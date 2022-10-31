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«Гол Головина — маленькая жемчужина». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Александр Головин забивает в ворота «Анже» (2:0).
Фото AFP
Александр Головин празднует забитый мяч с одноклубниками.
Фото Global Look Press
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Мнения французских СМИ и болельщиков о нашем легионере и игре «Монако» в матче против «Анже» (2:0).
Франция. Лига 1. 13-й тур
30 окт, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Анже

Клеман доволен

L'Equipe не делал отдельный материал по игре «Монако», включив ее в дайджест главных событий тура. В коротком комментарии отмечено, что обосновавшийся на последнем месте «Анже» после пятого поражения подряд ухудшил свое положение. А голкипер гостей Фофана, парировав 11-метровый от Бен Йеддера, оказался не в силах остановить удар Александра Головина. Лучшим же самое авторитетное спортивное СМИ Франции выбрало наигравшего на шестерку Эмболо.

Портал Maxifoot тоже отказался от подробного обзора игры и, соответственно, от персональных оценок. В кратком комментарии, который включен в дайджест главных событий европейского футбола, отмечено продвижение «Монако» в турнирной таблице. А именно тот факт, что монегаски сравнялись по набранным очкам с «Марселем».

Сайт Get French Football News, в свою очередь, назвал Головина одним из героев матча. Он получил семерку, наряду с Эмболо Вандерсоном, со следующим комментарием: «Российский плеймейкер был в отличной форме в начале сезона, но ему часто не хватало конечного результата. Не сегодня. Его великолепный удар из-за пределов штрафной площади идеально устроился в верхнем углу».

Кроме того, портал приводит комментарий главного тренера монегасков Филиппа Клемана, который заявил: «Я очень, очень доволен его игрой. У Головина было много таких моментов в последние недели, когда он форсировал удары. Мы говорили об этом и показывали ему записи, потому что у него есть качества, чтобы забивать гораздо больше таких голов. Я надеюсь, что с этим опытом он продолжит забивать больше, потому что у него есть качества, чтобы делать это».

А сайт Homme du Match и вовсе назвал Головина лучшим игроком встречи на «Луи II». «Его выход в сочетании с выходами Кайю Энрике и Вандерсона полностью изменили атакующую анимацию монегасков. Когда команда перешла на 4-2-2, Головин был поставлен на свою предпочтительную позицию, и на этот раз он был решающим, зарегистрировав красивый крученный удар в верхнем углу», — отмечено в комментарии к игре оцененного семеркой российского легионера.

В свою очередь Monaco Tribune констатирует, что после этой победы «Монако» может дышать, но впереди важнейшая игра с «Црвеной Звездой». Что касается Головина, то его назвали игроком матча, который выходом на замену «изменил лицо своей команды».

Кевин Фолланд поздравляет Александра Головина с&nbsp;голом в&nbsp;ворота &laquo;Анже&raquo;. Головин — идеальный джокер: добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»

Ему далеко до Бернарду Силвы

Сайт болельщиков «Монако» asm-supporters.fr в своей традиционной рубрики Les Tops et les Flops решил увеличить количеством номинаций с привычных двух до трех. Среди провалов фигурируют вышедший на позиции Головина японец Минамино, Сарр и вновь раскритикованный Клеман.

В топах — Фофана, Вандерсон и Головин. «Доказательством того, что Царь остается важным элементом состава, стал его выход на поле и его взаимодействия с Кайю Энрике, которые позволили взяться за дело и эффективно доминировать на половине «Анже». Этот топ явно приветствует маленькую жемчужину в обертке, которую он дал нам, чтобы удвоить счет», — отмечено в комментарии администрации сайта.

А вот, что писали на форумах и в соцсетях болельщики «Монако»:

«Шикарный гол Головина. Именно в завершении я хотел бы видеть это чаще, но это так редко», — заметил Oumario.

Александр Головин празднует забитый мяч с одноклубниками. Фото Global Look Press
Александр Головин празднует забитый мяч с одноклубниками.
Фото Global Look Press

«Это наш лучший полузащитник. И это тем более очевидно, что остальные полузащитники хуже. Но ему далеко до Лемара, Бернарду Силвы или Феррейры-Карраско и Дирара, которые были второстепенными игроками. Головин — артист с перерывами. Слишком плохо для нас», — высказался о перепадах в игре российского легионера Faf.

«Я ждал гола Головина», — признался Richard29071700.

«Украшение от Головина», — оценил удар часто критикующий нашего легионера ArxTarpeiaASM.

«Зовите меня Головин», — пошутил enzodh7.

«Просто сюрреалистично, и впереди еще много игр. Ключевой игрок в команде», — поздравил Головина со 150-м матчем в «Монако» THIAGOASSUNOR.

«Он один из немногих, кто отлично играет и выполняет свою роль. Даже в защите», — похвалил универсализм Головина SilvanoTrocello.

Александр Головин
Футбол
ФК Анже
ФК Монако
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 13 8 3 2 24-18 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 13 7 1 5 25-22 22
8
 Лион 13 6 2 5 22-16 20
9
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 13 4 4 5 13-16 16
12
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
13
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
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38 тур
28.10 22:00
Ланс – Тулуза
 3 : 0
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 4 : 3
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 2 : 2
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 1 : 0
30.10 17:00
Брест – Реймс
 0 : 0
30.10 17:00
Монако – Анже
 2 : 0
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 1 : 1
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 3 : 0
30.10 19:05
Лорьян – Ницца
 1 : 2
30.10 22:45
Лион – Лилль
 1 : 0
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Г
Кильян Мбаппе

Кильян Мбаппе

ПСЖ

 11
Неймар

Неймар

ПСЖ

 10
Жонатан Давид

Жонатан Давид

Лилль

 9
П
Лионель Месси

Лионель Месси

ПСЖ

 10
Неймар

Неймар

ПСЖ

 8
Жонатан Клаусс

Жонатан Клаусс

Марсель

 5
И К Ж
Эммануэль Агбаду

Эммануэль Агбаду

Реймс

 10 2 2
М`Бай Ньянг

М`Бай Ньянг

Осер

 9 2 1
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