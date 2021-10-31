Экс-капитан сборной Франции расстреливал людей. Главный злодей в истории футбола

Душераздирающая биография Александра Виллаплана.

Первый африканец в сборной

13 июля 1930 года — величайший день в истории футбола. В то знойное воскресенье в Уругвае стартовали первые в истории матчи чемпионата мира: Франция — Мексика и США — Бельгия. Французы в Монтевидео победили 4:1, а их капитаном был полузащитник Александр Виллаплан.

Он родился в Алжире в 1905 году и стал первым североафриканским футболистом в сборной Франции. Это сейчас трехцветных невозможно представить без игроков с корнями из стран Черного континента, а тогда даже из арабской колонии футболистам было тяжело пробиться так высоко.

Виллаплан переехал во Францию в 16 лет и сразу попал в местный клуб «Сет». Шотландский тренер Виктор Гибсон быстро разглядел талант в подвижном африканце и стал привлекать его к матчам за основу. Но 100 лет назад во Франции профессиональный футбол только зарождался, так что удерживать игроков клубам было тяжело. И Виллаплан перешел в команду посильнее — «Ним».

В новом клубе он достиг реальных высот. В 1926 году 21-летний юноша дебютировал за сборную Франции и прямо перед чемпионатом мира получил капитанскую повязку. «Это самый счастливый день в моей жизни», — так описывал торжественный момент после турнира сам Виллаплан. Франция в Уругвае не вышла из группы, но Алекс все равно вошел в футбольную историю страны.

Мафия и договорной матч в финале

За год до чемпионата мира Виллаплан перешел в парижский «Расинг», владельцы которого намеревались сделать первый суперклуб в истории Франции. Дебютный сезон французской лиги стартовал только в 1932 году, но Виллаплан к тому времени уже считался суперзвездой и получал огромные деньги. Которые просаживал на алкоголь и скачки. Именно на ипподроме Алекс подцепил порочные связи с преступниками.

В год запуска чемпионата Франции Виллаплан снова сменил команду и перебрался в «Антиб» с Лазурного берега — опять повелся на деньги. Но не только на них. С Алексом в составе «Антиб» выиграл Южный дивизион чемпионата, а затем победил в финале чемпиона Северного дивизиона — «Олимпик» из Лилля. Позднее выяснилось, что матч был договорным. «Антиб» лишили титула, его тренера с позором уволили, но подозрения пали на Виллаплана и еще двух футболистов, с которыми он играл в «Сете». Сейчас уже не известно, кто на самом деле был заговорщиком, но в деле точно была замешана французская мафия, с которой уже тогда Виллаплан тесно сотрудничал.

К тому моменту Алекс потерял интерес к футболу. В 1935 году его арестовали за организацию нелегальных скачек в Париже и на Лазурном берегу, а потом он залег на дно.

Французское гестапо

В июне 1940-го Франция пала под натиском нацистов и оказалась оккупирована. Разумеется, фашистам требовались сообщники внутри страны, чтобы контролировать завоеванную территорию. Виллаплан в то время отбывал наказание в тюрьме за кражу драгоценностей, но был освобожден сразу после захвата Франции — его старый приятель и контрабандист Анри Лафон втерся в доверие к командованию Третьего рейха и получил право вербовать нужных ему людей для управления оккупированной территорией. В историю организация Лафона вошла как «Французское гестапо» и носила униформу войск СС.

Цель организации была приземленной — разбогатеть. В осиротевшей и беззащитной стране это было несложно: главное — предоставлять агрессору то, чего он хочет. А немцам требовалось полное подчинение всех жителей страны и истребление неугодных. Французское гестапо занималось выслеживанием и уничтожением евреев, бойцов Сопротивления и других врагов Третьего рейха. Их штаб-квартира располагалась в подвале дома 93 по парижской улице Лористон. Там пытали огромное число невинных людей.

Виллаплан первое время исполнял приказы и, конечно, убивал. А к началу 1944 года экс-капитана сборной Франции повысили. Гитлер в то время спонсировал газету, которая издавалась на арабском языке. В ней злодей-фюрер изображался как великий вождь, намеревающийся освободить угнетенные народы от двойного зла — колониализма и коммунизма. Опираясь на это, Лафон решил укрепить связь между немцами и коллаборационистами. Он сформировал отряд головорезов, набранных из иммигрантского населения. Он получил гордое название «Североафриканский легион», а одним из его руководителей стал сам унтерштурмфюрер СС Виллаплан — первый иммигрант в истории сборной Франции.

Александр Виллаплан.

Бесславный конец

В состав «легиона» входило около 300 выходцев из Северной Африки. Они были поделены на пять подразделений, одно из которых как раз возглавлял экс-футболист. Его отряд отличался особой жестокостью. К примеру, в июне 1944 года он накрыл 11 бойцов Сопротивления в Мюсидане. Им всем было не больше 26 лет, но Виллаплан отдал хладнокровный приказ: всех расстрелять. В некоторых источниках сообщается, что Алекс сам нажимал на спусковой крючок.

«Они грабили, насиловали, убивали и вошли в союз с немцами для совершения еще более страшных преступлений, — говорил прокурор во время суда над Виллапланом после освобождения Парижа. — После себя они оставляли только пепел и руины. По словам одного из свидетелей, его головорезы срывали драгоценности с окровавленных тел жертв. Виллаплан наблюдал за этим с улыбкой».

Жадность его и сгубила. В августе 44-го немецкие оккупационные силы капитулировали, а с ними проиграли и пособники, в том числе Виллаплан. В последние дни перед освобождением Парижа бывший футболист попытался перебежать на сторону новой власти. Он лихорадочно освобождал пленников, надеясь, что это поможет избежать смерти. Один из пленников вспоминал, что Виллаплан ему сказал: «Тебя собираются убить. Но я постараюсь спасти тебя, рискуя собственной жизнью. Я уже спас многих людей. Если быть точным, 54 человека. Ты будешь 55-м, если дашь мне 400 тысяч франков за освобождение».

Удивительно, но Виллаплана не линчевали, а выследили и предали суду. В заточении некогда кумир любителей футбола пробыл несколько месяцев — уже в декабре суд огласил единственно возможный приговор. Утром 26 декабря Виллаплана, Лафона и других коллаборационистов ждала смертная казнь — их расстреляли на окраине Парижа.

Он был первым капитаном сборной Франции на чемпионате мира и мог бы прославлять свою страну даже после окончания карьеры, но вместо этого Виллаплан стал изменником государства, убил десятки людей и навсегда опозорил свое имя.