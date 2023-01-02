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Сегодня, 08:30

«Головин, возможно лучший игрок этого сезона в «Монако». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин в матче против «Бреста» (1:0).
Фото Global Look Press
Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Бреста» (1:0).
Франция. Лига 1. 17-й тур
01 янв, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
1:0
Брест

Жемчужина от Головина

L'Equipe в кратком обзоре матча отмечает: «Нужно будет дождаться возвращения из раздевалки, чтобы увидеть, как задрожит сетка от ракеты, выпущенной из-за пределов штрафной россиянином Головиным». Кроме того, в отдельном материале с оценками самое авторитетное спортивное СМИ Франции назвало нашего легионера незаменимым и с семью баллами признало его лучшим игроком матча.

Портал Maxifoot снова ограничился включением игры «Монако» с командой из зоны вылета в дайджест главных событий воскресенье. Но, во-первых, Головин, гол которого сравнили с жемчужиной, попал в заголовок материала. Во-вторых, в тексте отмечено, что классный удар российского легионера помог вялым во втором тайме монегаскам временно подняться на четвертое место и сравняться по набранным очкам с замыкающим лигочемпионскую тройку «Марселем».

Сайт Get French Football News поставил Головину семерку, что является максимальной в этот вечер оценкой наряду с записавшим на свой счет результативную передачу Камара. «Российский плеймейкер, возможно, лучший игрок сезона в «Монако». Он в очередной раз внес свой вклад, который изменил ход игры. В то время как товарищи по команде упустили несколько отличных моментов, он воспользовался своим с апломбом», — написано в комментарии к игре российского легионера.

Александр Головин празднует гол в&nbsp;ворота &laquo;Бреста&raquo; с&nbsp;партнерами по &laquo;Монако&raquo;. Головин начал год с роскошного гола. «Монако» после двух побед закрепился в еврокубковой пятерке

В свою очередь Homme du Match расщедрился для Головина на восьмерку. И, наконец, Monaco Tribune, отметив победное начало 2023 года, пишет, что «Монако» с двумя победами не мог мечтать о лучшем возобновление чемпионата. А Головин, естественно, лучший и по версии данного издания.

«Настоящий хранитель монегасской игры на протяжении всего матча. Игрок сборной России стоял за многими атаками, в дополнение к тому, что у него сложились хорошие отношения с молодым Бен Сегиром», — пишет Monaco Tribune, отмечая, как Головину аплодировали в момент его замены.

Крепин Диатта и Александр Головин. Фото Global Look Press
Крепин Диатта и Александр Головин.
Фото Global Look Press

Ему комфортно с Бен Сегиром

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops назвал лучшими в этой игре пару центральных полузащитников Фофана — Камара и Головина.

«Превосходно сыграв против «Осера», Царь сделал снова продемонстрировал решительную игру. Ему очень комфортно в сочетании с Бен Сегиром на небольших пространствах. Россиянин теперь может чередовать игру на фланге и в центральной оси. Именно Головин открыл счет. Быстрое движение, финт, чтобы найти правильную ногу и сокрушить превосходного Бизо. Империал!», — комментирует свой выбор администрация портала.

«Кроме Головина, который решает, остальные все еще очень слабы», — придрался к качеству игры команды Franky06.

«Какой гол от Головина! «Монако» хочет дарить нам только красивые мячи», — восхитился ударом нашего легионера Bliixow_.

Игроки "Монако" празднуют забитый мяч. Фото Global Look Press
Игроки «Монако» празднуют забитый мяч.
Фото Global Look Press

«Головин из «Монако» — такая машина!», — отметил россиянина ImLuckkyy.

«С Головиным дело обстоит иначе. Россиянин — лучший игрок. Головинизм победил», — придумал оригинальный термин MundoMonaco.

«В целом хорошая игра, даже если мы испугались в концовке. Бен Сегир и Головин вместе — это футбол!», — снова отметил рождение атакующего тандема erwan-bancede.

«МЮ», вам немного бесплатного скаутинга. Головин из «Монако» решит все проблемы", — шутливо обратился к английскому топ-клубу VivahRonaldo.

«Монако» действительно повезло, что не пропустили в последние 20 минут. Средняя производительность, но качество Головина имеет значение", — выделил нашего хавбека MinasVergis.

«Головин везет «Монако»», — констатировал skavposter.

Александр Головин
Футбол
ФК Брест
ФК Монако
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Головин начал год с роскошного гола. «Монако» после двух побед закрепился в еврокубковой пятерке
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 17 14 2 1 46-13 44
2
 Ланс 17 12 4 1 29-11 40
3
 Марсель 16 10 3 3 32-14 33
4
 Монако 17 10 3 4 33-23 33
5
 Лорьян 17 9 4 4 28-24 31
6
 Ренн 16 9 4 3 32-17 31
7
 Лилль 16 9 2 5 29-23 29
8
 Лион 17 7 3 7 27-21 24
9
 Клермон Фут 17 6 4 7 20-25 22
10
 Ницца 16 5 6 5 15-17 21
11
 Реймс 16 4 8 4 19-22 20
12
 Тулуза 17 5 4 8 23-33 19
13
 Монпелье 16 5 2 9 26-29 17
14
 Нант 17 3 8 6 18-24 17
15
 Аяччо 17 4 3 10 15-26 15
16
 Труа 16 3 6 7 26-31 15
17
 Брест 17 3 4 10 18-33 13
18
 Осер 17 3 4 10 16-35 13
19
 Страсбур 16 1 8 7 18-28 11
20
 Анже 17 2 2 13 16-37 8
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38 тур
1.01 17:00
Анже – Лорьян
 1 : 2
1.01 17:00
Монако – Брест
 1 : 0
1.01 17:00
Нант – Осер
 1 : 0
1.01 17:00
Тулуза – Аяччо
 2 : 0
1.01 19:00
Лион – Клермон Фут
 0 : 1
1.01 22:45
Ланс – ПСЖ
 3 : 1
2.01 17:00
Страсбур – Труа
 - : -
2.01 19:00
Лилль – Реймс
 - : -
2.01 21:00
Монпелье – Марсель
 - : -
2.01 23:00
Ренн – Ницца
 - : -
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Килиан Мбаппе

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Неймар

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Терем Моффи

Терем Моффи

Лорьян

 10
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 7
И К Ж
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Эммануэль Агбаду

Реймс

 13 2 2
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М`Бай Ньянг

Осер

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