боль». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 16 14 2 0 45-10 44
2
 Ланс 15 11 3 1 26-10 36
3
 Ренн 15 9 4 2 31-14 31
4
 Марсель 15 9 3 3 26-13 30
5
 Монако 16 9 3 4 32-23 30
6
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
7
 Лорьян 15 8 4 3 26-21 28
8
 Лион 16 7 3 6 27-20 24
9
 Ницца 15 5 5 5 15-17 20
10
 Клермон Фут 16 5 4 7 19-25 19
11
 Реймс 15 3 8 4 16-21 17
12
 Тулуза 15 4 4 7 20-27 16
13
 Аяччо 16 4 3 9 15-24 15
14
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
15
 Монпелье 15 4 2 9 24-29 14
16
 Нант 16 2 8 6 17-24 14
17
 Осер 16 3 4 9 16-34 13
18
 Брест 16 3 4 9 18-32 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 16 2 2 12 15-35 8
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
28.12 17:00
Аяччо – Анже
 1 : 0
28.12 17:00
Труа – Нант
 0 : 0
28.12 19:00
Осер – Монако
 2 : 3
28.12 21:00
Клермон Фут – Лилль
 0 : 2
28.12 23:00
Брест – Лион
 2 : 4
28.12 23:00
ПСЖ – Страсбур
 2 : 1
29.12 19:00
Лорьян – Монпелье
 - : -
29.12 21:00
Реймс – Ренн
 - : -
29.12 23:00
Марсель – Тулуза
 - : -
29.12 23:00
Ницца – Ланс
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Килиан Мбаппе

Килиан Мбаппе

ПСЖ

 13
Неймар

Неймар

ПСЖ

 11
Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Лилль

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 12 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 11 2 1
Самюэль Жиго

Самюэль Жиго

Марсель

 10 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости