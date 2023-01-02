«Головин, возможно лучший игрок этого сезона в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Бреста» (1:0).

Жемчужина от Головина

L'Equipe в кратком обзоре матча отмечает: «Нужно будет дождаться возвращения из раздевалки, чтобы увидеть, как задрожит сетка от ракеты, выпущенной из-за пределов штрафной россиянином Головиным». Кроме того, в отдельном материале с оценками самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало нашего легионера незаменимым и с семью баллами признало его лучшим игроком матча.

Портал Maxifoot снова ограничился включением игры «Монако» с командой из зоны вылета в дайджест главных событий воскресенье. Но, во-первых, Головин, гол которого сравнили с жемчужиной, попал в заголовок материала. Во-вторых, в тексте отмечено, что классный удар российского легионера помог вялым во втором тайме монегаскам временно подняться на четвертое место и сравняться по набранным очкам с замыкающим лигочемпионскую тройку «Марселем».

Сайт Get French Football News поставил Головину семерку, что является максимальной в этот вечер оценкой наряду с записавшим на свой счет результативную передачу Камара. «Российский плеймейкер, возможно, лучший игрок сезона в «Монако». Он в очередной раз внес свой вклад, который изменил ход игры. В то время как товарищи по команде упустили несколько отличных моментов, он воспользовался своим с апломбом», — написано в комментарии к игре российского легионера.

В свою очередь Homme du Match расщедрился для Головина на восьмерку. И, наконец, Monaco Tribune, отметив победное начало 2023 года, пишет, что «Монако» с двумя победами не мог мечтать о лучшем возобновление чемпионата. А Головин, естественно, лучший и по версии данного издания.

«Настоящий хранитель монегасской игры на протяжении всего матча. Игрок сборной России стоял за многими атаками, в дополнение к тому, что у него сложились хорошие отношения с молодым Бен Сегиром», — пишет Monaco Tribune, отмечая, как Головину аплодировали в момент его замены.

Крепин Диатта и Александр Головин. Фото Global Look Press

Ему комфортно с Бен Сегиром

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops назвал лучшими в этой игре пару центральных полузащитников Фофана — Камара и Головина.

«Превосходно сыграв против «Осера», Царь сделал снова продемонстрировал решительную игру. Ему очень комфортно в сочетании с Бен Сегиром на небольших пространствах. Россиянин теперь может чередовать игру на фланге и в центральной оси. Именно Головин открыл счет. Быстрое движение, финт, чтобы найти правильную ногу и сокрушить превосходного Бизо. Империал!», — комментирует свой выбор администрация портала.

«Кроме Головина, который решает, остальные все еще очень слабы», — придрался к качеству игры команды Franky06.

«Какой гол от Головина! «Монако» хочет дарить нам только красивые мячи», — восхитился ударом нашего легионера Bliixow_.

Игроки «Монако» празднуют забитый мяч. Фото Global Look Press

«Головин из «Монако» — такая машина!», — отметил россиянина ImLuckkyy.

«С Головиным дело обстоит иначе. Россиянин — лучший игрок. Головинизм победил», — придумал оригинальный термин MundoMonaco.

«В целом хорошая игра, даже если мы испугались в концовке. Бен Сегир и Головин вместе — это футбол!», — снова отметил рождение атакующего тандема erwan-bancede.

«МЮ», вам немного бесплатного скаутинга. Головин из «Монако» решит все проблемы", — шутливо обратился к английскому топ-клубу VivahRonaldo.

«Монако» действительно повезло, что не пропустили в последние 20 минут. Средняя производительность, но качество Головина имеет значение", — выделил нашего хавбека MinasVergis.

«Головин везет «Монако»», — констатировал skavposter.