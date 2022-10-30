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Головин — идеальный джокер: добил соперника эффектным голом и прервал неудачную серию «Монако»

Андрей Кузичев
Корреспондент
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Кевин Фолланд поздравляет Александра Головина с голом в ворота «Анже».
Фото Reuters
Александр Головин.
Фото Reuters
1/2
Российский легионер забил второй гол в текущем сезоне.
Франция. Лига 1. 13-й тур
30 окт, 17:00. Stade Louis II (Монако)
Монако
2:0
Анже

Предыдущая победа «Монако» датируется 9 октября. Тогда казалось, что успешная серия монегасков продолжится, но вместо этого ситуация ухудшилась по всем направлениям. Что в чемпионате Франции, что в Лиге Европы красно-белые дважды проиграли, пропустив по четыре мяча, а также два раза сыграли вничью там, где изначально рассчитывали набрать три очка.

Как результат — перемены, на которые пошел Филипп Клеман в игре с «Анже». Хотя, смотреть на это можно и под другим ракурсом — как на возможность дать паузу группе лидеров перед ключевой игрой в Лиге Европы. Эта версия кажется более реалистичной, так как на скамейке, кроме Александра Головина, остались казавшиеся незаменимыми Дисаси и Бадиашиль. И это вдобавок к дисквалификации Мохамеда Камара и травме Агилара.

В итоге «Монако» прибавил в свежести, но при этом потерял в мастерстве созидателей и в надежности обороны. Второе было даже чувствительнее, так как увлекшиеся атаками хозяева давали сопернику пространство для контратак. Однажды после собственного стандарта защитники пропустили забег Юну из центрального круга и настигли его в последний момент. Потом допустивший элементарную ошибку при приеме мяча Сарр заставил всех поволноваться, едва не организовав пенальти в свои ворота. Однако Стефани Фраппар, купившись на картинное падение Юну, после подсказки ВАР и похода к монитору отменила свое решение и наказала форварда «Анже» за симуляцию.

Александр Головин (справа). «Головин и дуэт форвардов — единственное удовольствие этим вечером». Что пишут во Франции про российского полузащитника

Был еще и не засчитанный из-за офсайда гол в ворота Нюбеля, а самый яркий момент «Монако» за первые 45 минут — фол на ворвавшемся в штрафную Бен Йеддере. Обычно капитан монегасков за такое наказывает, но тут и он дрогнул, не забив с точки угадавшему направление удара Йахия Фофана. Как итог — сомнительный рекорд бомбардира, который за полтора десятка лет в лиге 1 не реализовал больше всех 11-метровых: 8 из 36.

Впрочем, после перерыва капитан исправился, зацепившись за мяч около штрафной. Последовала скидка поддержавшему атаку Вандерсону, а Эмболо идеально выскочил из-за спины защитника под кросс бразильца. В этот момент Головин уже находился на бровке, так что вступать в игру ему пришлось при счете 1:0.

То есть изначально планировалось, что Александр должен менять характер игры, а по факту наш легионер вышел добивать соперника. Да как! Принял слева от ворот передачу другого джокера — Фолланда — и закрутил мяч в дальнюю «девятку». Как оказалось, остановить такой удар вратарю «Анже» было сложнее, чем пенальти.

Есть второй гол в сезоне и первый с 18 сентября, когда Головин положил начало разгрому «Реймса» (3:0). Получается, наш полузащитник сам себя поздравил, так как воскресный матч стал для него 150-м в составе «Монако». Так что игра для Александра получилась особенной, а с точки зрения качества, как для команды, так и для футболиста, успех получился рабочим.

В данной ситуации важнее результат, позволивший сравняться по очкам с замыкавшим первую пятерку лиги 1 «Марселем», и заряд дефицитных в последнее время положительных эмоций. А покончено ли с кризисом, станет понятно в четверг, когда команда из княжества узнает, в каком из турниров она встретит еврокубковую весну.

Александр Головин. Фото Reuters
Александр Головин.
Фото Reuters

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар 0
Зенит 0
1-й тайм

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30%

1.80

Ф2(-1.5)

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2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
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Валенсия 0
Барселона 1
Матч завершен

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

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2.17
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ФК Анже
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И В Н П +/- О
1
 ПСЖ 13 11 2 0 36-8 35
2
 Ланс 13 9 3 1 22-8 30
3
 Лорьян 12 8 3 1 23-16 27
4
 Ренн 13 8 3 2 28-12 27
5
 Монако 13 7 3 3 25-18 24
6
 Марсель 13 7 3 3 22-11 24
7
 Лилль 12 7 1 4 25-21 22
8
 Клермон Фут 13 5 3 5 17-20 18
9
 Лион 12 5 2 5 21-16 17
10
 Тулуза 13 4 4 5 19-23 16
11
 Ницца 12 3 4 5 11-15 13
12
 Реймс 13 2 7 4 14-20 13
13
 Труа 13 3 4 6 24-28 13
14
 Осер 13 3 3 7 13-25 12
15
 Нант 13 2 6 5 15-21 12
16
 Монпелье 13 4 0 9 22-27 12
17
 Брест 13 2 4 7 14-26 10
18
 Страсбур 13 1 7 5 14-21 10
19
 Анже 13 2 2 9 14-31 8
20
 Аяччо 13 2 2 9 8-20 8
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Ланс – Тулуза
 3 : 0
29.10 18:00
ПСЖ – Труа
 4 : 3
29.10 22:00
Страсбур – Марсель
 2 : 2
30.10 15:00
Осер – Аяччо
 1 : 0
30.10 17:00
Брест – Реймс
 0 : 0
30.10 17:00
Монако – Анже
 2 : 0
30.10 17:00
Нант – Клермон Фут
 1 : 1
30.10 17:00
Ренн – Монпелье
 3 : 0
30.10 19:05
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