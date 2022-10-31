«Гол Головина — маленькая жемчужина». Что пишут во Франции про российского полузащитника
Клеман доволен
L'Equipe не делал отдельный материал по игре «Монако», включив ее в дайджест главных событий тура. В коротком комментарии отмечено, что обосновавшийся на последнем месте «Анже» после пятого поражения подряд ухудшил свое положение. А голкипер гостей Фофана, парировав 11-метровый от Бен Йеддера, оказался не в силах остановить удар Александра Головина. Лучшим же самое авторитетное спортивное СМИ Франции выбрало наигравшего на шестерку Эмболо.
Портал Maxifoot тоже отказался от подробного обзора игры и, соответственно, от персональных оценок. В кратком комментарии, который включен в дайджест главных событий европейского футбола, отмечено продвижение «Монако» в турнирной таблице. А именно тот факт, что монегаски сравнялись по набранным очкам с «Марселем».
Сайт Get French Football News, в свою очередь, назвал Головина одним из героев матча. Он получил семерку, наряду с Эмболо Вандерсоном, со следующим комментарием: «Российский плеймейкер был в отличной форме в начале сезона, но ему часто не хватало конечного результата. Не сегодня. Его великолепный удар из-за пределов штрафной площади идеально устроился в верхнем углу».
Кроме того, портал приводит комментарий главного тренера монегасков Филиппа Клемана, который заявил: «Я очень, очень доволен его игрой. У Головина было много таких моментов в последние недели, когда он форсировал удары. Мы говорили об этом и показывали ему записи, потому что у него есть качества, чтобы забивать гораздо больше таких голов. Я надеюсь, что с этим опытом он продолжит забивать больше, потому что у него есть качества, чтобы делать это».
А сайт Homme du Match и вовсе назвал Головина лучшим игроком встречи на «Луи II». «Его выход в сочетании с выходами Кайю Энрике и Вандерсона полностью изменили атакующую анимацию монегасков. Когда команда перешла на 4-2-2, Головин был поставлен на свою предпочтительную позицию, и на этот раз он был решающим, зарегистрировав красивый крученный удар в верхнем углу», — отмечено в комментарии к игре оцененного семеркой российского легионера.
В свою очередь Monaco Tribune констатирует, что после этой победы «Монако» может дышать, но впереди важнейшая игра с «Црвеной Звездой». Что касается Головина, то его назвали игроком матча, который выходом на замену «изменил лицо своей команды».
Ему далеко до Бернарду Силвы
Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops решил увеличить количеством номинаций с привычных двух до трех. Среди провалов фигурируют вышедший на позиции Головина японец Минамино, Сарр и вновь раскритикованный Клеман.
В топах — Фофана, Вандерсон и Головин. «Доказательством того, что Царь остается важным элементом состава, стал его выход на поле и его взаимодействия с Кайю Энрике, которые позволили взяться за дело и эффективно доминировать на половине «Анже». Этот топ явно приветствует маленькую жемчужину в обертке, которую он дал нам, чтобы удвоить счет», — отмечено в комментарии администрации сайта.
А вот, что писали на форумах и в соцсетях болельщики «Монако»:
«Шикарный гол Головина. Именно в завершении я хотел бы видеть это чаще, но это так редко», — заметил Oumario.
«Это наш лучший полузащитник. И это тем более очевидно, что остальные полузащитники хуже. Но ему далеко до Лемара, Бернарду Силвы или Феррейры-Карраско и Дирара, которые были второстепенными игроками. Головин — артист с перерывами. Слишком плохо для нас», — высказался о перепадах в игре российского легионера Faf.
«Я ждал гола Головина», — признался Richard29071700.
«Украшение от Головина», — оценил удар часто критикующий нашего легионера ArxTarpeiaASM.
«Зовите меня Головин», — пошутил enzodh7.
«Просто сюрреалистично, и впереди еще много игр. Ключевой игрок в команде», — поздравил Головина со 150-м матчем в «Монако» THIAGOASSUNOR.
«Он один из немногих, кто отлично играет и выполняет свою роль. Даже в защите», — похвалил универсализм Головина SilvanoTrocello.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|11
|2
|0
|36-8
|35
|
2
|Ланс
|13
|9
|3
|1
|22-8
|30
|
3
|Лорьян
|13
|8
|3
|2
|24-18
|27
|
4
|Ренн
|13
|8
|3
|2
|28-12
|27
|
5
|Монако
|13
|7
|3
|3
|25-18
|24
|
6
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
7
|Лилль
|13
|7
|1
|5
|25-22
|22
|
8
|Лион
|13
|6
|2
|5
|22-16
|20
|
9
|Клермон Фут
|13
|5
|3
|5
|17-20
|18
|
10
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|
11
|Ницца
|13
|4
|4
|5
|13-16
|16
|
12
|Труа
|13
|3
|4
|6
|24-28
|13
|
13
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|
14
|Осер
|13
|3
|3
|7
|13-25
|12
|
15
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|
16
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|
17
|Брест
|13
|2
|4
|7
|14-26
|10
|
18
|Страсбур
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|
19
|Анже
|13
|2
|2
|9
|14-31
|8
|
20
|Аяччо
|13
|2
|2
|9
|8-20
|8
|28.10
|22:00
|
Ланс – Тулуза
|3 : 0
|29.10
|18:00
|
ПСЖ – Труа
|4 : 3
|29.10
|22:00
|
Страсбур – Марсель
|2 : 2
|30.10
|15:00
|
Осер – Аяччо
|1 : 0
|30.10
|17:00
|
Брест – Реймс
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Монако – Анже
|2 : 0
|30.10
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|1 : 1
|30.10
|17:00
|
Ренн – Монпелье
|3 : 0
|30.10
|19:05
|
Лорьян – Ницца
|1 : 2
|30.10
|22:45
|
Лион – Лилль
|1 : 0
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2