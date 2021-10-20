«Как больно причинять боль близким». История любви и измены в семье Икарди и Ванды

Настоящая аргентинская мелодрама.

17 октября жена и агент Мауро Икарди Ванда Нара заявила об измене нападающего, написав в соцсети: «Ты убил еще одну семью ради проститутки», — и позже удалила из своего профиля все фотографии с мужем. Форвард «ПСЖ» исчез из аккаунта супруги.

34-летняя Ванда наняла частного детектива, который взломал телефон 28-летнего футболиста, благодаря чему смог получить доступ к его переписке с предполагаемой любовницей — 29-летней аргентинской моделью, певицей и актрисой Чиной Суарес. По информации СМИ, она предложила Икарди встретиться в месте, где его никто не будет знать.

После скандального поста футболист опубликовал новые фотографии с Вандой, на что она вскоре отреагировала. «Мне больше нравится моя рука без кольца», — написала девушка в сторис, опубликовав фото руки без обручального кольца. Есть данные, что в семье Икарди давно большие проблемы и пара готовится расторгнуть брак.

Сторис Ванды Нары. Фото Instagram

Узнав об измене, Ванда взяла детей и уехала из Парижа. Пребывая не в лучшем эмоциональном состоянии, форвард стал пропускать тренировки и не принял участие в матче третьего тура группового этапа Лиги чемпионов с «Лейпцигом».

Во вторник футболист выложил в Instagram новый пост, адресованный своей супруге. «Спасибо, моя любовь, за то, что ты продолжаешь верить в эту прекрасную семью, за то, что ты двигатель нашей жизни. Люблю тебя, — написал аргентинец. — Как больно причинять боль своим близким. Вы исцеляетесь только тогда, когда получаете прощение тех, кому причинили боль».

В браке с Икарди Ванда родила двух дочерей. Долгое время супруга также была агентом Икарди. В частности, она сначала занимала жесткую позицию при переговорах о новом контракте с «Интером» (и это провоцировало различные скандалы и слухи о переезде в другие топ-лиги), а потом вела переговоры о трансфере в «ПСЖ».

Ванда Нара и Мауро Икарди поженились в 2014 году. До этого ее супругом был другой аргентинский футболист Макси Лопес, от которого она и ушла к Икарди.

Разрыв прошел болезненно не только для экс-игрока «Москвы», но и для Икарди. На сторону Лопеса встали многие друзья, в том числе Лионель Месси. Получив расположение Ванды, Мауро перестал ездить в сборную Аргентины. Только спустя время — до громкого трансфера в Париж — Месси смягчился.

У Нары и Лопеса в браке родилось трое сыновей, футболист заявлял, что ему не дают видеться с детьми. После расставания Лопес смог построить новые отношения и сейчас встречается с шведской моделью Даниэлой Кристианссен.

У предполагаемой разлучницы Чины Суарес есть двое дочерей и сын от отношений с актерами Николасом Кабре и Бенхамином Викуньей. Сейчас актриса снимается в фильме в Мадриде.

Аргентинская драма в Париже явно продолжается.