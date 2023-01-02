«Головин, возможно лучший игрок этого сезона в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Жемчужина от Головина
L'Equipe в кратком обзоре матча отмечает: «Нужно будет дождаться возвращения из раздевалки, чтобы увидеть, как задрожит сетка от ракеты, выпущенной из-за пределов штрафной россиянином Головиным». Кроме того, в отдельном материале с оценками самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало нашего легионера незаменимым и с семью баллами признало его лучшим игроком матча.
Портал Maxifoot снова ограничился включением игры «Монако» с командой из зоны вылета в дайджест главных событий воскресенье. Но, во-первых, Головин, гол которого сравнили с жемчужиной, попал в заголовок материала. Во-вторых, в тексте отмечено, что классный удар российского легионера помог вялым во втором тайме монегаскам временно подняться на четвертое место и сравняться по набранным очкам с замыкающим лигочемпионскую тройку «Марселем».
Сайт Get French Football News поставил Головину семерку, что является максимальной в этот вечер оценкой наряду с записавшим на свой счет результативную передачу Камара. «Российский плеймейкер, возможно, лучший игрок сезона в «Монако». Он в очередной раз внес свой вклад, который изменил ход игры. В то время как товарищи по команде упустили несколько отличных моментов, он воспользовался своим с апломбом», — написано в комментарии к игре российского легионера.
В свою очередь Homme du Match расщедрился для Головина на восьмерку. И, наконец, Monaco Tribune, отметив победное начало 2023 года, пишет, что «Монако» с двумя победами не мог мечтать о лучшем возобновление чемпионата. А Головин, естественно, лучший и по версии данного издания.
«Настоящий хранитель монегасской игры на протяжении всего матча. Игрок сборной России стоял за многими атаками, в дополнение к тому, что у него сложились хорошие отношения с молодым Бен Сегиром», — пишет Monaco Tribune, отмечая, как Головину аплодировали в момент его замены.
Ему комфортно с Бен Сегиром
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops назвал лучшими в этой игре пару центральных полузащитников Фофана — Камара и Головина.
«Превосходно сыграв против «Осера», Царь сделал снова продемонстрировал решительную игру. Ему очень комфортно в сочетании с Бен Сегиром на небольших пространствах. Россиянин теперь может чередовать игру на фланге и в центральной оси. Именно Головин открыл счет. Быстрое движение, финт, чтобы найти правильную ногу и сокрушить превосходного Бизо. Империал!», — комментирует свой выбор администрация портала.
«Кроме Головина, который решает, остальные все еще очень слабы», — придрался к качеству игры команды Franky06.
«Какой гол от Головина! «Монако» хочет дарить нам только красивые мячи», — восхитился ударом нашего легионера Bliixow_.
«Головин из «Монако» — такая машина!», — отметил россиянина ImLuckkyy.
«С Головиным дело обстоит иначе. Россиянин — лучший игрок. Головинизм победил», — придумал оригинальный термин MundoMonaco.
«В целом хорошая игра, даже если мы испугались в концовке. Бен Сегир и Головин вместе — это футбол!», — снова отметил рождение атакующего тандема erwan-bancede.
«МЮ», вам немного бесплатного скаутинга. Головин из «Монако» решит все проблемы", — шутливо обратился к английскому топ-клубу VivahRonaldo.
«Монако» действительно повезло, что не пропустили в последние 20 минут. Средняя производительность, но качество Головина имеет значение", — выделил нашего хавбека MinasVergis.
«Головин везет «Монако»», — констатировал skavposter.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|17
|14
|2
|1
|46-13
|44
|
2
|Ланс
|17
|12
|4
|1
|29-11
|40
|
3
|Марсель
|16
|10
|3
|3
|32-14
|33
|
4
|Монако
|17
|10
|3
|4
|33-23
|33
|
5
|Лорьян
|17
|9
|4
|4
|28-24
|31
|
6
|Ренн
|16
|9
|4
|3
|32-17
|31
|
7
|Лилль
|16
|9
|2
|5
|29-23
|29
|
8
|Лион
|17
|7
|3
|7
|27-21
|24
|
9
|Клермон Фут
|17
|6
|4
|7
|20-25
|22
|
10
|Ницца
|16
|5
|6
|5
|15-17
|21
|
11
|Реймс
|16
|4
|8
|4
|19-22
|20
|
12
|Тулуза
|17
|5
|4
|8
|23-33
|19
|
13
|Монпелье
|16
|5
|2
|9
|26-29
|17
|
14
|Нант
|17
|3
|8
|6
|18-24
|17
|
15
|Аяччо
|17
|4
|3
|10
|15-26
|15
|
16
|Труа
|16
|3
|6
|7
|26-31
|15
|
17
|Брест
|17
|3
|4
|10
|18-33
|13
|
18
|Осер
|17
|3
|4
|10
|16-35
|13
|
19
|Страсбур
|16
|1
|8
|7
|18-28
|11
|
20
|Анже
|17
|2
|2
|13
|16-37
|8
|1.01
|17:00
|
Анже – Лорьян
|1 : 2
|1.01
|17:00
|
Монако – Брест
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Нант – Осер
|1 : 0
|1.01
|17:00
|
Тулуза – Аяччо
|2 : 0
|1.01
|19:00
|
Лион – Клермон Фут
|0 : 1
|1.01
|22:45
|
Ланс – ПСЖ
|3 : 1
|2.01
|17:00
|
Страсбур – Труа
|- : -
|2.01
|19:00
|
Лилль – Реймс
|- : -
|2.01
|21:00
|
Монпелье – Марсель
|- : -
|2.01
|23:00
|
Ренн – Ницца
|- : -
|Г
|
|
Килиан Мбаппе
ПСЖ
|13
|
|
Неймар
ПСЖ
|11
|
|
Терем Моффи
Лорьян
|10
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|7
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|13
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|12
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|11
|1
|2