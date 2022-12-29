Эпичное возвращение Мбаппе в «ПСЖ»: впервые ответил на издевательства Мартинеса и забил победный гол на 96-й минуте
Килиан Мбаппе в финале чемпионата мира окончательно укрепился в статусе футболиста, который ознаменует собой эпоху после Месси и Роналду. Хет-трик в финале чемпионата мира — мечта, которая для 24-летнего футболиста превратилась в главу (причем не самую удачную) великой карьеры. Так что неудивительно, что именно Мбаппе стал главным объектом насмешек со стороны немного сошедших с ума от счастья аргентинцев. Над Килианом издевались в соцсетях, а в Буэнос-Айресе и вовсе сожгли картонный гроб с его лицом. Дальше всех зашел вратарь аргентинской сборной Эмилиано Мартинес, который на чемпионском параде зажигал с куклой с лицом Мбаппе в руках, а в раздевалке после финала предложил провести минуту молчания в память о «смерти» Килиана.
С момента финала прошло 10 дней, и все это время француз хранил молчание. Заговорил он только после первого после возвращения в «ПСЖ» матча. К слову, вернулся в Париж Мбаппе эпичным образом — отыграл весь матч 16-го тура со «Страсбуром» и забил победный гол на 96-й минуте, реализовав пенальти.
«Я никогда не переварю поражение в финале ЧМ, но я постарался вернуться с максимально позитивной энергией. Чемпионат мира не имеет к клубу никакого отношения. Мое сегодняшнее послание было простым — показать: что бы ни происходило с национальной командой, «ПСЖ» — это отдельная сторона, и я по-прежнему полон решимости привезти в столицу все трофеи», — сказал Килиан после игры, развеяв слухи о возможном скором трансфере в «Реал».
А слухов этих после финала ЧМ хватало. Издание Diario писало, что Мбаппе выдвинул три условия, на которых он останется в «ПСЖ»: продажа Неймара (с которым у него все еще тлеющий конфликт), трансфер Харри Кейна (контракт которого с «Тоттенхэмом» истекает летом 2024) и приглашение на пост главного тренера Зинедина Зидана. Слухи о запросах и требованиях Мбаппе после подписания нового контракта с «ПСЖ» ходят давно, и верить им или нет — дело каждого. Однако тема с возможным трансфером в «Реал», об игре за который Килиан мечтал с детства, наверняка будет всплывать еще не раз.
Но в Мадриде, судя по всему, не торопятся с решением по трансферу после отказа Мбаппе от перехода прошлым летом. Согласно последним инсайдам Marca, подписание игрока такого масштаба может привести к смене ролей среди футболистов мадридской команды, чего «Реал» не хочет допустить. По этой же причине клуб не рассматривал вариант с возвращением Криштиану Роналду.
В «Реале» считают, что Мбаппе мог бы многое дать команде, однако клуб не планирует осуществлять покупку. Сохранение нынешней атмосферы для «Реала» гораздо важнее, плюс в клубе решили строить новую команду вокруг Винисиуса Жуниора, который мог бы стать прямым конкурентом Мбаппе по позиции. Как пишет Marca, теперь даже в том случае, если Килиан будет форсировать свой уход из «ПСЖ», «Реал» никак не будет ему в этом помогать. После подписания 16-летнего бразильца Эндрика мадридский гранд сосредоточен на приобретении полузащитника дортмундской «Боруссии» Джуда Беллингема, да и повторить Мбаппе ту зарплату, что он получает в Париже, в нынешних условиях просто нецелесообразно.
Параллельно Marca пишет, что Мбаппе недоволен тем, что Лионель Месси согласовал с «ПСЖ» новый контракт. Килиан хочет быть главной звездой в команде, но с Месси в новом статусе чемпиона мира это невозможно. Ко всему прочему, между футболистами может быть напряжение после финала — особенно из-за истории с той самой куклой (Месси стоял рядом с куражившимся Мартинесом и не сделал ему замечание).
Комментировать эту историю пришлось даже тренеру «ПСЖ» Кристофу Гальтье: «Я не знаю, что произошло в Аргентине, но меня это не особо касается. Хочу лишь отметить, что Месси не проявил неуважения к Мбаппе. Они обменялись рукопожатием, и Килиан вел себя образцово после поражения. Он поздравил Лео и тренера Лионеля Скалони. Вот что важно для меня».
Самому Мбаппе, естественно, тоже задали вопрос по поводу Мартинеса, но Килиан ответил максимально дипломатично: «Это не моя проблема. У меня нет столько энергии, чтобы тратить ее на такие бесполезные вещи».
Очевидно, прямо сейчас Мбаппе сосредоточен исключительно на футболе. Он вернулся в расположение «ПСЖ» уже спустя несколько дней после финала. Теперь забил в первом же матче после чемпионата мира и намерен продолжать делать то, что умеет лучше всего — каждую неделю отправлять мячи в сетку. А все разговоры вокруг его персоны для самого Килиана лишь шелуха.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|16
|14
|2
|0
|45-10
|44
|
2
|Ланс
|15
|11
|3
|1
|26-10
|36
|
3
|Ренн
|15
|9
|4
|2
|31-14
|31
|
4
|Марсель
|15
|9
|3
|3
|26-13
|30
|
5
|Монако
|16
|9
|3
|4
|32-23
|30
|
6
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|
7
|Лорьян
|15
|8
|4
|3
|26-21
|28
|
8
|Лион
|16
|7
|3
|6
|27-20
|24
|
9
|Ницца
|15
|5
|5
|5
|15-17
|20
|
10
|Клермон Фут
|16
|5
|4
|7
|19-25
|19
|
11
|Реймс
|15
|3
|8
|4
|16-21
|17
|
12
|Тулуза
|15
|4
|4
|7
|20-27
|16
|
13
|Аяччо
|16
|4
|3
|9
|15-24
|15
|
14
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
15
|Монпелье
|15
|4
|2
|9
|24-29
|14
|
16
|Нант
|16
|2
|8
|6
|17-24
|14
|
17
|Осер
|16
|3
|4
|9
|16-34
|13
|
18
|Брест
|16
|3
|4
|9
|18-32
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
|16
|2
|2
|12
|15-35
|8
|28.12
|17:00
|
Аяччо – Анже
|1 : 0
|28.12
|17:00
|
Труа – Нант
|0 : 0
|28.12
|19:00
|
Осер – Монако
|2 : 3
|28.12
|21:00
|
Клермон Фут – Лилль
|0 : 2
|28.12
|23:00
|
Брест – Лион
|2 : 4
|28.12
|23:00
|
ПСЖ – Страсбур
|2 : 1
|29.12
|19:00
|
Лорьян – Монпелье
|- : -
|29.12
|21:00
|
Реймс – Ренн
|- : -
|29.12
|23:00
|
Марсель – Тулуза
|- : -
|29.12
|23:00
|
Ницца – Ланс
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Реми Кабелла
Лилль
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|12
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|11
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|10
|1
|2