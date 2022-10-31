«Гол Головина — маленькая жемчужина». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Анже» (2:0).

Клеман доволен

L'Equipe не делал отдельный материал по игре «Монако», включив ее в дайджест главных событий тура. В коротком комментарии отмечено, что обосновавшийся на последнем месте «Анже» после пятого поражения подряд ухудшил свое положение. А голкипер гостей Фофана, парировав 11-метровый от Бен Йеддера, оказался не в силах остановить удар Александра Головина. Лучшим же самое авторитетное спортивное СМИ Франции выбрало наигравшего на шестерку Эмболо.

Портал Maxifoot тоже отказался от подробного обзора игры и, соответственно, от персональных оценок. В кратком комментарии, который включен в дайджест главных событий европейского футбола, отмечено продвижение «Монако» в турнирной таблице. А именно тот факт, что монегаски сравнялись по набранным очкам с «Марселем».

Сайт Get French Football News, в свою очередь, назвал Головина одним из героев матча. Он получил семерку, наряду с Эмболо Вандерсоном, со следующим комментарием: «Российский плеймейкер был в отличной форме в начале сезона, но ему часто не хватало конечного результата. Не сегодня. Его великолепный удар из-за пределов штрафной площади идеально устроился в верхнем углу».

Кроме того, портал приводит комментарий главного тренера монегасков Филиппа Клемана, который заявил: «Я очень, очень доволен его игрой. У Головина было много таких моментов в последние недели, когда он форсировал удары. Мы говорили об этом и показывали ему записи, потому что у него есть качества, чтобы забивать гораздо больше таких голов. Я надеюсь, что с этим опытом он продолжит забивать больше, потому что у него есть качества, чтобы делать это».

А сайт Homme du Match и вовсе назвал Головина лучшим игроком встречи на «Луи II». «Его выход в сочетании с выходами Кайю Энрике и Вандерсона полностью изменили атакующую анимацию монегасков. Когда команда перешла на 4-2-2, Головин был поставлен на свою предпочтительную позицию, и на этот раз он был решающим, зарегистрировав красивый крученный удар в верхнем углу», — отмечено в комментарии к игре оцененного семеркой российского легионера.

В свою очередь Monaco Tribune констатирует, что после этой победы «Монако» может дышать, но впереди важнейшая игра с «Црвеной Звездой». Что касается Головина, то его назвали игроком матча, который выходом на замену «изменил лицо своей команды».

Ему далеко до Бернарду Силвы

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops решил увеличить количеством номинаций с привычных двух до трех. Среди провалов фигурируют вышедший на позиции Головина японец Минамино, Сарр и вновь раскритикованный Клеман.

В топах — Фофана, Вандерсон и Головин. «Доказательством того, что Царь остается важным элементом состава, стал его выход на поле и его взаимодействия с Кайю Энрике, которые позволили взяться за дело и эффективно доминировать на половине «Анже». Этот топ явно приветствует маленькую жемчужину в обертке, которую он дал нам, чтобы удвоить счет», — отмечено в комментарии администрации сайта.

А вот, что писали на форумах и в соцсетях болельщики «Монако»:

«Шикарный гол Головина. Именно в завершении я хотел бы видеть это чаще, но это так редко», — заметил Oumario.

Александр Головин празднует забитый мяч с одноклубниками. Фото Global Look Press

«Это наш лучший полузащитник. И это тем более очевидно, что остальные полузащитники хуже. Но ему далеко до Лемара, Бернарду Силвы или Феррейры-Карраско и Дирара, которые были второстепенными игроками. Головин — артист с перерывами. Слишком плохо для нас», — высказался о перепадах в игре российского легионера Faf.

«Я ждал гола Головина», — признался Richard29071700.

«Украшение от Головина», — оценил удар часто критикующий нашего легионера ArxTarpeiaASM.

«Зовите меня Головин», — пошутил enzodh7.

«Просто сюрреалистично, и впереди еще много игр. Ключевой игрок в команде», — поздравил Головина со 150-м матчем в «Монако» THIAGOASSUNOR.

«Он один из немногих, кто отлично играет и выполняет свою роль. Даже в защите», — похвалил универсализм Головина SilvanoTrocello.