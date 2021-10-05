Огненные откровения Мбаппе: сорвавшийся переход в «Реал», расизм, готовность уйти из сборной Франции, «пешеход» Месси

Главное из того, что рассказал Килиан.

Килиан Мбаппе дал большое интервью французскому изданию L'Equipe, где рассказал много интересного. В частности, он признался, что думал об уходе из сборной Франции.

Про уход из сборной и провал на чемпионате Европы

После вылета синих с Евро-2020 на Мбаппе обрушилась волна критики. Именно Килиан не забил решающий пенальти в матче 1/8 финала со Швейцарией.

«Я никогда не брал ни одного евро за игру в составе национальной команды и всегда буду выступать за нее бесплатно. Однако я никогда не хотел создавать проблемы. В один момент я почувствовал, что начинаю становиться проблемой. То же самое начали ощущать и другие люди. Они говорили, что мое эго стало причиной поражения сборной Франции, что я хотел слишком многого, а без меня команда могла бы победить. Сборная Франции — это самое главное, и если команда будет счастливее без меня, то я готов уйти», — сказал Килиан.

Мбаппе признался, что обсуждал этот вопрос с Ноэлем Ле Гре, президентом Федерации футбола Франции. Килиан был недоволен тем, что в его адрес летели расистские оскорбления за нереализованный пенальти. «Я ему сказал, что мне не нравится то, что люди называли меня обезьяной за нереализованный пенальти в игре со Швейцарией, — заявил он. — При этом я не отрицаю своей ошибки. Но я мог бы получить больше поддержки». При этом Мбаппе заявил, что сейчас проблемы позади и он очень рад выступать за сборную Франции.

Сорвавшийся переход в «Реал» и контракт с «ПСЖ»

В разговоре с L'Equipe Мбаппе также рассказал о том, насколько он был близок к переходу в «Реал». «Я думал, что моя история в «ПСЖ» закончилась. Очень хотел поиграть в другом клубе. Я был здесь довольно долго и много достиг, поэтому переход в «Реал» был для меня тем самым следующим шагом», — сказал француз.

«Я сказал руководству «ПСЖ», что мне нужно немного времени для того, чтобы принять решение — продлевать контракт с клубом или нет, — продолжил Килиан. — Я не хотел продлевать контракт перед Евро, а после турнира понял, что хочу уйти. Я понимал всю важность перехода для «ПСЖ», какую прибыль они могли бы получить с моей продажи. Клуб мог найти мне замену, а я бы шел дальше».

Килиан признался, что немного разочарован сорвавшимся переходом в «Реал», но все это осталось в прошлом. «Я пережил эту ситуацию», — сказал вдобавок Мбаппе.

Приход Месси помог «ПСЖ» удержать Мбаппе

В интервью Килиан не мог не рассказать о том, как ему играется бок о бок с Лионелем Месси. Оказалось, что именно приход аргентинца в «ПСЖ» помог клубу удержать Мбаппе. «Если бы мне сказали год назад, что Месси будет играть в «ПСЖ», я бы не поверил. Поэтому мое будущее еще неизвестно», — признался Килиан.

«Я очень волновался перед приходом Месси. Все в команде только и делали, что говорили об этом. Нам нельзя быть звездами по отдельности — мы должны играть все вместе. Но Месси есть Месси: мы обязаны позволить ему делать несколько меньше, чем остальным, чтобы он сохранял свежесть и мог использовать свои моменты. Это не проблемы, а простая иерархия. Я счастлив бегать, пока Месси ходит по полю!» — заявил Мбаппе.