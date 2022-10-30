Головин — идеальный джокер: добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»
Предыдущая победа «Монако» датируется 9 октября. Тогда казалось, что успешная серия монегасков продолжится, но вместо этого ситуация ухудшилась по всем направлениям. Что в чемпионате Франции, что в Лиге Европы красно-белые дважды проиграли, пропустив по четыре мяча, а также два раза сыграли вничью там, где изначально рассчитывали набрать три очка.
Как результат — перемены, на которые пошел Филипп Клеман в игре с «Анже». Хотя, смотреть на это можно и под другим ракурсом — как на возможность дать паузу группе лидеров перед ключевой игрой в Лиге Европы. Эта версия кажется более реалистичной, так как на скамейке, кроме Александра Головина, остались казавшиеся незаменимыми Дисаси и Бадиашиль. И это вдобавок к дисквалификации Мохамеда Камара и травме Агилара.
В итоге «Монако» прибавил в свежести, но при этом потерял в мастерстве созидателей и в надежности обороны. Второе было даже чувствительнее, так как увлекшиеся атаками хозяева давали сопернику пространство для контратак. Однажды после собственного стандарта защитники пропустили забег Юну из центрального круга и настигли его в последний момент. Потом допустивший элементарную ошибку при приеме мяча Сарр заставил всех поволноваться, едва не организовав пенальти в свои ворота. Однако Стефани Фраппар, купившись на картинное падение Юну, после подсказки ВАР и похода к монитору отменила свое решение и наказала форварда «Анже» за симуляцию.
Был еще и не засчитанный из-за офсайда гол в ворота Нюбеля, а самый яркий момент «Монако» за первые 45 минут — фол на ворвавшемся в штрафную Бен Йеддере. Обычно капитан монегасков за такое наказывает, но тут и он дрогнул, не забив с точки угадавшему направление удара Йахия Фофана. Как итог — сомнительный рекорд бомбардира, который за полтора десятка лет в лиге 1 не реализовал больше всех 11-метровых: 8 из 36.
Впрочем, после перерыва капитан исправился, зацепившись за мяч около штрафной. Последовала скидка поддержавшему атаку Вандерсону, а Эмболо идеально выскочил из-за спины защитника под кросс бразильца. В этот момент Головин уже находился на бровке, так что вступать в игру ему пришлось при счете 1:0.
То есть изначально планировалось, что Александр должен менять характер игры, а по факту наш легионер вышел добивать соперника. Да как! Принял слева от ворот передачу другого джокера — Фолланда — и закрутил мяч в дальнюю «девятку». Как оказалось, остановить такой удар вратарю «Анже» было сложнее, чем пенальти.
Есть второй гол в сезоне и первый с 18 сентября, когда Головин положил начало разгрому «Реймса» (3:0). Получается, наш полузащитник сам себя поздравил, так как воскресный матч стал для него 150-м в составе «Монако». Так что игра для Александра получилась особенной, а с точки зрения качества, как для команды, так и для футболиста, успех получился рабочим.
В данной ситуации важнее результат, позволивший сравняться по очкам с замыкавшим первую пятерку лиги 1 «Марселем», и заряд дефицитных в последнее время положительных эмоций. А покончено ли с кризисом, станет понятно в четверг, когда команда из княжества узнает, в каком из турниров она встретит еврокубковую весну.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|ПСЖ
|13
|11
|2
|0
|36-8
|35
|
2
|Ланс
|13
|9
|3
|1
|22-8
|30
|
3
|Лорьян
|12
|8
|3
|1
|23-16
|27
|
4
|Ренн
|13
|8
|3
|2
|28-12
|27
|
5
|Монако
|13
|7
|3
|3
|25-18
|24
|
6
|Марсель
|13
|7
|3
|3
|22-11
|24
|
7
|Лилль
|12
|7
|1
|4
|25-21
|22
|
8
|Клермон Фут
|13
|5
|3
|5
|17-20
|18
|
9
|Лион
|12
|5
|2
|5
|21-16
|17
|
10
|Тулуза
|13
|4
|4
|5
|19-23
|16
|
11
|Ницца
|12
|3
|4
|5
|11-15
|13
|
12
|Реймс
|13
|2
|7
|4
|14-20
|13
|
13
|Труа
|13
|3
|4
|6
|24-28
|13
|
14
|Осер
|13
|3
|3
|7
|13-25
|12
|
15
|Нант
|13
|2
|6
|5
|15-21
|12
|
16
|Монпелье
|13
|4
|0
|9
|22-27
|12
|
17
|Брест
|13
|2
|4
|7
|14-26
|10
|
18
|Страсбур
|13
|1
|7
|5
|14-21
|10
|
19
|Анже
|13
|2
|2
|9
|14-31
|8
|
20
|Аяччо
|13
|2
|2
|9
|8-20
|8
|28.10
|22:00
|
Ланс – Тулуза
|3 : 0
|29.10
|18:00
|
ПСЖ – Труа
|4 : 3
|29.10
|22:00
|
Страсбур – Марсель
|2 : 2
|30.10
|15:00
|
Осер – Аяччо
|1 : 0
|30.10
|17:00
|
Брест – Реймс
|0 : 0
|30.10
|17:00
|
Монако – Анже
|2 : 0
|30.10
|17:00
|
Нант – Клермон Фут
|1 : 1
|30.10
|17:00
|
Ренн – Монпелье
|3 : 0
|30.10
|19:05
|
Лорьян – Ницца
|- : -
|30.10
|22:45
|
Лион – Лилль
|- : -
|Г
|
|
Кильян Мбаппе
ПСЖ
|11
|
|
Неймар
ПСЖ
|10
|
|
Жонатан Давид
Лилль
|9
|П
|
|
Лионель Месси
ПСЖ
|10
|
|
Неймар
ПСЖ
|8
|
|
Жонатан Клаусс
Марсель
|5
|И
|К
|Ж
|
|
Эммануэль Агбаду
Реймс
|10
|2
|2
|
|
М`Бай Ньянг
Осер
|9
|2
|1
|
|
Самюэль Жиго
Марсель
|8
|1
|2